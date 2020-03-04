Фаната «Зенита», избитого на трибуне «Локомотива» за срыв флага, осудили на 7 суток

Болельщик «Зенита» Николай Зубанов, проникший на гостевую трибуну в матче с «Локомотивом» с целью сорвать флаг москвичей, получил наказание в виде административного ареста на срок 7 суток.

Петроградский районный суд вынес два постановления о привлечении к административной ответственности Зубанова, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в телеграме. Зубанов арестован на 7 суток. По решению суда болельщик выплатит 12 тысяч рублей штрафа и не сможет посещать спортивные мероприятия в течение двух лет.

Зубанов не признал вину в том, что скинул с ограждения болельщика «Локомотива». При этом болельщик «Зенита» не оспаривал, что срывал флаг «Локо», объяснив это тем, что фанаты москвичей выкрикивали оскорбления в адрес «Зенита» и города Петербурга.

Ранее сообщалось, что фанаты «Локо» избили болельщика петербургской команды, который пытался украсть их флаг.

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