Роналду из-за коронавируса отдаст свои отели в Португалии под больницы. Он будет оплачивать работу врачей

Поступок Настоящего Человека! Респект!
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду решил отдать свои отели в Португалии под больницы, куда разместят зараженных коронавирусной инфекцией. Работу врачей будет оплачивать сам футболист, пишет Marca.
Сам Роналду решил в ближайшее время не возвращаться в Италию, где вирус диагностировали в том числе у защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани.
- Роналду ранее обратился к болельщикам в связи с пандемией.
- Текущий розыгрыш Серии А приостановлен как минимум до апреля.
- По всему миру от коронавируса умерло более 5000 человек.