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    «Зенит» накажет лиц, допустивших драку фанатов на матче с «Локомотивом»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал инцидент во время матча 20-го тура РПЛ против «Локомотива».

    Ранее сообщалось, что фанаты «Локо» избили болельщика петербургской команды, который пытался украсть их флаг.

    «Сейчас идет расследование, связанное с попыткой болельщика сорвать баннер «Локомотива», что абсолютно неприемлемо. Его [болельщика] там быть не должно было.

    Люди, которые должны были отвечать за то, чтобы таких инцидентов не было, будут наказаны», – сказал Медведев.

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 13:16
    Комментарии5
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      Рейтинг: +299

      FROL001 31 минуту назад

      По щам по делу отхватил. Гыгыгы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3962

      TOL47 1 час назад

      Думаю речь об охране идет, они это допустили. За драку наказывать это ужу полиция.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4789

      серега кашин 1 час назад

      фанат зенита сам виноват за что и получил

      5
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      Рейтинг: +847

      arok 1 час назад

      А в итоге накажут Локомотив!!!

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      Рейтинг: +8457

      parevg 1 час назад

      А того идиота, который пытался украсть флаг, разве не стоит наказать???
      Из-за него, пострадает несколько человек, кого-то накажут финансово, а может и уволят кого из стюардов...
      Именно с зачинщика, и надо наказать в первую очередь, при том, максимально жестко, чтобы другим не повадно было.

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