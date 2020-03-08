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  • Игнашевич: «Гоню все мысли о ЦСКА и очень хочу выйти в РПЛ с «Торпедо»

Игнашевич: «Гоню все мысли о ЦСКА и очень хочу выйти в РПЛ с «Торпедо»

8 марта 2020, 17:57
8

Тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич стремится не думать о ЦСКА, за который он выступал в течение большей части карьеры. Специалист стремится сейчас выйти в РПЛ.

«Хотел бы в будущем возглавить ЦСКА? Гоню от себя все мысли о ЦСКА. Желаю команде Виктора Гончаренко удачи в сезоне! Очень хочется выйти в РПЛ с «Торпедо».

Результаты «Торпедо»? С командой всe в порядке. Вы же понимаете, что невозможно всe время выигрывать. Критику принимаем. Работаем над ошибками. Результат матча на Кубок надо пережить. Очень хорошо, что уже завтра матч в чемпионате. Результаты прошлого года не стоит привязывать к последней игре.

Все претензии к футболистам бессмысленны. Ребята играют так, как их готовил тренер. Поэтому все претензии, безусловно, в адрес тренера. Я их принимаю и работаю, чтобы радовать всех нас победами и красивой игрой», – заверил Игнашевич.

  • Защитник играл за ЦСКА с 2004 по 2018 год.
  • В «Торпедо» Игнашевич работает с прошлого года.
  • Москвичи в ФНЛ занимают второе место.

Источник: инстаграм Сергея Игнашевича
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Торпедо ЦСКА Игнашевич Сергей
Комментарии (8)
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Lester84
1583681277
А вот я был бы рад увидеть Игнаша у руля ЦСКА
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Plyash
1583684445
Сергей,успеха тебе на тренерском поприще.
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richi
1583689535
Сергей успехов тебе, но только Торпедо в вышку не надо. На хрен ни кому не нужный клуб.
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Томик
1583714378
Серёжа - приличный человек. С Игоряном он в цска не уживётся.
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BRO_football
1583750666
Торпедо очень нужен в РПЛ, чтобы у ЦСКА появился ещё один фарм-клуб наравне с Уфой. Чтобы было как у Зенита - Оренбург и Сочи.
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Кузьмич на трибуне
1583870219
Жду в РПЛ. Хотелось бы видеть новый стадион, и новое Торпедо имени Э.Стельцова. В середине 80х прекрасный был стадион и вообще достаточно тихое место в столице. Так и осталось и в душе и сердце любовь к этому стадиону.
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