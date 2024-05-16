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    Мудрик обратился к болельщикам «Челси»

    Вингер «Челси» Михаил Мудрик сообщил, что пропустит остаток сезона-2023/24.

    Также он пообещал болельщикам «увидеться в следующем сезоне», что опровергает слухи о его возможном уходе в другой клуб.

    «К сожалению, этот сезон для меня закончен. Спасибо всем за ваши сообщения поддержки, я чувствую себя лучше.

    Увидимся в следующем сезоне, «синие»! Это часть игры», – написал Мудрик в соцсетях.

    • «Челси» купил украинца в январе 2023 года за 70+30 млн евро.
    • В этом сезоне Мудрик забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 41 матче.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (3)
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    ...уефан
    1715873295
    ...вот нахера его Михаилом назвали, надо было Ярославом)...
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    Evgenijgerasimov607@gmail
    1715873946
    Это всем поленам-полено,настоящее
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