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  • Daily Mail: клубы АПЛ могут отказаться доигрывать сезон, чтобы не переплачивать футболистам по контрактам

Daily Mail: клубы АПЛ могут отказаться доигрывать сезон, чтобы не переплачивать футболистам по контрактам

13 марта 2020, 20:56
4

Руководители английских клубов допускают вариант, что после приостановки АПЛ из-за коронавируса сезон вовсе не будет доигран. Они полагают: вскоре количество заболевших футболистов увеличится, команды не будут готовы к возобновлению чемпионата.

Вместе с тем, в клубах есть игроки, чьи контракты истекают 30 июня. Проведение чемпионата позже этой даты заставит переплачивать игрокам и агентам.

Эти причины, пишет Daily Mail, могут оставить сезон-2019/20 не доигранным.

  • Сейчас лига остановлена до 4 апреля.
  • От коронавруса умерло по всему миру более 5000 человек.
  • Ранее на вынужденную паузу ушли чемпионаты Италии, Испании, Франции и других стран, а также Лига чемпионов и Лига Европы.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига
Комментарии (4)
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Антибиотик
1584124922
Там прибыль от доигранных игр покроет все расходы с головой.
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Cules2013
1584131595
жлобы галимые. это же форс-мажор, ещё и какой
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Lilipyt
1584138587
в принципе чемпион уже есть, не хватило пару туров
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