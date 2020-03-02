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  • «Зенит» накажет лиц, допустивших драку фанатов на матче с «Локомотивом»

«Зенит» накажет лиц, допустивших драку фанатов на матче с «Локомотивом»

2 марта 2020, 13:16
9

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал инцидент во время матча 20-го тура РПЛ против «Локомотива».

Ранее сообщалось, что фанаты «Локо» избили болельщика петербургской команды, который пытался украсть их флаг.

«Сейчас идет расследование, связанное с попыткой болельщика сорвать баннер «Локомотива», что абсолютно неприемлемо. Его [болельщика] там быть не должно было.

Люди, которые должны были отвечать за то, чтобы таких инцидентов не было, будут наказаны», – сказал Медведев.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Медведев Александр
Комментарии (9)
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arok
1583145070
А в итоге накажут Локомотив!!!
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серега кашин
1583145111
фанат зенита сам виноват за что и получил
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TOL47
1583146829
Думаю речь об охране идет, они это допустили. За драку наказывать это ужу полиция.
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vladimir-7
1583155689
РФС должен наказать и оштрафовать хозяина встречи-Зенит.
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Hektor 84
1583159706
Борат Синит отомстит за тебя!
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