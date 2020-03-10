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    Кокорин: «Зенит» не отдал меня в «Марсель», чтобы я перешел в «Сочи»? Получается так»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», рассказал о несостоявшемся переходе в «Марсель».

    «Марсель»? До 6 декабря мне нельзя было покидать страну. Я должен был быть по месту жительства. Когда история прошла, я написал Виллаш-Боашу. Говорю: «Сейчас готов, потому что «Зениту» я не нужен на вторую часть сезона. Очень хотел бы поехать к вам».

    Он сказал: «Это супервариант, но мы не можем сейчас платить за трансфер. Узнаю у «Зенита», это будет покупка или аренда». Я говорю, что в идеале была бы аренда. Они связались с «Зенитом». Сказали, что «Зенит» не заинтересован меня отдавать. «Зенит» целенаправленно не отдал меня в «Марсель», чтобы я перешел в «Сочи»? Получается так», – сказал Кокорин в ролике на канале «КраСава» в ютубе.

    Арустамян: «Марсель» хотел купить Кокорина. Французы не смогли договориться с «Зенитом»

    Источник: Ютуб-канал «КраСава»

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    10.03.2020 18:56
    Комментарии22
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      Рейтинг: -3796

      gosproektikabinet 13 часов назад

      потому что марсель может попасться в купленной группе зине и опустить его а сочи нет

      0
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      Рейтинг: +519

      fhnv 10 марта, 23:40

      Обидно конечно

      1
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      Рейтинг: +1562

      ZENIT****** 10 марта, 22:04

      Каждый должен отвечать только за свои яйца!!!

      0
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      Рейтинг: +2852

      Alekxei Z. 10 марта, 21:56

      Раб .

      0
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      Рейтинг: +1804

      solodealer 10 марта, 21:09

      Отмечу: зенитовские "манагеры - ******** ДО СИХ ПОР МОЛЧАТ)))

      2
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      ...
      Рейтинг: +119

      valkam72 > solodealer 10 марта, 21:14

      Это же школота. Они уже спят.

      0
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      Рейтинг: +1526

      Hektor 84 > solodealer 10 марта, 23:43

      Они новости о спартаке перетирают. Им зенит не интересен.

      0
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      Рейтинг: +977

      FENIX-SL 10 марта, 20:58

      да наши полудурки до сих пор верят что сочи это супер самостоятельное новшество
      а то что зенит просто получает дополнительную власть
      фанаты зенита отрицают)
      да и пожалуйста
      вы хоть 10 раз победите во всех российских соревнованиях подряд
      но в еврокубках будете брать на клык все равно
      потому что сами же убиваете уровень футбола внутри страны - следовательно играть не сможете даже будь в команде все топы мира и деньги

      6
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      Рейтинг: +547

      Valeron2790 > FENIX-SL 11 марта, 00:40

      Ну справедливости ради, остальные клубы из России берут на клык, в последние годы, поглубже Зенита в разы. Я вот как раз не отрицаю, что ситуация между Зенитом и Сочи это цирк. А вот по поводу конкуренции в России, слышу этот бред не в первый раз. Во - первых, сколько игроков Зенит купил у непосредственных конкурентов - ЦСКА, Краснодара, Локомотива, да Бог с ним, даже Спартака? Как например та же Бавария делает в Германии. На ум приходит только Смольников, прям разбомбили Краснодар этим трансфером. Во-вторых, Зенит виноват, что Краснодар и ЦСКА по полной обгадились в Европе? Ну если Гинер не хочет покупать игроков, и считает, что зелёные ребята, способны тащить в Европе, это личные проблемы ЦСКА. А Краснодар, трансферная политика которого, мне лично так нравилась раньше, решил, что для Европы им нужно срочно укрепить полузащиту, при том, что в центре защиты у них полный ахтунг, да плюс два бесхребетных тренера, пихающие Берга очевидно не готового на тот момент, тоже вина Питера? Всё это ерунда, футбол в России он априори мёртв, ну или наполовину мёртв, кому как, и причин тому множество, лимит, некомпетентные менеджеры, продажные школы и много чего ещё характеризующего нашу страну и наш чемпионат. Скажу честно, я с детства болею за Зенит, но некоторые вещи, которые происходят в клубе, вокруг клуба со стороны руководства вызывают, мягко говоря, недоумение. Но отнюдь не Зенит помогает, например Спартаку, быть сейчас в подвале, и несколько лет позориться в отборе ЛЕ. У Москвы, по сравнению с многими участниками Еврокубков, тоже весьма неплохой бюджет, а уж по сравнению с теми, кому они сливают и подавно.

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      Рейтинг: +3457

      Отчаянный Пердун 10 марта, 20:53

      Валить ему нужно из Зенита. Ни кто гарантий не даст, что при новом контракте его в Оренбург не отправят!!! Сейчас ему главное проявить себя за пол года. и валить хотя бы в Марсель.

      6
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      Рейтинг: +1293

      Mister_Tomsk > Отчаянный Пердун 10 марта, 21:08

      его в локо ждем) не помешает)

      1
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      Рейтинг: +37

      bizhan10 > Отчаянный Пердун 10 марта, 22:56

      Валить из Зенита? Ржу , в ПСЖ?

      0
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      Рейтинг: +37

      bizhan10 > Отчаянный Пердун 10 марта, 22:59

      хотя бы в Марсель))))))))) п....ц петросян

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      Рейтинг: +1982

      shurik45 10 марта, 20:46

      Искренне жаль Коку ,как футболиста. Стал чужим среди своих,бежать надо Шура ,бежать !!!

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      Рейтинг: +7026

      mihail200606 10 марта, 20:14

      Разболтался чтото..

      0
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      Рейтинг: +1472

      Ганнибал Лектор 10 марта, 19:52

      Получается, исправительные работы. Я бы на его месте летом послал Зенит туда, где спина теряет свое благородное название. Пусть и дальше молятся на Дзю. За два прошедших тура Кокорин забил больше, чем весь Зенит вместе с 40 бразильскими миллионами.

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