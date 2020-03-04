Все билеты на матч «Спартак» – ЦСКА проданы

На матче 1/4 финала Кубка России между ЦСКА и «Спартаком» ожидается аншлаг.

«У нас уже солд-аут, как говорится, все билеты проданы. Ждем 45 тысяч, а может, даже 46 тысяч болельщиков на нашем стадионе. Надеюсь, будет великолепная игра», – сказал владелец «Спартака» Леонид Федун.

Матч состоится в среду, 4 марта.

Начало игры – в 19:30 по московскому времени.

В РПЛ ЦСКА занимает четвертое место, а «Спартак» – седьмое.

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