Агент: «Менеджеры «Лукойла» не стоят выеденного яйца по сравнению с Джикией!»

Вадим Шпинев, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, высказался о руководстве клуба.

«Это состоятельные, великие люди – растратили государственные активы, сотни миллионов туда-сюда прошло через «Лукойл».

Придя в футбол, тут надо головой думать, понимать и жить футболом – знать, что такое психология, людей, личностей! Они выеденного яйца не стоят по сравнению с Георгием как человеком! Авторитет Георгия гораздо выше, чем у этих великих менеджеров», – сказал Шпинев.