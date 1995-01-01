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    Мещеряков: «У Семина есть споры с Кикнадзе. Есть споры между мной и этими двумя. По многим вопросам разногласия»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал о взаимоотношениях в руководстве клуба. Есть споры.

    «Конфликт Юрия Семина с Василием Кикнадзе? Никакого конфликта нет. Есть определенные споры между генеральным директором и главным тренером. Есть споры между мной и этими двумя. По многим вопросам есть разногласия. Споров нет только на кладбище. И споры – это не конфликт, где люди морды друг другу разбивают. Споры по рабочим моментам должны быть. В противном случае не будет никакого развития», – считает Мещеряков.

    • Известно имя кандидата на замену Семину.
    • «Локомотив» в РПЛ идет пятым.
    • 8 марта москвичи сыграют в чемпионате России против «Ахмата».

    Источник: Metaratings

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