Часть зрителей не попала на матч «Спартак» – ЦСКА вовремя из-за очереди на входе

В эти минуты проходит матч 1/4 финала Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА. Известно, что попасть на трибуны вовремя смогли не все болельщики, поскольку на входе скопились очереди.
Из-за этого фанаты не увидели вживую первые два гола в матче, которые забил «Спартак» – Зелимхан Бакаев и Эсекьель Понсе.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Тушино.
- После двух сыгранных таймов счет 2:2.
- ЦСКА в РПЛ идет выше «Спартака».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер «Рейтинг Букмекеров»