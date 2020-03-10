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  • Кокорин: «Зенит» не отдал меня в «Марсель», чтобы я перешел в «Сочи»? Получается так»

Кокорин: «Зенит» не отдал меня в «Марсель», чтобы я перешел в «Сочи»? Получается так»

10 марта 2020, 18:56
13

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», рассказал о несостоявшемся переходе в «Марсель».

«Марсель»? До 6 декабря мне нельзя было покидать страну. Я должен был быть по месту жительства. Когда история прошла, я написал Виллаш-Боашу. Говорю: «Сейчас готов, потому что «Зениту» я не нужен на вторую часть сезона. Очень хотел бы поехать к вам».

Он сказал: «Это супервариант, но мы не можем сейчас платить за трансфер. Узнаю у «Зенита», это будет покупка или аренда». Я говорю, что в идеале была бы аренда. Они связались с «Зенитом». Сказали, что «Зенит» не заинтересован меня отдавать. «Зенит» целенаправленно не отдал меня в «Марсель», чтобы я перешел в «Сочи»? Получается так», – сказал Кокорин в ролике на канале «КраСава» в ютубе.

Арустамян: «Марсель» хотел купить Кокорина. Французы не смогли договориться с «Зенитом»

Источник: Ютуб-канал «КраСава»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Зенит Марсель Сочи Кокорин Александр Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (13)
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Ганнибал Лектор
1583859157
Получается, исправительные работы. Я бы на его месте летом послал Зенит туда, где спина теряет свое благородное название. Пусть и дальше молятся на Дзю. За два прошедших тура Кокорин забил больше, чем весь Зенит вместе с 40 бразильскими миллионами.
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mihail200606
1583860492
Разболтался чтото..
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shurik45
1583862414
Искренне жаль Коку ,как футболиста. Стал чужим среди своих,бежать надо Шура ,бежать !!!
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Отчаянный Пердун
1583862791
Валить ему нужно из Зенита. Ни кто гарантий не даст, что при новом контракте его в Оренбург не отправят!!! Сейчас ему главное проявить себя за пол года. и валить хотя бы в Марсель.
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fhnv
1583872835
Обидно конечно
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