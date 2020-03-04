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Все билеты на матч «Спартак» – ЦСКА проданы

4 марта 2020, 01:47
13

На матче 1/4 финала Кубка России между ЦСКА и «Спартаком» ожидается аншлаг.

«У нас уже солд-аут, как говорится, все билеты проданы. Ждем 45 тысяч, а может, даже 46 тысяч болельщиков на нашем стадионе. Надеюсь, будет великолепная игра», – сказал владелец «Спартака» Леонид Федун.

  • Матч состоится в среду, 4 марта.
  • Начало игры – в 19:30 по московскому времени.
  • В РПЛ ЦСКА занимает четвертое место, а «Спартак» – седьмое.

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Источник: «Известия»
Россия. Кубок Спартак ЦСКА Федун Леонид
Комментарии (13)
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BlackMurder
1583288141
А как жи короновирус?)
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Диктор
1583295015
Естественно будет аншлаг,два принципиальных соперника встречаются.Желаю удачи Спартаку.
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oyabun
1583296766
Спартаку победа нужнее - единственный шанс попасть в ЕК в этом сезоне. Надеюсь игроки это понимают. Краснодар за вас, бро! Поддержите наших на стадионе.
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Oldtrafford83
1583298706
Вот это настоящее дерби всея руси!!! Остальное шляпа для ТНТ4
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vka1970
1583302655
А аларм с литейным в очередной раз бакланов ловят и манекенов по всему стадиону у себя расставляют.))Не будем расстраивать газпромовских ребят.Труд должен быть вознаграждён.Мож какой нибудь пролетающий благодарный баклан отметится на челе этих славных ребят.)))
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vladimir-7
1583317068
А правда, что Федун не владелец футбольного клуба спартак, а владелец всего спартака?
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Plyash
1583318669
Нет сомнений,игра будет классной и смотреть это будет вся Россия.
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