Sport Mediaset: Икарди может покинуть «ПСЖ» из-за плохих отношений с Неймаром и Мбаппе

Будущее форварда Мауро Икарди в «ПСЖ» находится под вопросом, сообщает Sport Mediaset.

По информации источника, летом аргентинец может сменить команду, поскольку у него не сложились отношения с партнерами по атаке Неймаром и Килианом Мбаппе.

В связи с этим клуб рассматривает вариант с отказом от выкупа у «Интера» прав на нападающего.