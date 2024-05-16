Мудрик обратился к болельщикам «Челси»

Вингер «Челси» Михаил Мудрик сообщил, что пропустит остаток сезона-2023/24.

Также он пообещал болельщикам «увидеться в следующем сезоне», что опровергает слухи о его возможном уходе в другой клуб.

«К сожалению, этот сезон для меня закончен. Спасибо всем за ваши сообщения поддержки, я чувствую себя лучше.

Увидимся в следующем сезоне, «синие»! Это часть игры», – написал Мудрик в соцсетях.