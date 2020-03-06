Ван Перси станет тренером нападающих в «Фейеноорде»

Голландский форвард Робин ван Перси войдет в тренерский штаб «Фейеноорда».

Бывший игрок «Арсенала» и «МЮ» займет пост тренера нападающих.

Таким шагом клуб рассчитывает, что лучший бомбардир в истории сборной Голландии сможет поделиться опытом с молодыми игроками, в том числе с 20-летним словацким нападающему Роберту Боженику, который перешел в клуб зимой.