Мудрик обратился к болельщикам «Челси»

Вингер «Челси» Михаил Мудрик сообщил, что пропустит остаток сезона-2023/24.
Также он пообещал болельщикам «увидеться в следующем сезоне», что опровергает слухи о его возможном уходе в другой клуб.
«К сожалению, этот сезон для меня закончен. Спасибо всем за ваши сообщения поддержки, я чувствую себя лучше.
Увидимся в следующем сезоне, «синие»! Это часть игры», – написал Мудрик в соцсетях.
- «Челси» купил украинца в январе 2023 года за 70+30 млн евро.
- В этом сезоне Мудрик забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 41 матче.