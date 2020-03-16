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  • Орлов: «Кокорин способен заиграть в Европе, он очень близок к западному футболу»

Орлов: «Кокорин способен заиграть в Европе, он очень близок к западному футболу»

16 марта 2020, 10:55
6

Комментатор Геннадий Орлов оценил игру форварда «Сочи» Александра Кокорина и порассуждал о перспективах его карьеры.

– Я очень рад за Кокорина. Как форвард великолепно действовал против «Краснодара»! Не сомневаюсь, что это игрок для сборной!

– Недавно вы сказали: «Убежден, что Кокорин вернется в «Зенит». На чем основана такая уверенность?

– Немного не так. Я бы хотел, чтобы он вернулся – но не факт. Пока нет никакой информации. Сам Саша станет решать летом, это его право. Было бы здорово, если бы Кокорин усилил российский клуб. Но мне кажется, Александр способен заиграть в Европе.

– Думаете?

– Да. Его координация, работа с мячом резко отличается от российских игроков. Кокорин очень близок к западному футболу.

– Ему на днях исполнится 29 лет. Не поздно уезжать?

– Ну и что? Это не аргумент, Александр настолько голоден до футбола. При этом не расположен к полноте, держит себя в форме. Легкий форвард. Можно и в 29 лет попробовать свои силы на Западе. Конечно, многое зависит от команды, тренера. В любом случае последнее слово за Кокориным. Сейчас нападающий находится просто в великолепной форме!

  • Кокорин зимой перешел на правах аренды из «Зенита» в «Сочи».
  • В составе южан нападающий забил три гола и сделал один ассист в четырех матчах.
  • Летом игрок станет свободным агентом, если петербуржцы не продлят с ним контракт.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Сочи Кокорин Александр Орлов Геннадий
Комментарии (6)
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кто там
1584345861
так зенит же европейский клуб, флагман российского футбола, летом купит ещё парочку малкомов, в лч порвёт Бенфику и уж после неё никто не будет стоять на пути у зенита к заветному кубку ЛЧ)
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Дядя Серёжа
1584348560
Судя по фильмам в ихних тюрьмах больше в американский футбол играют или регби.
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3a zenit
1584351758
через три месяца,он подумает что нахер ему так бегать и поедет в Монако шампусик херачить.
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Волховский
1584352809
Сочи для него самая европейская команда.
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DOCTOR PENALTY
1584362585
В 29 лет! С таким-то резюме! В Европу? Гена, тебе самому-то не смешно???... Хотя есть Люксембург, Молдавия, Гибралтар...
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Hektor 84
1584395407
Что несет этот старый маразматик? Какая европа? Если только в Болгарию или Чехию.
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