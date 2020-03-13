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    Роналду – о коронавирусе: «Мир переживает тяжелый период. Защита человеческой жизни должна быть превыше всего»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал в твиттере заявление по поводу эпидемии коронавируса.

    Сам португалец предпочел остаться на некоторое время на родине из-за ухудшающейся ситуации с заболеванием в Италии.

    «Мир переживает тяжелый период, и от всех нас сейчас требуется предельная осторожность и внимательность. Сегодня я обращаюсь к вам не как футболист, а как отец, сын, человек, озабоченный последним развитием событий, охвативших весь мир. Важно следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и властей в том, как справляться с текущей ситуацией.

    Защита человеческой жизни должна быть превыше всего остального. Я мысленно со всеми, кто потерял близких людей, и я хочу морально поддержать тех, кто борется с вирусом, как мой партнер по команде Даниэле Ругани, а также всех медицинских работников, которые рискуют своими жизнями, спасая остальных», – написал 35-летний футболист.

    • Текущий розыгрыш Серии А приостановлен как минимум до апреля.
    • Матч ЛЧ «Ювентус» – «Лион» перенесен на неопределенный срок.
    • Роналду в этом сезоне забил 25 голов и сделал четыре ассиста в 32 играх.

    Источник: Твиттер Криштиану Роналду

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    13.03.2020 23:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2291

      Борат 11 часов назад

      Да ты не очкуй, лука с чесноком всем хватит !

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