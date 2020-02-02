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  • Арустамян: «Марсель» хотел купить Кокорина. Французы не смогли договориться с «Зенитом»

Арустамян: «Марсель» хотел купить Кокорина. Французы не смогли договориться с «Зенитом»

2 февраля 2020, 00:16
10

«Марсель» хотел приобрести в зимнее трансферное окно нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Об этом сообщил комментатор Нобель Арустамян.

«Пару дней назад у «Марселя» возникла идея заполучить Кокорина, но дальше предварительных переговоров дело не зашло.

Вторая команда французской Лиги 1 в последний момент пыталась провернуть трансфер. Инициатива исходила от Андре Виллаш-Боаша, который работал с Кокориным в «Зените» и теперь хотел видеть его в «Марселе».

Кокорину предлагали контракт на полтора года. Но сторона футболиста не смогла договориться с «Зенитом». У французского клуба не осталось денег на зимнее окно, и клуб даже не стал делать официальное предложение «Зениту», — сообщил Нобель.

  • Кокорин поехал на сбор с «Зенитом-2».
  • Руководство петербуржцев отправило футболиста во вторую команду после его отказа переходить на правах аренды в «Сочи».

Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Зенит Марсель Кокорин Александр Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (10)
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Давид59
1580593597
Ну и как это назвать? Зенит дотянул до закрытия трансферного окна. Не достанься так ты ж никому! Летом уйдёт свободным агентом
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JTherry
1580594610
Нобель, не набивай цену Коке, у него есть агент)) в Марселе не знают, и даже АВБ, в какой форме он находится сегодня: забивать треху любителям из Катара и ПСЖ (или даже Монако) - не одно и то же; кстати, может, кто-то подскажет, когда он вообще забивал в чемпионате РПЛ больше 7-10 голов за сезон (и в ЛЧ у него всего то 1 гол, и тот за дынаму)?... скорее всего, за "бунт на корабле" с Кокой расторгнут контракт, причем на флажке ТО, и ему придется еще полгода сидеть без игровой практики
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Brabus71
1580612670
Был бы нужен давно купили бы, пустышка
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Ганнибал Лектор
1580626380
Ох уж этот звонок кириенко... с таким бы рвением они бы стремились улучшить жизнь всех граждан страны, а не испортить жизнь одного. Тьфу!
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