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    • Агент: «Менеджеры «Лукойла» не стоят выеденного яйца по сравнению с Джикией!»

    Агент: «Менеджеры «Лукойла» не стоят выеденного яйца по сравнению с Джикией!»

    Вадим Шпинев, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, высказался о руководстве клуба.

    «Это состоятельные, великие люди – растратили государственные активы, сотни миллионов туда-сюда прошло через «Лукойл».

    Придя в футбол, тут надо головой думать, понимать и жить футболом – знать, что такое психология, людей, личностей! Они выеденного яйца не стоят по сравнению с Георгием как человеком! Авторитет Георгия гораздо выше, чем у этих великих менеджеров», – сказал Шпинев.

    • Накануне «Спартак» объявил, что Джикия уйдет из клуба по окончании сезона.
    • Он перешел в московскую команду из «Амкара» в декабре 2016 года.
    • Джикия предложен другим клубам.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 10:44
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    Комментарии (8)
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    Avitaminoz
    1716105050
    Если у Жоры нет на руках готового договора, я бы уволил этого агента. Так испортить репутацию игроку, надо постараться.
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    ziborock
    1716105266
    Именно благодаря агенту Жора и попал в эту ситуацию! Шпинев сделал все чтобы Джикия покинул Спартак!
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    Spartak_forv@
    1716106692
    «Прийдя в футбол,тут надо головой думать…»-у тебя получается плохо,равно как и у твоего подопечного
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    The only one
    1716107134
    Как же этому грёбанному Шпиневу хочется за подопечного мульоны в карман положить. А тут не дали. Обиделся...
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    Алексей З
    1716108787
    Если Джикия ещё собрался продолжить карьеру игрока , то надо прощаться с этим агентом. Он точно мудак и только неприятности приносит своему клиенту. Потенциальные работодатели сильно задумаются , стоит ли связываться с ним.
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    FCSpartakM
    1716111106
    Ну все, Каннаваро ушел
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    FCSpartakM
    1716111193
    28 сентября 2018 года компания возглавила рейтинг крупнейших частных компаний России по версии Forbes (Россия) Какие там гос активы,хз. Я думал эта песня б()мжей
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    алдан2014
    1716111247
    С такими друзьями ,врагов не надо. Права пословица.
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