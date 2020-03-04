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  • Фаната «Зенита», избитого на трибуне «Локомотива» за срыв флага, осудили на 7 суток

Фаната «Зенита», избитого на трибуне «Локомотива» за срыв флага, осудили на 7 суток

4 марта 2020, 17:25
15

Болельщик «Зенита» Николай Зубанов, проникший на гостевую трибуну в матче с «Локомотивом» с целью сорвать флаг москвичей, получил наказание в виде административного ареста на срок 7 суток.

Петроградский районный суд вынес два постановления о привлечении к административной ответственности Зубанова, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в телеграме. Зубанов арестован на 7 суток. По решению суда болельщик выплатит 12 тысяч рублей штрафа и не сможет посещать спортивные мероприятия в течение двух лет.

Зубанов не признал вину в том, что скинул с ограждения болельщика «Локомотива». При этом болельщик «Зенита» не оспаривал, что срывал флаг «Локо», объяснив это тем, что фанаты москвичей выкрикивали оскорбления в адрес «Зенита» и города Петербурга.

  • Ранее сообщалось, что фанаты «Локо» избили болельщика петербургской команды, который пытался украсть их флаг.

«Зенит» накажет лиц, допустивших драку фанатов на матче с «Локомотивом»

Источник: телеграм-канал объединенной пресс-службы судов Петербурга
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив
Комментарии (15)
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FanatSerj
1583332706
"и не сможет посещать спортивные мероприятия в течение двух лет." - мало, лет 10 надо, меньше дебилов всяких на стадионе будет. Общественное место и мероприятие, вести надо себя уметь соответствующе.
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NEONFOL
1583334685
надо было бы полгодика дать, может снял бы шарфик, больше не лез бы по пьяни делать новости, показывать какой он крутой и бесбашенный, а тех кто избил на статью и хорошим сроком, одного толпой избивать, герои блин
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Mister_Tomsk
1583336072
флаг сорвал, на 7 суток попал ))) животное, есть две категории таких болел, зенит и спартак, всех не обобщаю конечно.
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portero
1583336833
Его избили и его посадили????? Умеют толковать законы, как дышло...
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vladimir-7
1583337083
Ну вот, 7 суток ареста получил, дополнительно 12 тыс. руб. штраф и два года не посещать спортивные мероприятия и ещё пи**юлей в придачу.
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AZ
1583342044
Страна идиотов... Для чего ему это надо было? Итог шикарный... Получил люлей и в обезьянник!
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Hektor 84
1583353401
Бората как из КПЗ писать будешь?
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