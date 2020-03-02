«Зенит» накажет лиц, допустивших драку фанатов на матче с «Локомотивом»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал инцидент во время матча 20-го тура РПЛ против «Локомотива».

Ранее сообщалось, что фанаты «Локо» избили болельщика петербургской команды, который пытался украсть их флаг.

«Сейчас идет расследование, связанное с попыткой болельщика сорвать баннер «Локомотива», что абсолютно неприемлемо. Его [болельщика] там быть не должно было.

Люди, которые должны были отвечать за то, чтобы таких инцидентов не было, будут наказаны», – сказал Медведев.