Часть зрителей не попала на матч «Спартак» – ЦСКА вовремя из-за очереди на входе

В эти минуты проходит матч 1/4 финала Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА. Известно, что попасть на трибуны вовремя смогли не все болельщики, поскольку на входе скопились очереди.

Из-за этого фанаты не увидели вживую первые два гола в матче, которые забил «Спартак» – Зелимхан Бакаев и Эсекьель Понсе.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Тушино.

После двух сыгранных таймов счет 2:2.

ЦСКА в РПЛ идет выше «Спартака».