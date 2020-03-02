Гинер – о дерби «Спартак» – ЦСКА в Кубке России: «Я уже давно своe отволновался. Смысл переживать?»

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка России между армейцами и «Спартаком».

«Волнуюсь ли перед дерби? Нет. Я уже давно своe отволновался. Смысл переживать? Вот если бы от моего волнения зависел результат матча, тогда я, конечно, волновался бы изо всех сил (улыбается).

А так, ребят на «Спартак» лишний раз настраивать, естественно, не надо. Понятно, что это дерби. Меня, кстати, смущает, когда все без исключения матчи команд из одного города называют дерби. Дерби бывает одно, такое, например, как Эль Класико в Испании. Ну или ключевые дерби в Англии... У нас же везде дерби. Ну ничего, значит, посмотрим очередное», – сказал Гинер.