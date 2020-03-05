Мещеряков: «У Семина есть споры с Кикнадзе. Есть споры между мной и этими двумя. По многим вопросам разногласия»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал о взаимоотношениях в руководстве клуба. Есть споры.

«Конфликт Юрия Семина с Василием Кикнадзе? Никакого конфликта нет. Есть определенные споры между генеральным директором и главным тренером. Есть споры между мной и этими двумя. По многим вопросам есть разногласия. Споров нет только на кладбище. И споры – это не конфликт, где люди морды друг другу разбивают. Споры по рабочим моментам должны быть. В противном случае не будет никакого развития», – считает Мещеряков.