Игнашевич: «Гоню все мысли о ЦСКА и очень хочу выйти в РПЛ с «Торпедо»

А вот я был бы рад увидеть Игнаша у руля ЦСКА
Тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич стремится не думать о ЦСКА, за который он выступал в течение большей части карьеры. Специалист стремится сейчас выйти в РПЛ.
«Хотел бы в будущем возглавить ЦСКА? Гоню от себя все мысли о ЦСКА. Желаю команде Виктора Гончаренко удачи в сезоне! Очень хочется выйти в РПЛ с «Торпедо».
Результаты «Торпедо»? С командой всe в порядке. Вы же понимаете, что невозможно всe время выигрывать. Критику принимаем. Работаем над ошибками. Результат матча на Кубок надо пережить. Очень хорошо, что уже завтра матч в чемпионате. Результаты прошлого года не стоит привязывать к последней игре.
Все претензии к футболистам бессмысленны. Ребята играют так, как их готовил тренер. Поэтому все претензии, безусловно, в адрес тренера. Я их принимаю и работаю, чтобы радовать всех нас победами и красивой игрой», – заверил Игнашевич.
- Защитник играл за ЦСКА с 2004 по 2018 год.
- В «Торпедо» Игнашевич работает с прошлого года.
- Москвичи в ФНЛ занимают второе место.