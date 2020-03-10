Кокорин: «Зенит» не отдал меня в «Марсель», чтобы я перешел в «Сочи»? Получается так»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», рассказал о несостоявшемся переходе в «Марсель».

«Марсель»? До 6 декабря мне нельзя было покидать страну. Я должен был быть по месту жительства. Когда история прошла, я написал Виллаш-Боашу. Говорю: «Сейчас готов, потому что «Зениту» я не нужен на вторую часть сезона. Очень хотел бы поехать к вам».

Он сказал: «Это супервариант, но мы не можем сейчас платить за трансфер. Узнаю у «Зенита», это будет покупка или аренда». Я говорю, что в идеале была бы аренда. Они связались с «Зенитом». Сказали, что «Зенит» не заинтересован меня отдавать. «Зенит» целенаправленно не отдал меня в «Марсель», чтобы я перешел в «Сочи»? Получается так», – сказал Кокорин в ролике на канале «КраСава» в ютубе.

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