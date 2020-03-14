Парфенов-тренер проиграл четыре матча на поле «Зенита» со счетом 2:21

В 22-м туре РПЛ «Зенит» дома разгромил «Урал» (7:1). Это был четвертый матч для главного тренера уральцев Дмитрия Парфенова на поле зенитовцев.

Парфенов все эти матчи проиграл. Общий счет – 2:21. До «Урала» специалист тренировал ликвидированный «Тосно».