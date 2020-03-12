Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Ливерпуль» – лидер последних трех сезонов Лиги чемпионов по вратарским ошибкам, приведшим к голам

«Ливерпуль» – лидер последних трех сезонов Лиги чемпионов по вратарским ошибкам, приведшим к голам

12 марта 2020, 01:41
7

Вратарь «Ливерпуля» Адриан допустил голевую ошибку в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико». Она случилась в дополнительное время.

Начиная со старта сезона-2017/18, «Ливерпуль» лидирует в Лиге чемпионов по вратарским ошибкам, приведшим к голам, – четыре. Три из них совершил Лорис Кариус.

  • Вратарь «Ливерпуля» Алисон не сыграл с «Атлетико» из-за травмы.
  • Адриан перешел в «Ливерпуль» летом из «Вест Хэма».
  • До ливерпульцев Адриан трофеев в карьере не брал.

Источник: твиттер OptaJoe
Лига чемпионов Англия. Премьер-лига Ливерпуль
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alex1951
1583968077
ВАНГА прованговала заранее ,чтьто 20+20 станет страшной эпидемией для бывшега СССР.....сволочь!
Ответить
mihail200606
1583988107
Кариус вообще страшный сон..
Ответить
кто там
1583994820
Помнится Акинфеев так же пасанул сопернику в ноги, но то был матч РФПЛ, да и играет он(Акинфеев) не за топ клуб мира, так что ему простительно. А этого адрияну Ливерпулю следует отправить по маршруту Кариуса или вообще загнобить во 2й команде. Топ кипер бы не совершил такую ошибку, да и думаю мяча 2 как минимум бы вытащил. Сколько интересно бабла потерял Ливерпуль из-за этого манекена?
Ответить
горняк1936
1583995655
Вот помню, в школьные годы были моменты, когда передаешь с другом по ик-порту какое-нибудь видео урока 2-3, и когда было уже 99% подбегал какой-нибудь мудак и нажимал отмену. Так вот, Адриан сделал вчера что-то подобное.
Ответить
ВасяК
1583999078
Жаль,Алисон не вовремя травму получил!!!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+