Игрок «Окжетпеса» Абдулавов: «Разница между РПЛ и КПЛ не такая уж и большая»

Нападающий казахстанского «Окжетпеса» Исламнур Абдулавов сравнил уровень высших дивизионов Казахстана и России. На родине игрок выступал за «Уфу», «Анжи».

«После окончания сезона 2019 года были варианты в России из ФНЛ, но я, всe взвесив, решил, что Казахстанская Премьер-лига — наилучшее для меня продолжение карьеры на этом этапе, учитывая то, как вырос чемпионат Казахстана.

С каждым годом видно, как растeт чемпионат Казахстана, и в России о нeм много говорят. Много футболистов из России едут в КПЛ, поэтому думаю, что разница между чемпионатами не такая уж и большая.

Отличия жизни в Казахстане от России? Ну, в каждой стране есть свои принципы и жизненные отличия. В Казахстане мне нравится то, что люди не забыли почтения к старшим, а в регионе, откуда я родом, это очень ценится, и я бы хотел, чтобы это не забывалось. Ну а так, в каждой стране по-своему», – считает Абдулавов.