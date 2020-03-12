«Ливерпуль» – лидер последних трех сезонов Лиги чемпионов по вратарским ошибкам, приведшим к голам

Вратарь «Ливерпуля» Адриан допустил голевую ошибку в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико». Она случилась в дополнительное время.

Начиная со старта сезона-2017/18, «Ливерпуль» лидирует в Лиге чемпионов по вратарским ошибкам, приведшим к голам, – четыре. Три из них совершил Лорис Кариус.