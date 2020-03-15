На АПЛ могут подать в суд, если сезон не будет доигран и текущая зона вылета отправится в Чемпионшип

В АПЛ рассматривают вариант завершения сезона прямо сейчас с последующим вылетом в Чемпионшип тех команд, которые сейчас занимают места в зоне вылета. Если такое решение будет принято, то эти клубы готовы подать на лигу в суд, поскольку понесут убытки, пишет Daily Mail.
Речь идет об «Астон Вилле», «Борнмуте» и «Норвиче». Планируется, что судьба сезона АПЛ решится на следующей неделе.
- Если сезон не доиграют, то клубы готовы признать «Ливерпуль» чемпионом.
- Мерсисайдцы опережают идущий на втором месте «Манчестер Сити» на 25 очков.
- Для победы в АПЛ «Ливерпулю» осталось выиграть два матча.
Источник: Daily Mail