The Telegraph: большинство клубов АПЛ готовы признать «Ливерпуль» чемпионом в случае отмены сезона

Любопытно...
Похоже, согласны-то НЕ ВСЕ!!??)))
Голосованием решать будут?)))
Терешкову к ним надо отправить...на трибуну с речью... мол... всё одно они лучшие..так пусть уж и дальше будут)))
Если сезон АПЛ не будет доигран из-за коронавируса, «Ливерпуль», вероятно, все равно станет победителем турнира.
По информации The Telegraph, большинство клубов Премьер-лиги готовы признать чемпионство команды Юргена Клоппа.
- Мерсисайдцы опережают идущий на втором месте «Манчестер Сити» на 25 очков.
- Для победы в АПЛ «Ливерпулю» осталось выиграть два матча.
- Команда станет чемпионом Англии впервые за 30 лет.