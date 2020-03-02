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  • Дзагоев – о матче со «Спартаком»: «Соскучился по большим матчам. Готов рвать и метать»

Дзагоев – о матче со «Спартаком»: «Соскучился по большим матчам. Готов рвать и метать»

2 марта 2020, 17:00
20

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Олимп Кубка России против «Спартака».

«Матчи со «Спартаком» всегда носят особый характер. Антураж, эмоции, как и обычно в день дерби, будут запредельными. Мне кажется, на такие игры отдельно настраиваться не нужно, а нужно наоборот успокоиться.

Сам я соскучился по большим матчам и в принципе по футболу, готов рвать и метать (улыбается). Силенок бы еще хватало, но чувствую, что постепенно добираю, кондиции улучшаются.

Важнейшая кубковая игра, нам нужна победа, в том числе и для того, чтобы обрести уверенность и продолжать набирать очки в чемпионате», – сказал Дзагоев.

  • Матч «Спартак» – ЦСКА пройдет 4 марта на «Открытие Арене». Начало – в 19:30 мск.
  • В этом сезоне Дзагоев провел пять матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.

Источник: Официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Дзагоев Алан
Комментарии (20)
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Волька
1583157801
Смотри очко не разорви!Верблюд поганый!
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MU 007
1583158057
До первого матча пока не сломается)
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dim29
1583160414
по-человечески жаль его,хрустальный совсем .
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Hektor 84
1583160719
Сраку только не порви
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CSKA57
1583162389
Если соскучился по футболу, так играй хорошо! Скамейки пинать нечего, опять в лазарет попадешь.
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Бухбух
1583166654
В таких матчах все готовы рвать и метать. А победит не тот кто сильнее, а тот, кто меньше в обороне накосячит.
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+50/-50
1583168459
Остынь. И так полгода играешь, полгода болеешь. И всю жизнь в "подающих надежду".
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NEONFOL
1583172167
рвать кресты наверно хотел сказать и потом со злости метать бутылки
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serhio80
1583172297
Рвать очко и метать харчи на поле?)
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Plyash
1583174946
Шёл бы мальчишек тренировать,пока ноги сами ходят,а то и до инвалидности можно доиграться,раз ноги такие хрустальные.Без обиды.
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