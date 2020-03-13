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    Daily Mail: клубы АПЛ могут отказаться доигрывать сезон, чтобы не переплачивать футболистам по контрактам

    Руководители английских клубов допускают вариант, что после приостановки АПЛ из-за коронавируса сезон вовсе не будет доигран. Они полагают: вскоре количество заболевших футболистов увеличится, команды не будут готовы к возобновлению чемпионата.

    Вместе с тем, в клубах есть игроки, чьи контракты истекают 30 июня. Проведение чемпионата позже этой даты заставит переплачивать игрокам и агентам.

    Эти причины, пишет Daily Mail, могут оставить сезон-2019/20 не доигранным.

    • Сейчас лига остановлена до 4 апреля.
    • От коронавруса умерло по всему миру более 5000 человек.
    • Ранее на вынужденную паузу ушли чемпионаты Италии, Испании, Франции и других стран, а также Лига чемпионов и Лига Европы.

    Источник: Daily Mail

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    13.03.2020 20:56
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1832

      solodealer 24 минуты назад

      Вот так??!!)))
      А, если сезон И НЕ НАЧИНАТЬ, тогда и ВООБЩЕ ПЛАТИТЬ НЕ НАДО!))))

      0
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      Рейтинг: +445

      Lilipyt 10 часов назад

      в принципе чемпион уже есть, не хватило пару туров

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9462

      Cules2013 12 часов назад

      жлобы галимые. это же форс-мажор, ещё и какой

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5483

      Антибиотик 14 часов назад

      Там прибыль от доигранных игр покроет все расходы с головой.

      2
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      Рейтинг: +9467

      DeStar > Антибиотик 11 часов назад

      но прибыли не оставит, все уйдёт на эти расходы)

      0
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      Рейтинг: -64

      Фанат Рубина 14 часов назад

      обидно будет ливеру много шуток и насмешек появится. типа короновирусный чемпион!!

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