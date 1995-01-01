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    Игрок «Окжетпеса» Абдулавов: «Разница между РПЛ и КПЛ не такая уж и большая»

    Нападающий казахстанского «Окжетпеса» Исламнур Абдулавов сравнил уровень высших дивизионов Казахстана и России. На родине игрок выступал за «Уфу», «Анжи».

    «После окончания сезона 2019 года были варианты в России из ФНЛ, но я, всe взвесив, решил, что Казахстанская Премьер-лига — наилучшее для меня продолжение карьеры на этом этапе, учитывая то, как вырос чемпионат Казахстана.

    С каждым годом видно, как растeт чемпионат Казахстана, и в России о нeм много говорят. Много футболистов из России едут в КПЛ, поэтому думаю, что разница между чемпионатами не такая уж и большая.

    Отличия жизни в Казахстане от России? Ну, в каждой стране есть свои принципы и жизненные отличия. В Казахстане мне нравится то, что люди не забыли почтения к старшим, а в регионе, откуда я родом, это очень ценится, и я бы хотел, чтобы это не забывалось. Ну а так, в каждой стране по-своему», – считает Абдулавов.

    • Прошлый сезон игрок провел в «Атырау».
    • Больше всего матчей в карьере Абдулавов провел за «Анжи».
    • Форвард имеет опыт выступления в Лиге Европы.

    Источник: Sports.kz

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    Сегодня, 21:20
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1968

      Борат 6 минут назад

      Ну то что окжетпёс отжарит спартачей мы не сомневаемся, а остальное под большим вопросом! Гыгы

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