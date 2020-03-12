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    «Ливерпуль» – лидер последних трех сезонов Лиги чемпионов по вратарским ошибкам, приведшим к голам

    Вратарь «Ливерпуля» Адриан допустил голевую ошибку в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико». Она случилась в дополнительное время.

    Начиная со старта сезона-2017/18, «Ливерпуль» лидирует в Лиге чемпионов по вратарским ошибкам, приведшим к голам, – четыре. Три из них совершил Лорис Кариус.

    • Вратарь «Ливерпуля» Алисон не сыграл с «Атлетико» из-за травмы.
    • Адриан перешел в «Ливерпуль» летом из «Вест Хэма».
    • До ливерпульцев Адриан трофеев в карьере не брал.

    Источник: твиттер OptaJoe

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    12.03.2020 01:41
    Комментарии7
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      Рейтинг: +470

      ВасяК 13 часов назад

      Жаль,Алисон не вовремя травму получил!!!

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      Рейтинг: +39

      горняк1936 14 часов назад

      Вот помню, в школьные годы были моменты, когда передаешь с другом по ик-порту какое-нибудь видео урока 2-3, и когда было уже 99% подбегал какой-нибудь мудак и нажимал отмену. Так вот, Адриан сделал вчера что-то подобное.

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      Рейтинг: +243

      кто там 15 часов назад

      Помнится Акинфеев так же пасанул сопернику в ноги, но то был матч РФПЛ, да и играет он(Акинфеев) не за топ клуб мира, так что ему простительно.

      А этого адрияну Ливерпулю следует отправить по маршруту Кариуса или вообще загнобить во 2й команде. Топ кипер бы не совершил такую ошибку, да и думаю мяча 2 как минимум бы вытащил. Сколько интересно бабла потерял Ливерпуль из-за этого манекена?

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      Рейтинг: +7028

      mihail200606 16 часов назад

      Кариус вообще страшный сон..

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      Рейтинг: +7925

      alex1951 22 часа назад

      ВАНГА прованговала заранее ,чтьто 20+20 станет страшной эпидемией для бывшега СССР.....сволочь!

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      Рейтинг: +3046

      InterMilLano1908 > alex1951 15 часов назад

      Что за 20+20

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      Рейтинг: +243

      кто там > InterMilLano1908 15 часов назад

      Спасибо что не 2к20.

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