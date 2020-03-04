Metaratings: тренер «Казанки» Файзуллин может возглавить «Локомотив» вместо Семина

По информации Metaratings.ru, агенты, приближенные к руководству московского «Локомотива», пытаются организовать назначение главного тренера «Казанки» Ильшата Файзуллина на место Юрия Семина.

Руководство «Локо» не намерено его продлевать контракт Семина с клубом, который закончится летом.

«Казанка» – вторая команда «Локомотива», выступает в зоне «Запад» в ПФЛ.

Команда Файзуллина занимает десятое место в лиге.

46-летний специалист с 2011 года работал спортивным директором футбольной школы «Локомотива», а в прошлом году непродолжительное время работал в армянском «Бананце».

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