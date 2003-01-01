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    Савин – об удаленном выпуске «КраСавы»: «Мне показывают, что на питерскую влиятельную тусовку лучше не залупаться»

    Блогер и экс-игрок сборной России Евгений Савин рассказал о том, что на его канале в ютуб «КраСава» заблокировали самый популярный ролик после выпуска про форварда «Сочи» Александра Кокорина.

    «Через сутки после выпуска про Кокорина и его *** (разнос) «Зенита» у нас блокернули самый популярный ролик на канале (Головин, 3 000 000).

    Случайность, наверное. Очко у Милли подгорело!» – написал Савин в личном твиттере.

    «Через сутки после выхода видоса про Кокорина у меня демонстративно удалили самое популярное видео с Головиным (3 000 000 просмотров)! Типа в нем нарушения по рекламе, хотя видос висит уже год в сети, а в интеграциях детская футбольная школа КИНГС и авто КИА.

    Видимо, в очередной раз (помните блокировку видео «Фанат не преступник») мне показывают, что на питерскую влиятельную тусовку лучше не залупаться. Подгорела попка у «Милли» и «Меды» после правды от Сани про их беспредел.Так вот! За ролик с Головой мы еще повоюем, а последний видос с Кокорой пересмотрите еще раз назло небожителям», – написал Савин.

    • Вероятно, речь идет о председателе «Газпрома» Алексее Миллере и о президенте «Зенита» Александре Медведеве.
    • Выпуск про Кокорина вышел 10 марта.

    Источник: Твиттер Евгения Савина

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    Сегодня, 07:11
    Комментарии55
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      Рейтинг: +1291

      Fin035 1 час назад

      Савин типичный мажорик, который считает себя нераскрывшийся звездой футбола.))

      0
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      Рейтинг: +305

      sergeyshubin 2 часа назад

      Че за бред, специально проверил, есть выпуск с головиным!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2439

      Томик 6 часов назад

      Глупо ставить себя выше или даже на одну доску с этими ребятами. Сделай вид, что их нет. Тем не хватает, что-ли? Я смотрел с удовольствием и с девушкой-рефери и девчонкой из трудной семьи и, естественно, с карпиным. Не надо этого лишнего хайпа, Женя. Мне лично даже не интересно смотреть про "интриги и расследования, показать всё, что скрыто" от Саши Кокорина. Последнее время жалел его, как впрочем и многие. Пусть у него всё будет хорошо, но тащить его впереди, как символ всего хорошего против всего плохого - смешно. Да и смысла нет с ветряными мельницами бороться?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3996

      TOL47 7 часов назад

      мажор Красавин, самолюбование и пиар.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1269

      Genz 7 часов назад

      Савин был хорошим футболистом. Зенит это дно подлости, безнравственности. Нужная передача от красавы и Сани.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3524

      3a zenit > Genz 7 часов назад

      хорошим футболистом???ахахаах ты в какой реальности живёшь?

      7
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    • ...
      Рейтинг: +1819

      Kollljan 8 часов назад

      Сегодня впервые узнал про какого-то Савина. Решил взглянуть на его ролик. Для примера выбрал последний. Больше пяти минут не выдержал и отключил просмотр. Смотреть на все эти петушинные опусы нормальному человеку невозможно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6675

      ilichkadr > Kollljan 7 часов назад

      Бывший игрок Амкара, Томи, Терека, Крылья Советов, Урала, Лучь-Энергии, Тюмени.... и т.д. Вызывался в 2007 году в национальную сборную, но не сыграл за неё ни одной минуты. Вот такой он "экс-игрок сборной России".

      6
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      ...
      Рейтинг: +399

      OrenburgFC > Kollljan 2 часа назад

      О тролли питерские нарисовались))) Пацаны ***** дизами их!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +93

      vingor 8 часов назад

      Доболтается) паровозом отправят вслед за Кокориным)))

      0
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      Рейтинг: +10318

      Bivaliy67 > vingor 3 часа назад

      В Сочи?)

      0
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      Рейтинг: +3150

      Виталий Орехов 8 часов назад

      Вообще пофиг!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4494

      alp 8 часов назад

      причем тут Питерские? это московские не дают играть кокорину в Зените, что даже АБМ не может ничего сделать..

      3
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      Рейтинг: +6675

      ilichkadr 9 часов назад

      Самопиар Савина и не более того. Сам придумал, сам удалил, конечно же виноваты редакторы. В реалиях очередная попытка переобувания в воздухе.

      6
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