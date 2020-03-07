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  • Артета: «Мхитарян всегда мне нравился, рассмотрим его возвращение»

Артета: «Мхитарян всегда мне нравился, рассмотрим его возвращение»

7 марта 2020, 08:23

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета допустил возможность возвращения в клуб полузащитника Генриха Мхитаряна, который текущий состав проводит на правах аренды в «Роме».

«Он всегда мне нравился. Это игрок, который способен вписаться в любую команду, если находится в своей лучшей форме. Ему нужна стабильность, и это то, что мы должны оценивать.

У нас есть возможность вернуть его, и мы будем ее рассматривать. Мы следим за всеми футболистами, которые находятся в аренде. Это наша зона ответственности. В последних матчах у него все было хорошо. Мы знаем, что это за игрок, знаем его прошлое. Нам нужна вся информация, чтобы принять решение», – сказал Артета.

  • В составе «Ромы» армянский хавбек забил шесть голов и сделал четыре ассиста в 17 матчах.
  • Контракт Мхитаряна с «Арсеналом» рассчитан до июня 2021 года.

Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Арсенал Рома Мхитарян Генрих Артета Микель
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