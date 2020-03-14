Роналдиньо стал победителем тюремного турнира по мини-футболу. В финале у него 5 голов и 6 ассистов

Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо выиграл турнир по мини-футболу, который проводился в тюрьме Парагвая.
В финале соревнования команда экс-хавбека «Барселоны» одержала победу со счетом 11:2, а сам бразилец поучаствовал во всех забитых мячах – пять голов + шесть ассистов.
В качестве награды команда Роналдиньо получит 16-килограммового поросeнка.
- Футболиста арестовали по обвинению в использовании поддельных документов.
- Роналдиньо известен по выступлениям за «ПСЖ», «Барселону» и «Милан».
- В 2002 году он выигрывал чемпионат мира, а в 2005-м – «Золотой мяч».
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Источник: Globo Esporte