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    Рамос – о поражении от «Бетиса»: «Справедливый результат. Дерьмо какое-то»

    Капитан «Реала» Серхио Рамос подвел итоги матча 27-го тура Примеры против «Бетиса».

    • Мадридцы проиграли со счетом 1:2.
    • Лидером чемпионата снова стала «Барселона».

    «Это абсолютно справедливый результат. Дерьмо какое-то. Нам нужно заняться самокритикой. Когда все идет не так, как планировалось, это нормально. «Бетис» сыграл в свой футбол. А мы действовали нестабильно, выдавая хорошие отрезки только периодически. Этого недостаточно. Мы должны были играть интенсивнее.

    Мы не потеряли голову после победы над «Барселоной». Впереди еще много матчей. Но если мы хотим выиграть титул, то не имеем права упускать такие возможности. Нужно дать оценку происходящему, чтобы стать сильнее», – сказал Рамос.

    Источник: Marca

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    09.03.2020 10:13
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 9 марта 2020, 21:26

      Серхио высказался жестко,но очень справедливо...

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 9 марта 2020, 18:00

      Спасибо Реалу, что за 1 матч просрали всё то, что добыли непростой победой в матче с Барсой.

      0
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      Рейтинг: +14

      KIENDJIN 9 марта 2020, 13:02

      Лашки Аха-ха)

      0
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 9 марта 2020, 11:38

      Реалу нужен лидер, каким был Роналду.

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