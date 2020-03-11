Агент Буффона интересовался Алексеем Миранчуком

Футбольный агент Горан Велькович поговорил о фигуре полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука. К нему был интерес в Италии.

«Жду в Серии А нескольких футболистов из России в ближайшие годы. Например, там может играть Алексей Миранчук. Силвано Мартино (агент Джанлуиджи Буффна - прим. «Бомбардир») спрашивал про него ещe год-два назад. Я тогда сказал, что это очень хороший футболист и придeт момент, когда ему нужно будет уехать из России.

Считаю, что ему не нужно играть в Англии — лучше выступать в Италии и Испании. Но если бы он ушeл в «Ювентус», это было бы ошибкой. «Милан»? Нет, он сейчас нестабилен, Алексею нужен клуб скромнее. «Удинезе», «Сассуоло», «Лацио» бы подошeл. За год подтянул бы язык и набрался опыта в Серии А.

Цена Миранчука – 40 миллионов евро? Нет-нет, его объективная стоимость — 20 миллионов», – сказал агент Велькович.