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  • Широков – перед матчем «Спартак» – ЦСКА: «Думаю, дело дойдет до пенальти»

Широков – перед матчем «Спартак» – ЦСКА: «Думаю, дело дойдет до пенальти»

3 марта 2020, 11:20
8

Экс-полузащитник ЦСКА и «Спартака» Роман Широков сделал прогноз на предстоящий матч 1/4 финала кубка России между московскими клубами.

– «Спартак» произвел сильное впечатление в матче с «Динамо»?

– По сравнению с кем? С ЦСКА? Да я бы так не сказал. Армейцы тоже провели неплохой матч. Атаковали, пытались создавать, да и движение у них было хорошее.

– Но красно-синие спаслись от поражения в самой концовке.

– Слушайте, по факту можно сказать, что и «Спартак» в какой-то степени отскочил. Забей Комличенко два гола – и неизвестно, как бы все закончилось. Самое важное, что ЦСКА против «Урала» додавил соперника, дожал, сравнял счет.

– Иными словами, «Спартак» – не фаворит дерби?

– Нет, абсолютно! Да, выиграл у «Динамо», молодец. Но не забывайте, что в ворота красно-белых тоже могло влететь достаточно мячей.

– Ваш прогноз на дерби?

– Думаю, дело дойдет до пенальти. Мне так кажется. Дерби – непредсказуемая вещь, мы же не знаем, как все сложится. Какая атмосфера, какое поле? Очень трудно прогнозировать. Склоняюсь к тому, что будет боевая ничья. Но может быть, все. А вдруг Жиго опять побежит в атаку и забьет два? Нет смысла особо гадать.

  • Широков – воспитанник ЦСКА, выступал за клуб до 2001 года, а также в 2016-м.
  • В период с 2014 по 2015 год бывший футболист выступал за «Спартак».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок ЦСКА Спартак Широков Роман
Комментарии (8)
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vladimir-7
1583225379
Наверняка игра будет захватывающая и напряженная и победитель встретится в финале с Зенитом. Главное, это объективное судейство и без травм игроков.
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Plyash
1583225673
Интересно,а каким местом думает "эксперт" канала МАТЧ ТВ ?
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Отчаянный Пердун
1583312781
Молодец! Отлично сказал. 50%-50%. Я бы сказал игра будет до первого гола! А то почитаешь прогнозы бывших спартаковцев Мостового, Нигматулина, Павлюченко. Все говорят что Спартак победит. Тогда почему бывших армейцев не спрашивают??? Спартак с Динамо играли на встречных курсах, а Урал против ЦСКА закрылся на своей половине и действовали на контратаках. Цска территориально доминировал. Один из тренеров Спартака говорит, что команде прививают доминирующий футбол!!!! Вот и посмотрим кто как будет играть. Жду интересного матча!!!
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