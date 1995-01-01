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    Фаната «Зенита», избитого на трибуне «Локомотива» за срыв флага, осудили на 7 суток

    Болельщик «Зенита» Николай Зубанов, проникший на гостевую трибуну в матче с «Локомотивом» с целью сорвать флаг москвичей, получил наказание в виде административного ареста на срок 7 суток.

    Петроградский районный суд вынес два постановления о привлечении к административной ответственности Зубанова, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в телеграме. Зубанов арестован на 7 суток. По решению суда болельщик выплатит 12 тысяч рублей штрафа и не сможет посещать спортивные мероприятия в течение двух лет.

    Зубанов не признал вину в том, что скинул с ограждения болельщика «Локомотива». При этом болельщик «Зенита» не оспаривал, что срывал флаг «Локо», объяснив это тем, что фанаты москвичей выкрикивали оскорбления в адрес «Зенита» и города Петербурга.

    • Ранее сообщалось, что фанаты «Локо» избили болельщика петербургской команды, который пытался украсть их флаг.

    «Зенит» накажет лиц, допустивших драку фанатов на матче с «Локомотивом»

    Источник: телеграм-канал объединенной пресс-службы судов Петербурга

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    Сегодня, 17:25
    Комментарии11
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      Рейтинг: +37841

      portero 1 минуту назад

      Его избили и его посадили????? Умеют толковать законы, как дышло...

      0
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      Рейтинг: +1246

      Mister_Tomsk 13 минут назад

      флаг сорвал, на 7 суток попал ))) животное, есть две категории таких болел, зенит и спартак, всех не обобщаю конечно.

      1
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      Рейтинг: +415

      NEONFOL 36 минут назад

      надо было бы полгодика дать, может снял бы шарфик, больше не лез бы по пьяни делать новости, показывать какой он крутой и бесбашенный, а тех кто избил на статью и хорошим сроком, одного толпой избивать, герои блин

      0
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      Рейтинг: +401

      Ceнит 42 минуты назад

      Вонючие вы готовы к выезду то в Москву? Гостевую получиться заполнить то? Надеюсь ультрас коней накажет немытых

      2
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      Рейтинг: +1499

      neim 43 минуты назад

      Так я всё-тки и не въехал, за что осудили-то, за то, что болельщика скинул с ограждения, или за то, что флаг хотел стырить ?
      Если второе, так это не государственный флаг, что его так охранять ? А если первое, так надо прямо и говорить, что причинил какие-то повреждения человеку. А это уже ни как не 7 суток ареста, наверное и уголовную статью можно подвести.
      Но ведь и этого нет. Или журналисты наши опять пытаются тень на плетень наводить , ради дутых рейтингов ?

      2
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      Рейтинг: +1323

      alarm 55 минут назад

      система двойных наказаний)

      2
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      Рейтинг: +8502

      parevg 1 час назад

      Какой арест????
      В виварий его, человек живет без чувства самосохранения, уникум...

      3
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      Рейтинг: +6268

      FanatSerj 1 час назад

      "и не сможет посещать спортивные мероприятия в течение двух лет." - мало, лет 10 надо, меньше дебилов всяких на стадионе будет.
      Общественное место и мероприятие, вести надо себя уметь соответствующе.

      1
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      Рейтинг: +124

      А-мне-пох-Я-Был-Пьян 1 час назад

      Поделом такому безбашенному. А за Спартак всё равно стыдно.

      3
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      Рейтинг: +13325

      sssrspartak > А-мне-пох-Я-Был-Пьян 55 минут назад

      литейный!не пьян ты, ты такой по жизни!

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      Рейтинг: +1246

      Mister_Tomsk > sssrspartak 12 минут назад

      бл я и прикалывает их по 10 акков создавать, что борат, что литейный, что там еще, много их, это явно школьные дегенераты, либо взрослые идиоты)))

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