«Ливерпуль» – лидер последних трех сезонов Лиги чемпионов по вратарским ошибкам, приведшим к голам

Вратарь «Ливерпуля» Адриан допустил голевую ошибку в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико». Она случилась в дополнительное время.
Начиная со старта сезона-2017/18, «Ливерпуль» лидирует в Лиге чемпионов по вратарским ошибкам, приведшим к голам, – четыре. Три из них совершил Лорис Кариус.
- Вратарь «Ливерпуля» Алисон не сыграл с «Атлетико» из-за травмы.
- Адриан перешел в «Ливерпуль» летом из «Вест Хэма».
- До ливерпульцев Адриан трофеев в карьере не брал.
Источник: твиттер OptaJoe