Арустамян: «Марсель» хотел купить Кокорина. Французы не смогли договориться с «Зенитом»

«Марсель» хотел приобрести в зимнее трансферное окно нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Об этом сообщил комментатор Нобель Арустамян.

«Пару дней назад у «Марселя» возникла идея заполучить Кокорина, но дальше предварительных переговоров дело не зашло.

Вторая команда французской Лиги 1 в последний момент пыталась провернуть трансфер. Инициатива исходила от Андре Виллаш-Боаша, который работал с Кокориным в «Зените» и теперь хотел видеть его в «Марселе».

Кокорину предлагали контракт на полтора года. Но сторона футболиста не смогла договориться с «Зенитом». У французского клуба не осталось денег на зимнее окно, и клуб даже не стал делать официальное предложение «Зениту», — сообщил Нобель.