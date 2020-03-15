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  • Парфенов – о разгроме от «Зенита»: «Общекомандное безумие. Соперник давно не забивал, все выплеснул на нас»

Парфенов – о разгроме от «Зенита»: «Общекомандное безумие. Соперник давно не забивал, все выплеснул на нас»

15 марта 2020, 08:15
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Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов прокомментировал исход матча 22-го тура РПЛ против «Зенита» (1:7). Специалист увидел на поле безумие.

«Индивидуальные ошибки, плюс уровень мастерства игроков «Зенита» в голевых эпизодах. Дали им свободу действий в своей штрафной. Команда «Зенит» давно не забивала, и, видимо, всe это выплеснула на нас. Знаете, какое-то общекомандное безумие было сегодня. «Зенит» – та команда, с которой не нужно играть на встречных курсах.

Счет был неприятный, выпустили еще нападающих, старались играть, создавать моменты у ворот соперников. Если мы проиграли – то проиграли все вместе. Сейчас был серьезный разговор. Может случиться что угодно, но руки нельзя опускать», – сказал Парфенов.

  • Парфенов-тренер проиграл четыре матча на поле «Зенита» со счетом 2:21.
  • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
  • «Урал» занимает десятое место.

Источник: официальный сайт «Урала»
Россия. Премьер-лига Зенит Урал Парфенов Дмитрий
Комментарии (4)
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paracetamol
1584261599
Молодцы, уральцы. Не стали сидеть в обороне, как позорные Локо и Уфа. Вот так смелые команды и растут, а позорные деградируют!
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Smekaev
1584261631
Вы продули, потому что у вас защита бамбук курила вместо того, чтобы играть в футбол!
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ALEX ML
1584263586
Странно. Со всеми Урал упирается до последнего, а тут ноги раздвинул
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