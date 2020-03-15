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    Роналду из-за коронавируса отдаст свои отели в Португалии под больницы. Он будет оплачивать работу врачей

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду решил отдать свои отели в Португалии под больницы, куда разместят зараженных коронавирусной инфекцией. Работу врачей будет оплачивать сам футболист, пишет Marca.

    Сам Роналду решил в ближайшее время не возвращаться в Италию, где вирус диагностировали в том числе у защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани.

    • Роналду ранее обратился к болельщикам в связи с пандемией.
    • Текущий розыгрыш Серии А приостановлен как минимум до апреля.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 5000 человек.

    Источник: Marca

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    Комментарии16
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    • ...
      Рейтинг: +2830

      zatonn 28 минут назад

      Поступок Настоящего Человека! Респект!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18672

      пьяныйхоровод 36 минут назад

      Уважуха . Хотя истерия с этим вирусом раздута искусственно .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +891

      arok > пьяныйхоровод 31 минуту назад

      Вот тут у нас взлгяды схожи!!!! Также и я считаю.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      Вит65 53 минуты назад

      Человечище!!!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +149

      zaichkin777@gmail.com 1 час назад

      Достойный поступок! Красавчик!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7042

      mihail200606 1 час назад

      Красавчик..

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2300

      Борат 1 час назад

      Федун в связи с падением цен на нефть повысит цены на бензин !!!!
      Гыгы

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1816

      morgan59 > Борат 25 минут назад

      Газпром , в связи с поднятием цен на бензин , поднимет цены на газ для населения с 1 апреля ГА ГА ГА..

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +603

      СМЕРШiРУ > Борат 12 минут назад

      Миллер в связи с отменой игр РПЛ прекратит поставки газа населению. Бомжи и есть бомжи))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3380

      BarStep 2 часа назад

      Поступок, достойный уважения... Честно? Не ожидал..

      7
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    • ...
      Рейтинг: +60

      Chicha 2 часа назад

      Снимаю шляпу!!!

      8
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      Рейтинг: +1495

      serhio80 2 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Клоун блеать

      -11
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      Рейтинг: +248

      кто там > serhio80 1 час назад

      Клоуны в тарасовке обитают, а ты давай обратно в дурку.)0)

      5
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      Рейтинг: +248

      кто там 2 часа назад

      Красавец.
      А месси с ко объекты со свадьбы дораздаст.

      3
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