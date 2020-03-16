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  • Овчинников: «Если страна потребует, думаю, Акинфеев вернется в сборную России»

Овчинников: «Если страна потребует, думаю, Акинфеев вернется в сборную России»

16 марта 2020, 11:15
16

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников отметил высокий уровень игры вратаря команды Игоря Акинфеева, а также не исключил его возвращение в сборную России.

«На мой взгляд, Игорь еще лет пять точно может играть, и в сборной тоже. На сегодня я не вижу более стабильного первого номера. Акинфеев – знак качества. Мы привыкли судить его только по самым высоким стандартам.

Чемпионат мира был апогеем в его карьере, после него, возможно, Игорь не захотел нести дополнительную психологическую нагрузку. Это его решение, и мы его уважаем. Но если страна потребует его возвращения, думаю, он вернется. Все прекрасно понимают, что лучше него нет», – сказал Овчинников.

  • В текущем сезоне Акинфеев провел за ЦСКА 28 игр и пропустил 34 гола.
  • За сборную России голкипер выступал с 2004 по 2018 год.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Акинфеев Игорь Овчинников Сергей
Комментарии (16)
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mihail200606
1584350514
Да прям щас все требовать начну.. Кому это надо..
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3a zenit
1584351799
а нахер он нужен?
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Волховский
1584352901
По себе судит Овчина.
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кошмарик
1584354146
страна не потребует.. к счастью..
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FanatSerj
1584354306
"если страна потребует" - это как? и кто решит что ЭТО требует именно "страна"? Всероссийские выборы вратаря провести что ли? ))) У нас есть главный тренер, он и без чужих усов разберется кому в сборной играть.
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серега кашин
1584356082
да он уже и в тройку в россии не входит, есть намного лучше него вратори
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Томик
1584356908
Какая "страна" и кто "все"? Овчинников никогда интеллектом не отличался. Пургу несёт какую-то.
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Рубинище
1584387404
Не нужен он. ЦСКА то выручить лишний раз не может
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Plyash
1584391654
У Овчинникова мозги ссохлись совсем,что бы за страну слово молвить. Кретинизмом запахло.
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Hektor 84
1584395594
Овчина глупость сморозил! Кто его заставит? Он же не в синита играет. Только там могут заставить.
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