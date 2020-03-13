Савин – об удаленном выпуске «КраСавы»: «Мне показывают, что на питерскую влиятельную тусовку лучше не залупаться»

Блогер и экс-игрок сборной России Евгений Савин рассказал о том, что на его канале в ютуб «КраСава» заблокировали самый популярный ролик после выпуска про форварда «Сочи» Александра Кокорина.

«Через сутки после выпуска про Кокорина и его *** (разнос) «Зенита» у нас блокернули самый популярный ролик на канале (Головин, 3 000 000).

Случайность, наверное. Очко у Милли подгорело!» – написал Савин в личном твиттере.

«Через сутки после выхода видоса про Кокорина у меня демонстративно удалили самое популярное видео с Головиным (3 000 000 просмотров)! Типа в нем нарушения по рекламе, хотя видос висит уже год в сети, а в интеграциях детская футбольная школа КИНГС и авто КИА.

Видимо, в очередной раз (помните блокировку видео «Фанат не преступник») мне показывают, что на питерскую влиятельную тусовку лучше не залупаться. Подгорела попка у «Милли» и «Меды» после правды от Сани про их беспредел.Так вот! За ролик с Головой мы еще повоюем, а последний видос с Кокорой пересмотрите еще раз назло небожителям», – написал Савин.