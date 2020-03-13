Daily Mail: клубы АПЛ могут отказаться доигрывать сезон, чтобы не переплачивать футболистам по контрактам

Руководители английских клубов допускают вариант, что после приостановки АПЛ из-за коронавируса сезон вовсе не будет доигран. Они полагают: вскоре количество заболевших футболистов увеличится, команды не будут готовы к возобновлению чемпионата.
Вместе с тем, в клубах есть игроки, чьи контракты истекают 30 июня. Проведение чемпионата позже этой даты заставит переплачивать игрокам и агентам.
Эти причины, пишет Daily Mail, могут оставить сезон-2019/20 не доигранным.
- Сейчас лига остановлена до 4 апреля.
- От коронавруса умерло по всему миру более 5000 человек.
- Ранее на вынужденную паузу ушли чемпионаты Италии, Испании, Франции и других стран, а также Лига чемпионов и Лига Европы.
Источник: Daily Mail