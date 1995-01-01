«Чемпионат»: фанаты «Локомотива» избили болельщика «Зенита», который пытался украсть их флаг

Во время матча 20-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом» (0:0) произошел инцидент на трибунах. Фанат хозяев пытался украсть флаг болельщиков москвичей, за что был избит, сообщает «Чемпионат».

Серьезных травм зенитовец не получил и смог самостоятельно покинуть гостевую трибуну «Газпром Арены».