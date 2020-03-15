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  • На АПЛ могут подать в суд, если сезон не будет доигран и текущая зона вылета отправится в Чемпионшип

На АПЛ могут подать в суд, если сезон не будет доигран и текущая зона вылета отправится в Чемпионшип

15 марта 2020, 09:16
7

В АПЛ рассматривают вариант завершения сезона прямо сейчас с последующим вылетом в Чемпионшип тех команд, которые сейчас занимают места в зоне вылета. Если такое решение будет принято, то эти клубы готовы подать на лигу в суд, поскольку понесут убытки, пишет Daily Mail.

Речь идет об «Астон Вилле», «Борнмуте» и «Норвиче». Планируется, что судьба сезона АПЛ решится на следующей неделе.

  • Если сезон не доиграют, то клубы готовы признать «Ливерпуль» чемпионом.
  • Мерсисайдцы опережают идущий на втором месте «Манчестер Сити» на 25 очков.
  • Для победы в АПЛ «Ливерпулю» осталось выиграть два матча.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига
Комментарии (7)
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кто там
1584253576
Не справедливо. Тем более по Борнмоту у которого столько же очков, как и у Вест Хэма и Уотфорда.
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mihail200606
1584257963
Убытки все понесут.. Внизу таблицы ситуация не такая однозначная... Основные бунтовщики там будут)) Насчёт чемпиона споров не будет, я думаю.. Максимально компромиссный вариант признать чемпионом ливер, а остальное оставить как есть на данный момент на следующий сезон..
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general.lizyukov
1584259581
А кубок чемпионов кому отдадим?
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