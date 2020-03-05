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  • Мещеряков: «У Семина есть споры с Кикнадзе. Есть споры между мной и этими двумя. По многим вопросам разногласия»

Мещеряков: «У Семина есть споры с Кикнадзе. Есть споры между мной и этими двумя. По многим вопросам разногласия»

5 марта 2020, 00:15
3

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал о взаимоотношениях в руководстве клуба. Есть споры.

«Конфликт Юрия Семина с Василием Кикнадзе? Никакого конфликта нет. Есть определенные споры между генеральным директором и главным тренером. Есть споры между мной и этими двумя. По многим вопросам есть разногласия. Споров нет только на кладбище. И споры – это не конфликт, где люди морды друг другу разбивают. Споры по рабочим моментам должны быть. В противном случае не будет никакого развития», – считает Мещеряков.

  • Известно имя кандидата на замену Семину.
  • «Локомотив» в РПЛ идет пятым.
  • 8 марта москвичи сыграют в чемпионате России против «Ахмата».

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Кикнадзе Василий
Комментарии (3)
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LOKOfanatik19
1583368059
Сказал красиво, и не надо смотреть на мой ник!!!
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altezzik
1583376232
В споре рождается истина
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Антибиотик
1583384341
Ему бы в комедийный театр работать пойти. О каком развитии идет речь?! Главного тренера прессуют на всех направлениях, скамейка пустая, игроков даже для основы не хватает. Все, что с помощью своего опыта Семин вытягивает из каждого матча, то это лишь его заслуга и его помощников. Что совдир, что грузин, только палки в колеса вставляют. Всё обещают кого-то приобрести и в конце концов только отдают. Мещеряков- обыкновенный лицемер.
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