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    Sport Mediaset: Икарди может покинуть «ПСЖ» из-за плохих отношений с Неймаром и Мбаппе

    Будущее форварда Мауро Икарди в «ПСЖ» находится под вопросом, сообщает Sport Mediaset.

    По информации источника, летом аргентинец может сменить команду, поскольку у него не сложились отношения с партнерами по атаке Неймаром и Килианом Мбаппе.

    В связи с этим клуб рассматривает вариант с отказом от выкупа у «Интера» прав на нападающего.

    • Рыночная стоимость Икарди – 75 миллионов евро.
    • В составе «ПСЖ» игрок провел 31 матч, забил 20 голов и сделал четыре ассиста.
    • Его контракт с «Интером» рассчитан до июня 2022 года.

    Источник: Sport Mediaset

    Итальянская частная медиа и телекоммуникационная компания. Имеет около 6400 сотрудников. Годовой оборот – 4 млрд евро.

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    Сегодня, 17:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +148

      rerih 15 минут назад

      Что теперь скажет "уважаемая" Ванда?)))

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