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    Уткин – об инциденте с Гончаренко и Тедеско: «Деревенский поступок деревенского человека»

    Блогер Василий Уткин прокомментировал инцидент после финального свистка в матче 1/4 финала Кубка России «Спартак» – ЦСКА (3:2 ДВ), когда главный тренер армейцев Виктор Гончаренко отказался пожимать руку тренеру красно-белых Доменико Тедеско.

    «У меня два резюме по этому поводу. Одно – короткое, другое – развернутое. Короткое звучит очень просто. Все знают, что можно вывезти девушку из деревни, но деревню из девушки вывести невозможно. Можно вывезти Гончаренко из Борисова, но Борисов навсегда останется в его душе. Это деревенский поступок деревенского человека.

    Но что при этом важно: когда мы говорим «деревня», сразу возникает отторжение. Говорят «столичный снобизм», «кто вы такие» и так далее. Нет, в деревне нет ничего плохого. Как и в городе. Просто всему есть свое место и время. Жест Гончаренко показывает одну очень простую вещь: он не умеет переносить стресс, у него стресс преобразуется в негативную реакцию. И, на самом деле, мы это уже наблюдали в конце прошлого сезона и начале этого, когда команда, совершенно очевидно, не очень хорошо воспринимала Гончаренко, устав, видимо, от его требований.

    Внутри команды накопилась некоторая раздражительность. Я ищу эвфемизмы, но вы понимаете, о чем я говорю, если можете восстановить в себе ощущения октября прошлого года. А о чем говорит то, что стресс воплощается в человеке таким образом? Это говорит о пределе его возможностей. О том, что на более высоком уровне, где эмоций будет еще больше, а ответственность – еще выше, от Гончаренко останется только фотография на белой стене. Как от Ленина», — сказал Уткин в ролике на своем канале в ютубе.

    • Виктор Гончаренко после игры отпихнул Тедеско и не пожал ему руку.
    • ЦСКА проиграл «Спартаку» второй раз за сезон.

    Источник: Ютуб-канал Василия Уткина

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    10.03.2020 15:44
    Комментарии22
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      Рейтинг: +424

      denzillo 16 часов назад

      Какая же чушь на сей раз Вася! Тут всё просто- если бы тодеску подошел к скамейке коней спокойно по взрослому-ему бы пожали руку уверен, а когда он как дурачишко подпрыгивая как клоун подлетает -это другое. Причём тут гончар-чего на него налетели- я бы вообще в табло сунул в таком состоянии!

      0
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      Рейтинг: +1858

      general.lizyukov 10 марта, 20:53

      Вася, а ты умеешь переносить стресс? Тебя радует, когда твой противник прибегает к тебе в дом и начинает тебя поздравлять с поражением? Не говоря о нарушении регламента.
      Но тебе виднее, у тебя ж огромный опыт.

      1
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      Рейтинг: +2168

      Иван_Невский 10 марта, 18:55

      если в пятак не зарядил , значит нормально , до него немало было конфликтов и в европейских чемпах. Вася злой , вот и лезет из него гавнецо.

      3
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      Рейтинг: +3147

      Виталий Орехов 10 марта, 18:38

      Вася, а почему твой Тедеско не пожал вчера руку Матвееву? Он что, из итальянской/немецкой деревни?

      2
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      Рейтинг: +53279

      Chernyi Lis 10 марта, 18:30

      все таки дочитал этого ...от тебя хоть фото маленькое старенькое останется у кого то интересно..

      0
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      Рейтинг: +1510

      Бриг 10 марта, 18:28

      Словам должно быть тесно, а мыслям просторно. Это не про тексты Уткина.

      0
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      Рейтинг: +235

      vavilon69 10 марта, 18:18

      вася! Не размножайся!

      1
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      Рейтинг: +874

      нейтральныйкакникто 10 марта, 18:09

      Деревенская девушка найдёт своё место в столице , не хуже того места чем в деревне. ВОПРОС - Найдёт ли столичная ПРЫНЦЕССА своё место в деревне? Вряд ли, или иссохнет, или убежит обратно .А теперь вопрос к Уткину, как бы ты среагировал на человека , бегущем к тебе как скачущий сайгак, то ли обняться , то ли толкнуть.Просто быстро подойти и выразить что хотел не судьба? А именно так выглядел Тедеско.Его не адекватность, как тренера , видна во время матча- то прыгает , то скачет.Кто то матерится , кто то руками машет , кто то раскачивается как в кресле качалке , а этот прыгает........ Так что не тебе Уткин оценивать защитную реакцию Ганчаренко на не адекватные действия Тедеску

      1
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      Рейтинг: +53279

      Chernyi Lis > нейтральныйкакникто 10 марта, 18:25

      ему эти нюансы не нужны...ему платят ему хватает видно..))везде говна хватает таких в любых структурах..

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      Рейтинг: +53279

      Chernyi Lis 10 марта, 17:58

      любой деревенский по умнее тебя точно будет..

      3
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      Рейтинг: +10142

      Garrincha58 10 марта, 16:48

      господин Уткин это уже старая новость и никого больше не интересует а тем более сейчас с учётом нынешней ситуации рукопожопие лучше избегать

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