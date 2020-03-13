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  • Роналду – о коронавирусе: «Мир переживает тяжелый период. Защита человеческой жизни должна быть превыше всего»

Роналду – о коронавирусе: «Мир переживает тяжелый период. Защита человеческой жизни должна быть превыше всего»

13 марта 2020, 23:56
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал в твиттере заявление по поводу эпидемии коронавируса.

Сам португалец предпочел остаться на некоторое время на родине из-за ухудшающейся ситуации с заболеванием в Италии.

«Мир переживает тяжелый период, и от всех нас сейчас требуется предельная осторожность и внимательность. Сегодня я обращаюсь к вам не как футболист, а как отец, сын, человек, озабоченный последним развитием событий, охвативших весь мир. Важно следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и властей в том, как справляться с текущей ситуацией.

Защита человеческой жизни должна быть превыше всего остального. Я мысленно со всеми, кто потерял близких людей, и я хочу морально поддержать тех, кто борется с вирусом, как мой партнер по команде Даниэле Ругани, а также всех медицинских работников, которые рискуют своими жизнями, спасая остальных», – написал 35-летний футболист.

  • Текущий розыгрыш Серии А приостановлен как минимум до апреля.
  • Матч ЛЧ «Ювентус» – «Лион» перенесен на неопределенный срок.
  • Роналду в этом сезоне забил 25 голов и сделал четыре ассиста в 32 играх.

Источник: Твиттер Криштиану Роналду
Италия. Серия А Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (2)
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кто там
1584260973
Прям президентский спич.
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