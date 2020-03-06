Sport Mediaset: Икарди может покинуть «ПСЖ» из-за плохих отношений с Неймаром и Мбаппе

Будущее форварда Мауро Икарди в «ПСЖ» находится под вопросом, сообщает Sport Mediaset.
По информации источника, летом аргентинец может сменить команду, поскольку у него не сложились отношения с партнерами по атаке Неймаром и Килианом Мбаппе.
В связи с этим клуб рассматривает вариант с отказом от выкупа у «Интера» прав на нападающего.
- Рыночная стоимость Икарди – 75 миллионов евро.
- В составе «ПСЖ» игрок провел 31 матч, забил 20 голов и сделал четыре ассиста.
- Его контракт с «Интером» рассчитан до июня 2022 года.
Источник: Sport Mediaset
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