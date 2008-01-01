⚠️ Официально: АПЛ приостановлена из-за коронавируса

И за что нам такое наказание? Российский чемпионат тоже могут остановить.
Все матчи АПЛ и других английских дивизионов перенесены.
Сообщается, что турниры приостановлены как минимум до 4 апреля. Затем будет принято новое решение в зависимости от эпидемиологической ситуации.
- В «Арсенале» и «Челси» зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом.
- У трех игроков «Лестера» появились симптомы заболевания.
- Ранее на вынужденную паузу ушли чемпионаты Италии, Испании, Франции и других стран, а также Лига чемпионов и Лига Европы.