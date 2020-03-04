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  • Metaratings: тренер «Казанки» Файзуллин может возглавить «Локомотив» вместо Семина

Metaratings: тренер «Казанки» Файзуллин может возглавить «Локомотив» вместо Семина

4 марта 2020, 16:38
20

По информации Metaratings.ru, агенты, приближенные к руководству московского «Локомотива», пытаются организовать назначение главного тренера «Казанки» Ильшата Файзуллина на место Юрия Семина.

Руководство «Локо» не намерено его продлевать контракт Семина с клубом, который закончится летом.

  • «Казанка» – вторая команда «Локомотива», выступает в зоне «Запад» в ПФЛ.
  • Команда Файзуллина занимает десятое место в лиге.
  • 46-летний специалист с 2011 года работал спортивным директором футбольной школы «Локомотива», а в прошлом году непродолжительное время работал в армянском «Бананце».

Metaratings: Кикнадзе согласовал с правлением «Локо» отставку Семина. Смолов отказался играть за команду из-за тренера

Источник: Metaratings.ru

Metaratings – партнер телеграм-канала Sport-inside (2037 подписчика), образованного в ноябре 2018 года от одноименного твиттера (13,2 тысячи подписчиков). Теперь Sport-inside публикует свои новости на Metaratings.

Россия. Премьер-лига Россия. ПФЛ. Зона Запад Локомотив Казанка Семин Юрий
Комментарии (20)
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Рубинище
1583330278
Ну писец. Тренера Славии же писали, какая ещё Казанка.
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серега кашин
1583330888
просто достойная замена семину
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NEONFOL
1583332040
нашли кого поставить
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Mister_Tomsk
1583333468
Грузина лучше выкиньте!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! **** это он мутит воду
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SIRIUS 2002
1583335912
уважаю Шпалыча.. но нужно отдыхать уже, итак прогул на кладбище ставят, я наверное не доживу до его возраста, к 50 подходит, а уже ничего не надо....
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absent32
1583335974
раз на то пошло дело к увольнению, а чем Лоськов и Пашинин хуже?!
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Flydis
1583339800
Нас обманули. Это не Виктор. Расходимся.
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фанат джигурды
1583392183
Бред. Тренером будет скорее всего Пашинин. Да и игра смотрелась, когда он пару матчей был и.о.. А вот грузинские скандалы- это совсем не нравится. Только после ухода бабы-жабы успокоились!!!
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моэм
1587401481
Дааа уж...чувак явно будет согласен порулить Локо и за похлёбку ...это ж какая экономия!...у тому же ещё и великолепный кандидат в козлы отпущения...очень красивая комбинация получается , подумал Кикнадзе.
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