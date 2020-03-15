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  • Роналду из-за коронавируса отдаст свои отели в Португалии под больницы. Он будет оплачивать работу врачей

Роналду из-за коронавируса отдаст свои отели в Португалии под больницы. Он будет оплачивать работу врачей

15 марта 2020, 08:47
29

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду решил отдать свои отели в Португалии под больницы, куда разместят зараженных коронавирусной инфекцией. Работу врачей будет оплачивать сам футболист, пишет Marca.

Сам Роналду решил в ближайшее время не возвращаться в Италию, где вирус диагностировали в том числе у защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани.

  • Роналду ранее обратился к болельщикам в связи с пандемией.
  • Текущий розыгрыш Серии А приостановлен как минимум до апреля.
  • По всему миру от коронавируса умерло более 5000 человек.

UPD: спустя несколько часов выяснилось, что новость о переоборудовании отелей Роналду в больницы оказалась недостоверной.

Источник: Marca
Италия. Серия А Португалия. Примейра Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (29)
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Ruryu
1584253153
Респект и уважение,такому человеку!!
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Cubinec1989
1584253160
Мужик!
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serhio80
1584254018
Клоун блеать
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Chicha
1584254131
Снимаю шляпу!!!
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BarStep
1584255162
Поступок, достойный уважения... Честно? Не ожидал..
Ответить
mihail200606
1584257670
Красавчик..
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zaichkin777@gmail.com
1584258567
Достойный поступок! Красавчик!
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zatonn
1584260876
Поступок Настоящего Человека! Респект!
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житель СПб
1584263485
Вот этот шаг вызывает большое уважение! И - это пример для наших "бедных" футболистов.
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Добрый Бобер
1584264500
Вот это да! Это не дежурные пару тысяч евро куда-нибудь для помощи кому-нибудь.
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