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  • Савин – об удаленном выпуске «КраСавы»: «Мне показывают, что на питерскую влиятельную тусовку лучше не залупаться»

Савин – об удаленном выпуске «КраСавы»: «Мне показывают, что на питерскую влиятельную тусовку лучше не залупаться»

13 марта 2020, 07:11
43

Блогер и экс-игрок сборной России Евгений Савин рассказал о том, что на его канале в ютуб «КраСава» заблокировали самый популярный ролик после выпуска про форварда «Сочи» Александра Кокорина.

«Через сутки после выпуска про Кокорина и его *** (разнос) «Зенита» у нас блокернули самый популярный ролик на канале (Головин, 3 000 000).

Случайность, наверное. Очко у Милли подгорело!» – написал Савин в личном твиттере.

«Через сутки после выхода видоса про Кокорина у меня демонстративно удалили самое популярное видео с Головиным (3 000 000 просмотров)! Типа в нем нарушения по рекламе, хотя видос висит уже год в сети, а в интеграциях детская футбольная школа КИНГС и авто КИА.

Видимо, в очередной раз (помните блокировку видео «Фанат не преступник») мне показывают, что на питерскую влиятельную тусовку лучше не залупаться. Подгорела попка у «Милли» и «Меды» после правды от Сани про их беспредел.Так вот! За ролик с Головой мы еще повоюем, а последний видос с Кокорой пересмотрите еще раз назло небожителям», – написал Савин.

  • Вероятно, речь идет о председателе «Газпрома» Алексее Миллере и о президенте «Зенита» Александре Медведеве.
  • Выпуск про Кокорина вышел 10 марта.

Источник: Твиттер Евгения Савина
Россия. Премьер-лига Зенит Савин Евгений Кокорин Александр Медведев Александр
Комментарии (43)
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Mister_Tomsk
1584075081
Посмотрим, че будет, дальше, раньше зениту симпатизировал, теперь из-за того что они мутят, отвращение.
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bset
1584076943
Позор Зениту
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AHTUNGBOL
1584079360
Савин дурачок, не понимает с кем связался, потом будет ныть, что наркота не его и т.д....
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3a zenit
1584084641
сам удалил или специально сделал чтоб удалили,чтоб хайповать.Говнарям с ютуба верить нельзя,они на всё пойдут ради денег и славы.
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Давид59
1584085934
Только что глянул, действительно ролика нет. Что там произошло не знаю, но похоже кому-то не понравилось. И я даже подозреваю кому
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ilichkadr
1584086865
Самопиар Савина и не более того. Сам придумал, сам удалил, конечно же виноваты редакторы. В реалиях очередная попытка переобувания в воздухе.
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alp
1584088226
причем тут Питерские? это московские не дают играть кокорину в Зените, что даже АБМ не может ничего сделать..
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Kollljan
1584089760
Сегодня впервые узнал про какого-то Савина. Решил взглянуть на его ролик. Для примера выбрал последний. Больше пяти минут не выдержал и отключил просмотр. Смотреть на все эти петушинные опусы нормальному человеку невозможно.
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TOL47
1584092771
мажор Красавин, самолюбование и пиар.
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Fin035
1584114622
Савин типичный мажорик, который считает себя нераскрывшийся звездой футбола.))
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