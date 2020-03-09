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  • Рамос – о поражении от «Бетиса»: «Справедливый результат. Дерьмо какое-то»

Рамос – о поражении от «Бетиса»: «Справедливый результат. Дерьмо какое-то»

9 марта 2020, 10:13
4

Капитан «Реала» Серхио Рамос подвел итоги матча 27-го тура Примеры против «Бетиса».

  • Мадридцы проиграли со счетом 1:2.
  • Лидером чемпионата снова стала «Барселона».

«Это абсолютно справедливый результат. Дерьмо какое-то. Нам нужно заняться самокритикой. Когда все идет не так, как планировалось, это нормально. «Бетис» сыграл в свой футбол. А мы действовали нестабильно, выдавая хорошие отрезки только периодически. Этого недостаточно. Мы должны были играть интенсивнее.

Мы не потеряли голову после победы над «Барселоной». Впереди еще много матчей. Но если мы хотим выиграть титул, то не имеем права упускать такие возможности. Нужно дать оценку происходящему, чтобы стать сильнее», – сказал Рамос.

Источник: Marca
Испания. Примера Реал Бетис Рамос Серхио
Комментарии (4)
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Бухбух
1583743132
Реалу нужен лидер, каким был Роналду.
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KIENDJIN
1583748169
Лашки Аха-ха)
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Cules2013
1583766042
Спасибо Реалу, что за 1 матч просрали всё то, что добыли непростой победой в матче с Барсой.
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koli4ka
1583778401
Серхио высказался жестко,но очень справедливо...
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