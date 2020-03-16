Орлов: «Кокорин способен заиграть в Европе, он очень близок к западному футболу»

Комментатор Геннадий Орлов оценил игру форварда «Сочи» Александра Кокорина и порассуждал о перспективах его карьеры.

– Я очень рад за Кокорина. Как форвард великолепно действовал против «Краснодара»! Не сомневаюсь, что это игрок для сборной!

– Недавно вы сказали: «Убежден, что Кокорин вернется в «Зенит». На чем основана такая уверенность?

– Немного не так. Я бы хотел, чтобы он вернулся – но не факт. Пока нет никакой информации. Сам Саша станет решать летом, это его право. Было бы здорово, если бы Кокорин усилил российский клуб. Но мне кажется, Александр способен заиграть в Европе.

– Думаете?

– Да. Его координация, работа с мячом резко отличается от российских игроков. Кокорин очень близок к западному футболу.

– Ему на днях исполнится 29 лет. Не поздно уезжать?

– Ну и что? Это не аргумент, Александр настолько голоден до футбола. При этом не расположен к полноте, держит себя в форме. Легкий форвард. Можно и в 29 лет попробовать свои силы на Западе. Конечно, многое зависит от команды, тренера. В любом случае последнее слово за Кокориным. Сейчас нападающий находится просто в великолепной форме!