Роналдиньо стал победителем тюремного турнира по мини-футболу. В финале у него 5 голов и 6 ассистов

Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо выиграл турнир по мини-футболу, который проводился в тюрьме Парагвая.

В финале соревнования команда экс-хавбека «Барселоны» одержала победу со счетом 11:2, а сам бразилец поучаствовал во всех забитых мячах – пять голов + шесть ассистов.

В качестве награды команда Роналдиньо получит 16-килограммового поросeнка.

Футболиста арестовали по обвинению в использовании поддельных документов.

Роналдиньо известен по выступлениям за «ПСЖ», «Барселону» и «Милан».

В 2002 году он выигрывал чемпионат мира, а в 2005-м – «Золотой мяч».