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    Ван Перси станет тренером нападающих в «Фейеноорде»

    Голландский форвард Робин ван Перси войдет в тренерский штаб «Фейеноорда».

    Бывший игрок «Арсенала» и «МЮ» займет пост тренера нападающих.

    Таким шагом клуб рассчитывает, что лучший бомбардир в истории сборной Голландии сможет поделиться опытом с молодыми игроками, в том числе с 20-летним словацким нападающему Роберту Боженику, который перешел в клуб зимой.

    • Ван Перси – воспитанник «Фейеноорда».
    • Летом 2019 года бывший футболист завершил карьеру и некоторое время работал экспертом на телевидении.

    Источник: RTV Rijnmond

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