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  • Клубы АПЛ соберутся 19 марта, чтобы обсудить дальнейшие действия в связи с коронавирусом

Клубы АПЛ соберутся 19 марта, чтобы обсудить дальнейшие действия в связи с коронавирусом

14 марта 2020, 15:13

Ряд клубов АПЛ убеждены, что сезон можно доиграть, если возобновить его не позднее 4 апреля. Они обсудят вопрос в четверг, 19 марта, на специальном собрании.

В то же время есть клубы, которые готовы не доигрывать чемпионат. На итоговое решение АПЛ повлияет совещание в УЕФА 17 марта.

  • Если сезон не доиграют, то клубы готовы признать «Ливерпуль» чемпионом.
  • Мерсисайдцы опережают идущий на втором месте «Манчестер Сити» на 25 очков.
  • Для победы в АПЛ «Ливерпулю» осталось выиграть два матча.

Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига
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