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  • Уткин: «Роналдиньо – животное. Он гениально одарен от природы, но оказался идиотом»

Уткин: «Роналдиньо – животное. Он гениально одарен от природы, но оказался идиотом»

14 марта 2020, 23:46
14

Бывший комментатор Василий Уткин отреагировал на арест в Парагвае экс-игрока сборной Бразилии Роналдиньо. Бразильца подозревают в подделке документов.

«Роналдиньо и его брату грозит реальный срок? Ну они идиоты, что с этим сделаешь?.. Подделка документов, незаконное пересечение границы. В футбольном отношении Роналдиньо – животное просто. Гениальное. Он гениально одарен от природы. Это правда.

Я не слышал ни об одном футболисте, который был бы в большей степени одарен от природы. Он гуттаперчевый, удивительно мощный, по-футбольному работающая голова. Другого такого не было, но он оказался идиотом», – считает Уткин.

Источник: ютуб-канал Тимура Журавеля
Бразилия. Серия А Роналдиньо Уткин Василий
Комментарии (14)
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klimovich
1584219979
Второй раз в жизни согласен с Уткиным. Когда и какой был первый, уже не помню, так давно это было.
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Plyash
1584221375
Парагвай одно из государств с очень жестоким законодательством,жди беды. Непонятно,зачем известнейшему футболисту нужна была подделка документов,он всю жизнь катается по всему миру.Скорей всего,тут какая-то подстава.Кто-нибудь знает статистику встреч Бразилия-Парагвай на чемпионатах Южной Америки? А идиот - это сам Утяра.
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Hektor 84
1584222146
А я вот не слышал ни об одном Российском журналисте, который был бы в большей степени одарен от природы! Та и все наши журналюшки желтушные недоразумения.
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general.lizyukov
1584223207
Вася, что ты знаешь о реалиях Южной Америки? Это не просто другая страна - это вообще другая вселенная, там всё не так, как у нас. Такую херню сморозить про одного из самых величайших игроков... это только ты можешь.
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Jurabay
1584227542
Вася с катушек сехал походу.
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serppion
1584232788
Уткин – животное. Он наделен необъятной утробой, но в ней кроме гадостей ничего другого нет. Обделал даже Рональдиньо.
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ААМ
1584246046
Уткин. Пеле и Марадонна были более одарёнными, чем Роналдиньо и что?
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mihail200606
1584250720
Он самый талантливый из бразильцев за последние 30 лет.. Но умишком видимо, правда, природа не наградила...
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