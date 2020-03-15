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  • Главные новости утра. Тарасов вступился за Терешкову, Роналду отдаст свои отели под больницы

Главные новости утра. Тарасов вступился за Терешкову, Роналду отдаст свои отели под больницы

15 марта 2020, 12:00

Тарасов: «Дураки набросились на Терешкову. Называть «сукой» – каким лицемером надо быть! Она останется в истории, вы останетесь говном»

Руни: «В «Юнайтед» ездили на тренировки вместе с Роналду. Я завозил его в «Макдональдс», он хотел «биг мак»

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Источник: Бомбардир.ру
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