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Часть зрителей не попала на матч «Спартак» – ЦСКА вовремя из-за очереди на входе

4 марта 2020, 21:33
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В эти минуты проходит матч 1/4 финала Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА. Известно, что попасть на трибуны вовремя смогли не все болельщики, поскольку на входе скопились очереди.

Из-за этого фанаты не увидели вживую первые два гола в матче, которые забил «Спартак» – Зелимхан Бакаев и Эсекьель Понсе.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Рейтинг Букмекеров»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА
Комментарии (1)
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_Marqella_
1583347602
Что там в маскве организовать нормальный вход не могут...
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