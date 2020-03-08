Игнашевич: «Гоню все мысли о ЦСКА и очень хочу выйти в РПЛ с «Торпедо»

Тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич стремится не думать о ЦСКА, за который он выступал в течение большей части карьеры. Специалист стремится сейчас выйти в РПЛ.

«Хотел бы в будущем возглавить ЦСКА? Гоню от себя все мысли о ЦСКА. Желаю команде Виктора Гончаренко удачи в сезоне! Очень хочется выйти в РПЛ с «Торпедо».

Результаты «Торпедо»? С командой всe в порядке. Вы же понимаете, что невозможно всe время выигрывать. Критику принимаем. Работаем над ошибками. Результат матча на Кубок надо пережить. Очень хорошо, что уже завтра матч в чемпионате. Результаты прошлого года не стоит привязывать к последней игре.

Все претензии к футболистам бессмысленны. Ребята играют так, как их готовил тренер. Поэтому все претензии, безусловно, в адрес тренера. Я их принимаю и работаю, чтобы радовать всех нас победами и красивой игрой», – заверил Игнашевич.