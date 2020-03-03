Широков – перед матчем «Спартак» – ЦСКА: «Думаю, дело дойдет до пенальти»

Экс-полузащитник ЦСКА и «Спартака» Роман Широков сделал прогноз на предстоящий матч 1/4 финала кубка России между московскими клубами.
– «Спартак» произвел сильное впечатление в матче с «Динамо»?
– По сравнению с кем? С ЦСКА? Да я бы так не сказал. Армейцы тоже провели неплохой матч. Атаковали, пытались создавать, да и движение у них было хорошее.
– Но красно-синие спаслись от поражения в самой концовке.
– Слушайте, по факту можно сказать, что и «Спартак» в какой-то степени отскочил. Забей Комличенко два гола – и неизвестно, как бы все закончилось. Самое важное, что ЦСКА против «Урала» додавил соперника, дожал, сравнял счет.
– Иными словами, «Спартак» – не фаворит дерби?
– Нет, абсолютно! Да, выиграл у «Динамо», молодец. Но не забывайте, что в ворота красно-белых тоже могло влететь достаточно мячей.
– Ваш прогноз на дерби?
– Думаю, дело дойдет до пенальти. Мне так кажется. Дерби – непредсказуемая вещь, мы же не знаем, как все сложится. Какая атмосфера, какое поле? Очень трудно прогнозировать. Склоняюсь к тому, что будет боевая ничья. Но может быть, все. А вдруг Жиго опять побежит в атаку и забьет два? Нет смысла особо гадать.
- Широков – воспитанник ЦСКА, выступал за клуб до 2001 года, а также в 2016-м.
- В период с 2014 по 2015 год бывший футболист выступал за «Спартак».