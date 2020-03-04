Часть зрителей не попала на матч «Спартак» – ЦСКА вовремя из-за очереди на входе

Что там в маскве организовать нормальный вход не могут...
В эти минуты проходит матч 1/4 финала Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА. Известно, что попасть на трибуны вовремя смогли не все болельщики, поскольку на входе скопились очереди.
Из-за этого фанаты не увидели вживую первые два гола в матче, которые забил «Спартак» – Зелимхан Бакаев и Эсекьель Понсе.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Тушино.
- После двух сыгранных таймов счет 2:2.
- ЦСКА в РПЛ идет выше «Спартака».
Некоторые болельщики не увидели гол «Спартака» из-за очереди на входе pic.twitter.com/kRkhYRrOkP— Рейтинг Букмекеров (@bookierating) March 4, 2020