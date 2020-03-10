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  • Уткин – об инциденте с Гончаренко и Тедеско: «Деревенский поступок деревенского человека»

Уткин – об инциденте с Гончаренко и Тедеско: «Деревенский поступок деревенского человека»

10 марта 2020, 15:44
17

Блогер Василий Уткин прокомментировал инцидент после финального свистка в матче 1/4 финала Кубка России «Спартак» – ЦСКА (3:2 ДВ), когда главный тренер армейцев Виктор Гончаренко отказался пожимать руку тренеру красно-белых Доменико Тедеско.

«У меня два резюме по этому поводу. Одно – короткое, другое – развернутое. Короткое звучит очень просто. Все знают, что можно вывезти девушку из деревни, но деревню из девушки вывести невозможно. Можно вывезти Гончаренко из Борисова, но Борисов навсегда останется в его душе. Это деревенский поступок деревенского человека.

Но что при этом важно: когда мы говорим «деревня», сразу возникает отторжение. Говорят «столичный снобизм», «кто вы такие» и так далее. Нет, в деревне нет ничего плохого. Как и в городе. Просто всему есть свое место и время. Жест Гончаренко показывает одну очень простую вещь: он не умеет переносить стресс, у него стресс преобразуется в негативную реакцию. И, на самом деле, мы это уже наблюдали в конце прошлого сезона и начале этого, когда команда, совершенно очевидно, не очень хорошо воспринимала Гончаренко, устав, видимо, от его требований.

Внутри команды накопилась некоторая раздражительность. Я ищу эвфемизмы, но вы понимаете, о чем я говорю, если можете восстановить в себе ощущения октября прошлого года. А о чем говорит то, что стресс воплощается в человеке таким образом? Это говорит о пределе его возможностей. О том, что на более высоком уровне, где эмоций будет еще больше, а ответственность – еще выше, от Гончаренко останется только фотография на белой стене. Как от Ленина», — сказал Уткин в ролике на своем канале в ютубе.

  • Виктор Гончаренко после игры отпихнул Тедеско и не пожал ему руку.
  • ЦСКА проиграл «Спартаку» второй раз за сезон.

Источник: Ютуб-канал Василия Уткина
Россия. Кубок Спартак ЦСКА Гончаренко Виктор Тедеско Доменико Уткин Василий
Комментарии (17)
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vladimir-7
1583845388
Интересно, а с чего это Вася Уткин решил, что команда ЦСКА устала от главного тренера В.Ганчаренко или ему по "дружбе" Е.Л.Гинер сказал? Все знают твое отношение ко всем футбольным клубам и твои статьи, поэтому займись нормальной работай журналиста или заканчивай, т.к. ты уже давно всем надоел.
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kvm
1583847800
поступок деревянного человека
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Garrincha58
1583848139
господин Уткин это уже старая новость и никого больше не интересует а тем более сейчас с учётом нынешней ситуации рукопожопие лучше избегать
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Chernyi Lis
1583852332
любой деревенский по умнее тебя точно будет..
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нейтральныйкакникто
1583852958
Деревенская девушка найдёт своё место в столице , не хуже того места чем в деревне. ВОПРОС - Найдёт ли столичная ПРЫНЦЕССА своё место в деревне? Вряд ли, или иссохнет, или убежит обратно .А теперь вопрос к Уткину, как бы ты среагировал на человека , бегущем к тебе как скачущий сайгак, то ли обняться , то ли толкнуть.Просто быстро подойти и выразить что хотел не судьба? А именно так выглядел Тедеско.Его не адекватность, как тренера , видна во время матча- то прыгает , то скачет.Кто то матерится , кто то руками машет , кто то раскачивается как в кресле качалке , а этот прыгает........ Так что не тебе Уткин оценивать защитную реакцию Ганчаренко на не адекватные действия Тедеску
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vavilon69
1583853484
вася! Не размножайся!
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Иван_Невский
1583855748
если в пятак не зарядил , значит нормально , до него немало было конфликтов и в европейских чемпах. Вася злой , вот и лезет из него гавнецо.
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general.lizyukov
1583862800
Вася, а ты умеешь переносить стресс? Тебя радует, когда твой противник прибегает к тебе в дом и начинает тебя поздравлять с поражением? Не говоря о нарушении регламента. Но тебе виднее, у тебя ж огромный опыт.
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denzillo
1583904559
Какая же чушь на сей раз Вася! Тут всё просто- если бы тодеску подошел к скамейке коней спокойно по взрослому-ему бы пожали руку уверен, а когда он как дурачишко подпрыгивая как клоун подлетает -это другое. Причём тут гончар-чего на него налетели- я бы вообще в табло сунул в таком состоянии!
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paracetamol
1584460902
Да бульбаш он!
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