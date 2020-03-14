Уткин: «Роналдиньо – животное. Он гениально одарен от природы, но оказался идиотом»

Бывший комментатор Василий Уткин отреагировал на арест в Парагвае экс-игрока сборной Бразилии Роналдиньо. Бразильца подозревают в подделке документов.
«Роналдиньо и его брату грозит реальный срок? Ну они идиоты, что с этим сделаешь?.. Подделка документов, незаконное пересечение границы. В футбольном отношении Роналдиньо – животное просто. Гениальное. Он гениально одарен от природы. Это правда.
Я не слышал ни об одном футболисте, который был бы в большей степени одарен от природы. Он гуттаперчевый, удивительно мощный, по-футбольному работающая голова. Другого такого не было, но он оказался идиотом», – считает Уткин.
- Роналдиньо известен по выступлениям за «ПСЖ», «Барселону» и «Милан».
- В 2002 году он выигрывал чемпионат мира, а в 2005-м – «Золотой мяч».
- В парагвайской тюрьме Роналдиньо выиграл турнир по мини-футболу.
Источник: ютуб-канал Тимура Журавеля