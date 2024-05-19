Агент: «Менеджеры «Лукойла» не стоят выеденного яйца по сравнению с Джикией!»

Вадим Шпинев, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, высказался о руководстве клуба.
«Это состоятельные, великие люди – растратили государственные активы, сотни миллионов туда-сюда прошло через «Лукойл».
Придя в футбол, тут надо головой думать, понимать и жить футболом – знать, что такое психология, людей, личностей! Они выеденного яйца не стоят по сравнению с Георгием как человеком! Авторитет Георгия гораздо выше, чем у этих великих менеджеров», – сказал Шпинев.
- Накануне «Спартак» объявил, что Джикия уйдет из клуба по окончании сезона.
- Он перешел в московскую команду из «Амкара» в декабре 2016 года.
- Джикия предложен другим клубам.