Клубы АПЛ соберутся 19 марта, чтобы обсудить дальнейшие действия в связи с коронавирусом

Ряд клубов АПЛ убеждены, что сезон можно доиграть, если возобновить его не позднее 4 апреля. Они обсудят вопрос в четверг, 19 марта, на специальном собрании.

В то же время есть клубы, которые готовы не доигрывать чемпионат. На итоговое решение АПЛ повлияет совещание в УЕФА 17 марта.