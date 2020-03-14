Парфенов-тренер проиграл четыре матча на поле «Зенита» со счетом 2:21

Когда-то Парфёновский "Спартак" феерил в ЛЧ с разницей 1-18. Впрочем, Дмитрий тогда залечивал перелом ноги, и участия в тех матчах не принимал.
В 22-м туре РПЛ «Зенит» дома разгромил «Урал» (7:1). Это был четвертый матч для главного тренера уральцев Дмитрия Парфенова на поле зенитовцев.
Парфенов все эти матчи проиграл. Общий счет – 2:21. До «Урала» специалист тренировал ликвидированный «Тосно».
- «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
- «Урал» занимает десятое место.
- На следующей неделе чемпионат России могут приостановить из-за пандемии коронавируса.