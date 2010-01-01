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    Арустамян: «Марсель» хотел купить Кокорина. Французы не смогли договориться с «Зенитом»

    «Марсель» хотел приобрести в зимнее трансферное окно нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Об этом сообщил комментатор Нобель Арустамян.

    «Пару дней назад у «Марселя» возникла идея заполучить Кокорина, но дальше предварительных переговоров дело не зашло.

    Вторая команда французской Лиги 1 в последний момент пыталась провернуть трансфер. Инициатива исходила от Андре Виллаш-Боаша, который работал с Кокориным в «Зените» и теперь хотел видеть его в «Марселе».

    Кокорину предлагали контракт на полтора года. Но сторона футболиста не смогла договориться с «Зенитом». У французского клуба не осталось денег на зимнее окно, и клуб даже не стал делать официальное предложение «Зениту», — сообщил Нобель.

    • Кокорин поехал на сбор с «Зенитом-2».
    • Руководство петербуржцев отправило футболиста во вторую команду после его отказа переходить на правах аренды в «Сочи».

    Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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