Артета: «Мхитарян всегда мне нравился, рассмотрим его возвращение»

Зенит перехватит . Арсенал 4 миллиона евро в год не даст, а зенит даст. Через год перейдет свободным агентом в зенит
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета допустил возможность возвращения в клуб полузащитника Генриха Мхитаряна, который текущий состав проводит на правах аренды в «Роме».
«Он всегда мне нравился. Это игрок, который способен вписаться в любую команду, если находится в своей лучшей форме. Ему нужна стабильность, и это то, что мы должны оценивать.
У нас есть возможность вернуть его, и мы будем ее рассматривать. Мы следим за всеми футболистами, которые находятся в аренде. Это наша зона ответственности. В последних матчах у него все было хорошо. Мы знаем, что это за игрок, знаем его прошлое. Нам нужна вся информация, чтобы принять решение», – сказал Артета.
- В составе «Ромы» армянский хавбек забил шесть голов и сделал четыре ассиста в 17 матчах.
- Контракт Мхитаряна с «Арсеналом» рассчитан до июня 2021 года.