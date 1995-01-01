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    «Чемпионат»: фанаты «Локомотива» избили болельщика «Зенита», который пытался украсть их флаг

    Во время матча 20-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом» (0:0) произошел инцидент на трибунах. Фанат хозяев пытался украсть флаг болельщиков москвичей, за что был избит, сообщает «Чемпионат».

    Серьезных травм зенитовец не получил и смог самостоятельно покинуть гостевую трибуну «Газпром Арены».

    • «Зенит» лидирует в РПЛ с отрывом.
    • «Локомотив» поднялся на четвертую строчку.
    • «Зенит» на следующей неделе проведет матч Кубка России против «Ахмата».

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:12
    Комментарии17
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      Рейтинг: +222

      FROL001 7 секунд назад

      Болельщики проводниц нахватались от свиней непристойностей. Теперь и они на стадионе ведут себя как хряки.

      0
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      Рейтинг: +873

      afw13 9 минут назад

      да это по ходу бората-неадеквата отпинали, молодцы паровозники))

      0
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      Рейтинг: +1803

      Борат 15 минут назад

      Рылы, признавайтесь кто из вас админа ублажил чтобы меня на три дня забанили? Не стыдно вам, противные ???

      0
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      Рейтинг: +13187

      sssrspartak > Борат 11 минут назад

      да тебя ваще бы не видеть нигде!тебя что локомотвцы не изнахратили даже?а надо бы!т

      2
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      Рейтинг: +1248

      Hektor 84 > Борат 2 минуты назад

      Да признайся ни кто тебя не банил. Это тебя за флаг отписали, потом травмпункт! И тебе приснилось что тебя забанили. И пишешь с травматологии.

      1
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      Рейтинг: +815

      Etiainen 44 минуты назад

      Всё правильно

      0
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      Рейтинг: +21741

      VVM1964 47 минут назад

      Вот такие нравы в Зените - лишь бы чего украсть и кого нибудь обобрать (((

      5
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      Рейтинг: +8444

      parevg 57 минут назад

      Он что, совсем идиот, думал что его встретят хлебом-солью, дадут флаг и спокойно отпустят обратно???
      Пусть радуется что обошлось без тяжких, телесных...

      4
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      Рейтинг: +1185

      ZENIT****** 1 час назад

      Любить,бдить,хаять,лилеять и гордиться нужно флагом,шарфом,атрибутикой своего клуба!!!и только!!!

      4
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      Рейтинг: +396

      Ceнит 1 час назад

      Когда же эти колхозники поймут, что их максимум это своровать бутылку балтики 9, и сесть на нее

      6
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      Рейтинг: +6543

      ilichkadr 1 час назад

      Что за грёбаная страсть,
      Сколько можно флаги красть?
      Молодцы паровозники.

      4
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      Рейтинг: +377

      Олег1204 1 час назад

      И чего он ждал когда туда пеперся?

      4
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