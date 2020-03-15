Роналду из-за коронавируса отдаст свои отели в Португалии под больницы. Он будет оплачивать работу врачей

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду решил отдать свои отели в Португалии под больницы, куда разместят зараженных коронавирусной инфекцией. Работу врачей будет оплачивать сам футболист, пишет Marca.

Сам Роналду решил в ближайшее время не возвращаться в Италию, где вирус диагностировали в том числе у защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани.