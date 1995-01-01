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    Орлов: «Кокорин способен заиграть в Европе, он очень близок к западному футболу»

    Комментатор Геннадий Орлов оценил игру форварда «Сочи» Александра Кокорина и порассуждал о перспективах его карьеры.

    – Я очень рад за Кокорина. Как форвард великолепно действовал против «Краснодара»! Не сомневаюсь, что это игрок для сборной!

    – Недавно вы сказали: «Убежден, что Кокорин вернется в «Зенит». На чем основана такая уверенность?

    – Немного не так. Я бы хотел, чтобы он вернулся – но не факт. Пока нет никакой информации. Сам Саша станет решать летом, это его право. Было бы здорово, если бы Кокорин усилил российский клуб. Но мне кажется, Александр способен заиграть в Европе.

    – Думаете?

    – Да. Его координация, работа с мячом резко отличается от российских игроков. Кокорин очень близок к западному футболу.

    – Ему на днях исполнится 29 лет. Не поздно уезжать?

    – Ну и что? Это не аргумент, Александр настолько голоден до футбола. При этом не расположен к полноте, держит себя в форме. Легкий форвард. Можно и в 29 лет попробовать свои силы на Западе. Конечно, многое зависит от команды, тренера. В любом случае последнее слово за Кокориным. Сейчас нападающий находится просто в великолепной форме!

    • Кокорин зимой перешел на правах аренды из «Зенита» в «Сочи».
    • В составе южан нападающий забил три гола и сделал один ассист в четырех матчах.
    • Летом игрок станет свободным агентом, если петербуржцы не продлят с ним контракт.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:55
    Комментарии5
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      Рейтинг: +15754

      DOCTOR PENALTY 30 секунд назад

      В 29 лет! С таким-то резюме! В Европу? Гена, тебе самому-то не смешно???... Хотя есть Люксембург, Молдавия, Гибралтар...

      0
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      Рейтинг: +137

      Волховский 2 часа назад

      Сочи для него самая европейская команда.

      0
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      Рейтинг: +3566

      3a zenit 3 часа назад

      через три месяца,он подумает что нахер ему так бегать и поедет в Монако шампусик херачить.

      0
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      Рейтинг: +3527

      Дядя Серёжа 3 часа назад

      Судя по фильмам в ихних тюрьмах больше в американский футбол играют или регби.

      1
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      Рейтинг: +302

      кто там 4 часа назад

      так зенит же европейский клуб, флагман российского футбола, летом купит ещё парочку малкомов, в лч порвёт Бенфику и уж после неё никто не будет стоять на пути у зенита к заветному кубку ЛЧ)

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