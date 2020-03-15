Парфенов – о разгроме от «Зенита»: «Общекомандное безумие. Соперник давно не забивал, все выплеснул на нас»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов прокомментировал исход матча 22-го тура РПЛ против «Зенита» (1:7). Специалист увидел на поле безумие.

«Индивидуальные ошибки, плюс уровень мастерства игроков «Зенита» в голевых эпизодах. Дали им свободу действий в своей штрафной. Команда «Зенит» давно не забивала, и, видимо, всe это выплеснула на нас. Знаете, какое-то общекомандное безумие было сегодня. «Зенит» – та команда, с которой не нужно играть на встречных курсах.

Счет был неприятный, выпустили еще нападающих, старались играть, создавать моменты у ворот соперников. Если мы проиграли – то проиграли все вместе. Сейчас был серьезный разговор. Может случиться что угодно, но руки нельзя опускать», – сказал Парфенов.