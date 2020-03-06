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  • Sport Mediaset: Икарди может покинуть «ПСЖ» из-за плохих отношений с Неймаром и Мбаппе

Sport Mediaset: Икарди может покинуть «ПСЖ» из-за плохих отношений с Неймаром и Мбаппе

6 марта 2020, 17:48
6

Будущее форварда Мауро Икарди в «ПСЖ» находится под вопросом, сообщает Sport Mediaset.

По информации источника, летом аргентинец может сменить команду, поскольку у него не сложились отношения с партнерами по атаке Неймаром и Килианом Мбаппе.

В связи с этим клуб рассматривает вариант с отказом от выкупа у «Интера» прав на нападающего.

  • Рыночная стоимость Икарди – 75 миллионов евро.
  • В составе «ПСЖ» игрок провел 31 матч, забил 20 голов и сделал четыре ассиста.
  • Его контракт с «Интером» рассчитан до июня 2022 года.

Источник: Sport Mediaset

Итальянская частная медиа и телекоммуникационная компания. Имеет около 6400 сотрудников. Годовой оборот – 4 млрд евро.

Франция. Лига 1 ПСЖ Интер Неймар Икарди Мауро Мбаппе Килиан
Комментарии (6)
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rerih
1583507904
Что теперь скажет "уважаемая" Ванда?)))
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Proker
1583509414
Конечно,он блистать начинает, конкуренты его давить будут,а чё жёнушка молчит....
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miki17
1583514385
Неймар вероятно летом проследует в барсу, а руководство псж делает ставку на мбапе, что объяснимо. Если отношения с ним не сложились то все возможно
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Hektor 84
1583516101
Что то не чисто. Ванда замутила с Мбаппе? Или с неймаром?
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