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    Широков – перед матчем «Спартак» – ЦСКА: «Думаю, дело дойдет до пенальти»

    Экс-полузащитник ЦСКА и «Спартака» Роман Широков сделал прогноз на предстоящий матч 1/4 финала кубка России между московскими клубами.

    – «Спартак» произвел сильное впечатление в матче с «Динамо»?

    – По сравнению с кем? С ЦСКА? Да я бы так не сказал. Армейцы тоже провели неплохой матч. Атаковали, пытались создавать, да и движение у них было хорошее.

    – Но красно-синие спаслись от поражения в самой концовке.

    – Слушайте, по факту можно сказать, что и «Спартак» в какой-то степени отскочил. Забей Комличенко два гола – и неизвестно, как бы все закончилось. Самое важное, что ЦСКА против «Урала» додавил соперника, дожал, сравнял счет.

    – Иными словами, «Спартак» – не фаворит дерби?

    – Нет, абсолютно! Да, выиграл у «Динамо», молодец. Но не забывайте, что в ворота красно-белых тоже могло влететь достаточно мячей.

    – Ваш прогноз на дерби?

    – Думаю, дело дойдет до пенальти. Мне так кажется. Дерби – непредсказуемая вещь, мы же не знаем, как все сложится. Какая атмосфера, какое поле? Очень трудно прогнозировать. Склоняюсь к тому, что будет боевая ничья. Но может быть, все. А вдруг Жиго опять побежит в атаку и забьет два? Нет смысла особо гадать.

    • Широков – воспитанник ЦСКА, выступал за клуб до 2001 года, а также в 2016-м.
    • В период с 2014 по 2015 год бывший футболист выступал за «Спартак».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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