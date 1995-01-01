Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    2 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям
    3 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»

    Парфенов – о разгроме от «Зенита»: «Общекомандное безумие. Соперник давно не забивал, все выплеснул на нас»

    Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов прокомментировал исход матча 22-го тура РПЛ против «Зенита» (1:7). Специалист увидел на поле безумие.

    «Индивидуальные ошибки, плюс уровень мастерства игроков «Зенита» в голевых эпизодах. Дали им свободу действий в своей штрафной. Команда «Зенит» давно не забивала, и, видимо, всe это выплеснула на нас. Знаете, какое-то общекомандное безумие было сегодня. «Зенит» – та команда, с которой не нужно играть на встречных курсах.

    Счет был неприятный, выпустили еще нападающих, старались играть, создавать моменты у ворот соперников. Если мы проиграли – то проиграли все вместе. Сейчас был серьезный разговор. Может случиться что угодно, но руки нельзя опускать», – сказал Парфенов.

    • Парфенов-тренер проиграл четыре матча на поле «Зенита» со счетом 2:21.
    • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
    • «Урал» занимает десятое место.

    Источник: официальный сайт «Урала»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:15
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +924

      Smekaev 15 минут назад

      Вы продули, потому что у вас защита бамбук курила вместо того, чтобы играть в футбол!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5240

      paracetamol 16 минут назад

      Молодцы, уральцы. Не стали сидеть в обороне, как позорные Локо и Уфа. Вот так смелые команды и растут, а позорные деградируют!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3237

      Литейный4 18 минут назад

      Просто Урал решил с Зенитом играть в открытую. Результат на табло. Против чемпионов возможно отскочить только, если всей командой сидеть в обороне. Гыгыгы

      4
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75335
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru