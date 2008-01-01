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    ⚠️ Официально: АПЛ приостановлена из-за коронавируса

    Все матчи АПЛ и других английских дивизионов перенесены.

    Сообщается, что турниры приостановлены как минимум до 4 апреля. Затем будет принято новое решение в зависимости от эпидемиологической ситуации.

    • В «Арсенале» и «Челси» зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом.
    • У трех игроков «Лестера» появились симптомы заболевания.
    • Ранее на вынужденную паузу ушли чемпионаты Италии, Испании, Франции и других стран, а также Лига чемпионов и Лига Европы.

    Источник: Официальный сайт АПЛ

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    Сегодня, 14:17
    Комментарии10
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      Рейтинг: +75282

      zigbert 3 часа назад

      И за что нам такое наказание? Российский чемпионат тоже могут остановить.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +626

      Semenycch 4 часа назад

      Вчера или позавчера прошла новость - 8 новых заболевших коронавирусом в России. И это на 150 миллионов? У нас сифилисом заражаются чаще многократно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2470

      Черкизовский Кот 4 часа назад

      Дайте же наконец Ливерпулю выиграть АПЛ!!!

      1
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      ...
      Рейтинг: +38267

      portero > Черкизовский Кот 2 часа назад

      ждут, что бы отпраздновать можно было...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2816

      zatonn 5 часов назад

      Одна только Бундеслига осталась, да и то без зрителей, и как надолго....

      5
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      Рейтинг: -68

      Фанат Рубина 5 часов назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      и только ср нет! ждем когда дзюба заболеет

      -7
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      Рейтинг: +1313

      Mister_Tomsk > Фанат Рубина 5 часов назад

      ты реально идиот) тебе же это и вернется, через неделю сам и сляжешь, нельзя людям зла желать.

      2
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      Рейтинг: +423

      АКМ-74У 5 часов назад

      А OKKO вернет деньги тем, кто подписался на просмотр игр АПЛ до конца сезона?

      1
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      Рейтинг: +1313

      Mister_Tomsk > АКМ-74У 5 часов назад

      ты у ОККО и спрашивай) тебе ща тут спецы в роли динара, литейки и бората ответят)))))))

      5
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      Рейтинг: +210

      99-й > Mister_Tomsk 3 часа назад

      Да-да позор срамтаку и т.д.

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