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    Игнашевич: «Гоню все мысли о ЦСКА и очень хочу выйти в РПЛ с «Торпедо»

    Тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич стремится не думать о ЦСКА, за который он выступал в течение большей части карьеры. Специалист стремится сейчас выйти в РПЛ.

    «Хотел бы в будущем возглавить ЦСКА? Гоню от себя все мысли о ЦСКА. Желаю команде Виктора Гончаренко удачи в сезоне! Очень хочется выйти в РПЛ с «Торпедо».

    Результаты «Торпедо»? С командой всe в порядке. Вы же понимаете, что невозможно всe время выигрывать. Критику принимаем. Работаем над ошибками. Результат матча на Кубок надо пережить. Очень хорошо, что уже завтра матч в чемпионате. Результаты прошлого года не стоит привязывать к последней игре.

    Все претензии к футболистам бессмысленны. Ребята играют так, как их готовил тренер. Поэтому все претензии, безусловно, в адрес тренера. Я их принимаю и работаю, чтобы радовать всех нас победами и красивой игрой», – заверил Игнашевич.

    • Защитник играл за ЦСКА с 2004 по 2018 год.
    • В «Торпедо» Игнашевич работает с прошлого года.
    • Москвичи в ФНЛ занимают второе место.

    Источник: инстаграм Сергея Игнашевича

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    Сегодня, 17:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4631

      Lester84 43 минуты назад

      А вот я был бы рад увидеть Игнаша у руля ЦСКА

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