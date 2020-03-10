Уткин – об инциденте с Гончаренко и Тедеско: «Деревенский поступок деревенского человека»

Блогер Василий Уткин прокомментировал инцидент после финального свистка в матче 1/4 финала Кубка России «Спартак» – ЦСКА (3:2 ДВ), когда главный тренер армейцев Виктор Гончаренко отказался пожимать руку тренеру красно-белых Доменико Тедеско.

«У меня два резюме по этому поводу. Одно – короткое, другое – развернутое. Короткое звучит очень просто. Все знают, что можно вывезти девушку из деревни, но деревню из девушки вывести невозможно. Можно вывезти Гончаренко из Борисова, но Борисов навсегда останется в его душе. Это деревенский поступок деревенского человека.

Но что при этом важно: когда мы говорим «деревня», сразу возникает отторжение. Говорят «столичный снобизм», «кто вы такие» и так далее. Нет, в деревне нет ничего плохого. Как и в городе. Просто всему есть свое место и время. Жест Гончаренко показывает одну очень простую вещь: он не умеет переносить стресс, у него стресс преобразуется в негативную реакцию. И, на самом деле, мы это уже наблюдали в конце прошлого сезона и начале этого, когда команда, совершенно очевидно, не очень хорошо воспринимала Гончаренко, устав, видимо, от его требований.

Внутри команды накопилась некоторая раздражительность. Я ищу эвфемизмы, но вы понимаете, о чем я говорю, если можете восстановить в себе ощущения октября прошлого года. А о чем говорит то, что стресс воплощается в человеке таким образом? Это говорит о пределе его возможностей. О том, что на более высоком уровне, где эмоций будет еще больше, а ответственность – еще выше, от Гончаренко останется только фотография на белой стене. Как от Ленина», — сказал Уткин в ролике на своем канале в ютубе.