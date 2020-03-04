Metaratings: тренер «Казанки» Файзуллин может возглавить «Локомотив» вместо Семина

По информации Metaratings.ru, агенты, приближенные к руководству московского «Локомотива», пытаются организовать назначение главного тренера «Казанки» Ильшата Файзуллина на место Юрия Семина.
Руководство «Локо» не намерено его продлевать контракт Семина с клубом, который закончится летом.
- «Казанка» – вторая команда «Локомотива», выступает в зоне «Запад» в ПФЛ.
- Команда Файзуллина занимает десятое место в лиге.
- 46-летний специалист с 2011 года работал спортивным директором футбольной школы «Локомотива», а в прошлом году непродолжительное время работал в армянском «Бананце».
Metaratings: Кикнадзе согласовал с правлением «Локо» отставку Семина. Смолов отказался играть за команду из-за тренера
Источник: Metaratings.ru
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