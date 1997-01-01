Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    2 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    3 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию

    Артета: «Мхитарян всегда мне нравился, рассмотрим его возвращение»

    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета допустил возможность возвращения в клуб полузащитника Генриха Мхитаряна, который текущий состав проводит на правах аренды в «Роме».

    «Он всегда мне нравился. Это игрок, который способен вписаться в любую команду, если находится в своей лучшей форме. Ему нужна стабильность, и это то, что мы должны оценивать.

    У нас есть возможность вернуть его, и мы будем ее рассматривать. Мы следим за всеми футболистами, которые находятся в аренде. Это наша зона ответственности. В последних матчах у него все было хорошо. Мы знаем, что это за игрок, знаем его прошлое. Нам нужна вся информация, чтобы принять решение», – сказал Артета.

    • В составе «Ромы» армянский хавбек забил шесть голов и сделал четыре ассиста в 17 матчах.
    • Контракт Мхитаряна с «Арсеналом» рассчитан до июня 2021 года.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:23
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1257

      Genz 14 минут назад

      Зенит перехватит . Арсенал 4 миллиона евро в год не даст, а зенит даст. Через год перейдет свободным агентом в зенит

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75078
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru