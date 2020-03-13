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    The Telegraph: большинство клубов АПЛ готовы признать «Ливерпуль» чемпионом в случае отмены сезона

    Если сезон АПЛ не будет доигран из-за коронавируса, «Ливерпуль», вероятно, все равно станет победителем турнира.

    По информации The Telegraph, большинство клубов Премьер-лиги готовы признать чемпионство команды Юргена Клоппа.

    • Мерсисайдцы опережают идущий на втором месте «Манчестер Сити» на 25 очков.
    • Для победы в АПЛ «Ливерпулю» осталось выиграть два матча.
    • Команда станет чемпионом Англии впервые за 30 лет.

    Источник: The Telegraph

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    Сегодня, 08:40
    Комментарии11
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      Рейтинг: +1832

      solodealer 36 минут назад

      Любопытно...
      Похоже, согласны-то НЕ ВСЕ!!??)))
      Голосованием решать будут?)))
      Терешкову к ним надо отправить...на трибуну с речью... мол... всё одно они лучшие..так пусть уж и дальше будут)))

      0
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      Рейтинг: +1598

      ZENIT****** 41 минуту назад

      Отдаю им должное!!!Честное,справедливое решение!

      0
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      Рейтинг: +2291

      Борат 1 час назад

      Ну если рпл закроют, то Зенит чемпион , Ахмет и рылы в пердив - все согласны !!! Гыгы

      0
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      Рейтинг: +10225

      vladimir-7 1 час назад

      Лучше Ливерпулю сыграть два матча и о чемпионстве в АПЛ снять вопрос. Сейчас и в России обдумывают, как бы Зенит назначить чемпионом.

      1
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      Рейтинг: +1832

      solodealer > vladimir-7 35 минут назад

      Да...осталоь по Зениту проголосовать... НЕзаменимого уже ОБНУЛИЛИ)))++

      0
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      Рейтинг: +9462

      Cules2013 2 часа назад

      Ок. А как быть с остальными командами? Как распределять места в еврокубках, кто вылетит и победителя Кубка Англии?

      4
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      Рейтинг: +237

      кто там 2 часа назад

      справедливо.
      а кто против? черти красные с манчестера и ириски. 100%

      0
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      Рейтинг: +42

      MU777 > кто там 1 час назад

      Не все клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) готовы признать «Ливерпуль» чемпионом в том случае, если сезон будет доигран, сообщает The Telegraph.
      По информации источника, большая часть команд согласна на чемпионство подопечных Юргена Клоппа, однако два клуба — «Тоттенхэм» и «Вест Хэм» — настаивают на том, что сезон должен быть признан недействительным.

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      Рейтинг: -64

      Фанат Рубина > MU777 1 час назад

      шпоры ладно у них проблема то что на буд сезон они без ек.. но вх алло каким боком

      0
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      Рейтинг: -64

      Фанат Рубина 2 часа назад

      а назовите клубы кто против?

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      Рейтинг: +1832

      solodealer > Фанат Рубина 34 минуты назад

      Зенит и Тамбофф))+

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