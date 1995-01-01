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    На АПЛ могут подать в суд, если сезон не будет доигран и текущая зона вылета отправится в Чемпионшип

    В АПЛ рассматривают вариант завершения сезона прямо сейчас с последующим вылетом в Чемпионшип тех команд, которые сейчас занимают места в зоне вылета. Если такое решение будет принято, то эти клубы готовы подать на лигу в суд, поскольку понесут убытки, пишет Daily Mail.

    Речь идет об «Астон Вилле», «Борнмуте» и «Норвиче». Планируется, что судьба сезона АПЛ решится на следующей неделе.

    • Если сезон не доиграют, то клубы готовы признать «Ливерпуль» чемпионом.
    • Мерсисайдцы опережают идущий на втором месте «Манчестер Сити» на 25 очков.
    • Для победы в АПЛ «Ливерпулю» осталось выиграть два матча.

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 09:16
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1863

      general.lizyukov 50 минут назад

      А кубок чемпионов кому отдадим?

      0
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      Рейтинг: +248

      кто там > general.lizyukov 18 минут назад

      зениту конечно же.

      0
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      Рейтинг: +7043

      mihail200606 1 час назад

      Убытки все понесут..
      Внизу таблицы ситуация не такая однозначная... Основные бунтовщики там будут)) Насчёт чемпиона споров не будет, я думаю.. Максимально компромиссный вариант признать чемпионом ливер, а остальное оставить как есть на данный момент на следующий сезон..

      0
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      Рейтинг: +248

      кто там 2 часа назад

      Не справедливо. Тем более по Борнмоту у которого столько же очков, как и у Вест Хэма и Уотфорда.

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