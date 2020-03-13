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    Роналдиньо стал победителем тюремного турнира по мини-футболу. В финале у него 5 голов и 6 ассистов

    Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо выиграл турнир по мини-футболу, который проводился в тюрьме Парагвая.

    В финале соревнования команда экс-хавбека «Барселоны» одержала победу со счетом 11:2, а сам бразилец поучаствовал во всех забитых мячах – пять голов + шесть ассистов.

    В качестве награды команда Роналдиньо получит 16-килограммового поросeнка.

    • Футболиста арестовали по обвинению в использовании поддельных документов.
    • Роналдиньо известен по выступлениям за «ПСЖ», «Барселону» и «Милан».
    • В 2002 году он выигрывал чемпионат мира, а в 2005-м – «Золотой мяч».

    Источник: Globo Esporte

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +155

      Sense1 24 минуты назад

      Ну теперь точно выиграл все)))

      1
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      Рейтинг: +1832

      solodealer 41 минуту назад

      Слава Кокоры стучит в его сердце!!)))

      0
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      Рейтинг: +958

      afw13 1 час назад

      красавчик, как говорится талант не пропьешь)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2290

      Борат 1 час назад

      Просто красава !
      Гыгы

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      Рейтинг: +1472

      klim2m 1 час назад

      И сразу турнирчик организовался )))))- у наших передрали видать )))

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      Рейтинг: +9462

      Cules2013 1 час назад

      Неунывающий

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      Рейтинг: +1472

      klim2m > Cules2013 1 час назад

      Что верно то верно- всегда он с улыбкой на лице молодца ))))

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      Рейтинг: +1057

      Tsigan 1 час назад

      Он там как питбуль среди пуделей.

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      Рейтинг: +1529

      Dizayner 1 час назад

      повезло однако ребятам тамошним, очень много людей отдали бы все, чтобы поиграть в футбол с Рональдиньо, а тут на тебе))

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      Рейтинг: +1472

      klim2m > Dizayner 1 час назад

      Да и нашим в свое время подфартило )))

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      Рейтинг: +479

      NEONFOL 2 часа назад

      нашёл свой дом однако

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      Рейтинг: +2192

      BlackMurder 2 часа назад

      Даже в тюрьме исполняет

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