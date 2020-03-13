Роналду – о коронавирусе: «Мир переживает тяжелый период. Защита человеческой жизни должна быть превыше всего»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал в твиттере заявление по поводу эпидемии коронавируса.

Сам португалец предпочел остаться на некоторое время на родине из-за ухудшающейся ситуации с заболеванием в Италии.

«Мир переживает тяжелый период, и от всех нас сейчас требуется предельная осторожность и внимательность. Сегодня я обращаюсь к вам не как футболист, а как отец, сын, человек, озабоченный последним развитием событий, охвативших весь мир. Важно следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и властей в том, как справляться с текущей ситуацией.

Защита человеческой жизни должна быть превыше всего остального. Я мысленно со всеми, кто потерял близких людей, и я хочу морально поддержать тех, кто борется с вирусом, как мой партнер по команде Даниэле Ругани, а также всех медицинских работников, которые рискуют своими жизнями, спасая остальных», – написал 35-летний футболист.