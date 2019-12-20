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    Все билеты на матч «Спартак» – ЦСКА проданы

    На матче 1/4 финала Кубка России между ЦСКА и «Спартаком» ожидается аншлаг.

    «У нас уже солд-аут, как говорится, все билеты проданы. Ждем 45 тысяч, а может, даже 46 тысяч болельщиков на нашем стадионе. Надеюсь, будет великолепная игра», – сказал владелец «Спартака» Леонид Федун.

    • Матч состоится в среду, 4 марта.
    • Начало игры – в 19:30 по московскому времени.
    • В РПЛ ЦСКА занимает четвертое место, а «Спартак» – седьмое.

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    Источник: «Известия»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1297

      alarm 54 минуты назад

      фердун, как обычно, раздавал билеты у метро, лишь бы привлечь народ на открывашку и не рассаживать картонных хряков на трибунах?

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