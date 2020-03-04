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    Часть зрителей не попала на матч «Спартак» – ЦСКА вовремя из-за очереди на входе

    В эти минуты проходит матч 1/4 финала Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА. Известно, что попасть на трибуны вовремя смогли не все болельщики, поскольку на входе скопились очереди.

    Из-за этого фанаты не увидели вживую первые два гола в матче, которые забил «Спартак» – Зелимхан Бакаев и Эсекьель Понсе.

    Источник: твиттер «Рейтинг Букмекеров»

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    Сегодня, 21:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +313

      _Marqella_ 22 минуты назад

      Что там в маскве организовать нормальный вход не могут...

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