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  • Роналдиньо стал победителем тюремного турнира по мини-футболу. В финале у него 5 голов и 6 ассистов

Роналдиньо стал победителем тюремного турнира по мини-футболу. В финале у него 5 голов и 6 ассистов

14 марта 2020, 08:55
12

Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо выиграл турнир по мини-футболу, который проводился в тюрьме Парагвая.

В финале соревнования команда экс-хавбека «Барселоны» одержала победу со счетом 11:2, а сам бразилец поучаствовал во всех забитых мячах – пять голов + шесть ассистов.

В качестве награды команда Роналдиньо получит 16-килограммового поросeнка.

  • Футболиста арестовали по обвинению в использовании поддельных документов.
  • Роналдиньо известен по выступлениям за «ПСЖ», «Барселону» и «Милан».
  • В 2002 году он выигрывал чемпионат мира, а в 2005-м – «Золотой мяч».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Globo Esporte
Бразилия Роналдиньо
Комментарии (12)
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BlackMurder
1584168530
Даже в тюрьме исполняет
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NEONFOL
1584169782
нашёл свой дом однако
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Dizayner
1584170529
повезло однако ребятам тамошним, очень много людей отдали бы все, чтобы поиграть в футбол с Рональдиньо, а тут на тебе))
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Tsigan
1584172231
Он там как питбуль среди пуделей.
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Cules2013
1584172422
Неунывающий
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klim2m
1584172477
И сразу турнирчик организовался )))))- у наших передрали видать )))
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Мага 13
1584172917
красавчик, как говорится талант не пропьешь)
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Sense1
1584175505
Ну теперь точно выиграл все)))
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Давид59
1584178329
Где-то я совсем недавно про тюремный турнир читал. Дежавю ей-богу
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Hektor 84
1584198032
Надо теперь тюремный чемпионат мира провести. Кокошка и Мамай против Рона)))
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