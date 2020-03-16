Овчинников: «Если страна потребует, думаю, Акинфеев вернется в сборную России»

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников отметил высокий уровень игры вратаря команды Игоря Акинфеева, а также не исключил его возвращение в сборную России.

«На мой взгляд, Игорь еще лет пять точно может играть, и в сборной тоже. На сегодня я не вижу более стабильного первого номера. Акинфеев – знак качества. Мы привыкли судить его только по самым высоким стандартам.

Чемпионат мира был апогеем в его карьере, после него, возможно, Игорь не захотел нести дополнительную психологическую нагрузку. Это его решение, и мы его уважаем. Но если страна потребует его возвращения, думаю, он вернется. Все прекрасно понимают, что лучше него нет», – сказал Овчинников.