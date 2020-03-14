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    Уткин: «Роналдиньо – животное. Он гениально одарен от природы, но оказался идиотом»

    Бывший комментатор Василий Уткин отреагировал на арест в Парагвае экс-игрока сборной Бразилии Роналдиньо. Бразильца подозревают в подделке документов.

    «Роналдиньо и его брату грозит реальный срок? Ну они идиоты, что с этим сделаешь?.. Подделка документов, незаконное пересечение границы. В футбольном отношении Роналдиньо – животное просто. Гениальное. Он гениально одарен от природы. Это правда.

    Я не слышал ни об одном футболисте, который был бы в большей степени одарен от природы. Он гуттаперчевый, удивительно мощный, по-футбольному работающая голова. Другого такого не было, но он оказался идиотом», – считает Уткин.

    Источник: ютуб-канал Тимура Журавеля

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    14.03.2020 23:46
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1861

      general.lizyukov 16 минут назад

      Вася, что ты знаешь о реалиях Южной Америки? Это не просто другая страна - это вообще другая вселенная, там всё не так, как у нас.
      Такую херню сморозить про одного из самых величайших игроков... это только ты можешь.

      0
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      Рейтинг: +1550

      Hektor 84 34 минуты назад

      А я вот не слышал ни об одном Российском журналисте, который был бы в большей степени одарен от природы! Та и все наши журналюшки желтушные недоразумения.

      0
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      Рейтинг: +2295

      playsh 47 минут назад

      Парагвай одно из государств с очень жестоким законодательством,жди беды.
      Непонятно,зачем известнейшему футболисту нужна была подделка документов,он всю жизнь катается по всему миру.Скорей всего,тут какая-то подстава.Кто-нибудь знает статистику встреч Бразилия-Парагвай на чемпионатах Южной Америки? А идиот - это сам Утяра.

      1
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      Рейтинг: +2305

      Борат 49 минут назад

      И это говорит эта жирная свинота ??? Гыгы

      3
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      Рейтинг: +24

      borat-chmo 1 час назад

      Не суди,да не судим будешь

      3
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      Рейтинг: +279

      klimovich 1 час назад

      Второй раз в жизни согласен с Уткиным. Когда и какой был первый, уже не помню, так давно это было.

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