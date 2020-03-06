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Ван Перси станет тренером нападающих в «Фейеноорде»

6 марта 2020, 11:27

Голландский форвард Робин ван Перси войдет в тренерский штаб «Фейеноорда».

Бывший игрок «Арсенала» и «МЮ» займет пост тренера нападающих.

Таким шагом клуб рассчитывает, что лучший бомбардир в истории сборной Голландии сможет поделиться опытом с молодыми игроками, в том числе с 20-летним словацким нападающему Роберту Боженику, который перешел в клуб зимой.

  • Ван Перси – воспитанник «Фейеноорда».
  • Летом 2019 года бывший футболист завершил карьеру и некоторое время работал экспертом на телевидении.

Источник: RTV Rijnmond
Голландия. Эредивизие Фейеноорд ван Перси Робин
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