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    Овчинников: «Если страна потребует, думаю, Акинфеев вернется в сборную России»

    Тренер ЦСКА Сергей Овчинников отметил высокий уровень игры вратаря команды Игоря Акинфеева, а также не исключил его возвращение в сборную России.

    «На мой взгляд, Игорь еще лет пять точно может играть, и в сборной тоже. На сегодня я не вижу более стабильного первого номера. Акинфеев – знак качества. Мы привыкли судить его только по самым высоким стандартам.

    Чемпионат мира был апогеем в его карьере, после него, возможно, Игорь не захотел нести дополнительную психологическую нагрузку. Это его решение, и мы его уважаем. Но если страна потребует его возвращения, думаю, он вернется. Все прекрасно понимают, что лучше него нет», – сказал Овчинников.

    • В текущем сезоне Акинфеев провел за ЦСКА 28 игр и пропустил 34 гола.
    • За сборную России голкипер выступал с 2004 по 2018 год.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:15
    Комментарии9
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      Рейтинг: +2449

      Томик 1 час назад

      Какая "страна" и кто "все"? Овчинников никогда интеллектом не отличался. Пургу несёт какую-то.

      0
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      Рейтинг: +4846

      серега кашин 1 час назад

      да он уже и в тройку в россии не входит, есть намного лучше него вратори

      0
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      Рейтинг: +6291

      FanatSerj 2 часа назад

      "если страна потребует" - это как? и кто решит что ЭТО требует именно "страна"?
      Всероссийские выборы вратаря провести что ли? )))
      У нас есть главный тренер, он и без чужих усов разберется кому в сборной играть.

      1
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      Рейтинг: +1982

      кошмарик 2 часа назад

      страна не потребует.. к счастью..

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      Рейтинг: +137

      Волховский 2 часа назад

      По себе судит Овчина.

      1
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      Рейтинг: +3566

      3a zenit 3 часа назад

      а нахер он нужен?

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      Рейтинг: +7062

      mihail200606 3 часа назад

      Да прям щас все требовать начну.. Кому это надо..

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      Рейтинг: +2955

      Alekxei Z. 3 часа назад

      Страна это кто ?
      Может референдум проведём ?
      Игорь никому ничего не должен, всё зависит от его желания.
      Ходить строем это походу врождённый тупизм.

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      Рейтинг: +200

      Armani nn 3 часа назад

      Давайте тогда сидеть и требовать))))

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