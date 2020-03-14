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    Парфенов-тренер проиграл четыре матча на поле «Зенита» со счетом 2:21

    В 22-м туре РПЛ «Зенит» дома разгромил «Урал» (7:1). Это был четвертый матч для главного тренера уральцев Дмитрия Парфенова на поле зенитовцев.

    Парфенов все эти матчи проиграл. Общий счет – 2:21. До «Урала» специалист тренировал ликвидированный «Тосно».

    • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
    • «Урал» занимает десятое место.
    • На следующей неделе чемпионат России могут приостановить из-за пандемии коронавируса.

    Источник: твиттер Alexey Z. Spectre

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    14.03.2020 18:56
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2475

      Черкизовский Кот 3 часа назад

      Когда-то Парфёновский "Спартак" феерил в ЛЧ с разницей 1-18. Впрочем, Дмитрий тогда залечивал перелом ноги, и участия в тех матчах не принимал.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2305

      Борат 4 часа назад

      Просто он специализируется на свино*бе !!! Гыгы

      0
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      Рейтинг: +24

      borat-chmo > Борат 1 час назад

      Позор зоофилу борату!Стыдно за урода!

      0
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      Рейтинг: +3175

      Литейный4 6 часов назад

      Хряки недавно тоже регулярно увозили из Петербурга пятаки размазанные. Гыгыгы

      7
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      Рейтинг: +685

      fan-man 6 часов назад

      Поставь Парфенова тренером Зенита, он бы обыграл Семака 21-2, тренеровавшего Тосно и Урал

      3
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      Рейтинг: +2305

      Борат > fan-man 4 часа назад

      Ну Евсеев с Уфой взял у Зенита 4 очка и не пропустил в этом сезоне. Гыгы

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