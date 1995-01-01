Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой
    2 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    3 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу

    Metaratings: тренер «Казанки» Файзуллин может возглавить «Локомотив» вместо Семина

    По информации Metaratings.ru, агенты, приближенные к руководству московского «Локомотива», пытаются организовать назначение главного тренера «Казанки» Ильшата Файзуллина на место Юрия Семина.

    Руководство «Локо» не намерено его продлевать контракт Семина с клубом, который закончится летом.

    • «Казанка» – вторая команда «Локомотива», выступает в зоне «Запад» в ПФЛ.
    • Команда Файзуллина занимает десятое место в лиге.
    • 46-летний специалист с 2011 года работал спортивным директором футбольной школы «Локомотива», а в прошлом году непродолжительное время работал в армянском «Бананце».

    Metaratings: Кикнадзе согласовал с правлением «Локо» отставку Семина. Смолов отказался играть за команду из-за тренера

    Источник: Metaratings.ru

    Metaratings – партнер телеграм-канала Sport-inside (2037 подписчика), образованного в ноябре 2018 года от одноименного твиттера (13,2 тысячи подписчиков). Теперь Sport-inside публикует свои новости на Metaratings.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:38
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3582

      Рубинище 5 минут назад

      Ну писец. Тренера Славии же писали, какая ещё Казанка.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8497

      parevg 10 минут назад

      УТКА

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1151

      FRZZ 15 минут назад

      Семину скоро будет 73, пора на заслуженный отдых.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75004
    #5
    insider_retro
    66022
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru