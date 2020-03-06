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  • Игрок «Окжетпеса» Абдулавов: «Разница между РПЛ и КПЛ не такая уж и большая»

Игрок «Окжетпеса» Абдулавов: «Разница между РПЛ и КПЛ не такая уж и большая»

6 марта 2020, 21:20
6

Нападающий казахстанского «Окжетпеса» Исламнур Абдулавов сравнил уровень высших дивизионов Казахстана и России. На родине игрок выступал за «Уфу», «Анжи».

«После окончания сезона 2019 года были варианты в России из ФНЛ, но я, всe взвесив, решил, что Казахстанская Премьер-лига — наилучшее для меня продолжение карьеры на этом этапе, учитывая то, как вырос чемпионат Казахстана.

С каждым годом видно, как растeт чемпионат Казахстана, и в России о нeм много говорят. Много футболистов из России едут в КПЛ, поэтому думаю, что разница между чемпионатами не такая уж и большая.

Отличия жизни в Казахстане от России? Ну, в каждой стране есть свои принципы и жизненные отличия. В Казахстане мне нравится то, что люди не забыли почтения к старшим, а в регионе, откуда я родом, это очень ценится, и я бы хотел, чтобы это не забывалось. Ну а так, в каждой стране по-своему», – считает Абдулавов.

  • Прошлый сезон игрок провел в «Атырау».
  • Больше всего матчей в карьере Абдулавов провел за «Анжи».
  • Форвард имеет опыт выступления в Лиге Европы.

Источник: Sports.kz
Россия. Премьер-лига Казахстан. Премьер-лига Окжетпес Абдулавов Исламнур
Комментарии (6)
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Давид59
1583527952
При всём уважении к КПЛ уровень там всё же пониже будет
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Сергей Александрович
1583528235
Да если честно последние два евросезона казахские клубы посильнее наших отыграли
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Hektor 84
1583532243
Приплыли...
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Krd123
1583567987
После последнего отбора в еврокубки, более похоже на правду...
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acor94
1583573023
Вот же пес! Рпл не уважает!
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Владислав Vlad
1583586578
Помню кадры из матча, где Аршавин в КПЛ в одиночку раскатывал всю оборону.)) К тому же Абдул говорит, что его пригласили в ФНЛ, но он выбрал КПЛ. Т.е. в РПФЛ он нафиг никому не был нужен, а для КПЛ подошёл. Ну и как можно сравнивать?
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