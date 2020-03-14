Клубы АПЛ соберутся 19 марта, чтобы обсудить дальнейшие действия в связи с коронавирусом

Ряд клубов АПЛ убеждены, что сезон можно доиграть, если возобновить его не позднее 4 апреля. Они обсудят вопрос в четверг, 19 марта, на специальном собрании.
В то же время есть клубы, которые готовы не доигрывать чемпионат. На итоговое решение АПЛ повлияет совещание в УЕФА 17 марта.
- Если сезон не доиграют, то клубы готовы признать «Ливерпуль» чемпионом.
- Мерсисайдцы опережают идущий на втором месте «Манчестер Сити» на 25 очков.
- Для победы в АПЛ «Ливерпулю» осталось выиграть два матча.
Источник: Sky Sports