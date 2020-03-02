Дзагоев – о матче со «Спартаком»: «Соскучился по большим матчам. Готов рвать и метать»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Олимп Кубка России против «Спартака».

«Матчи со «Спартаком» всегда носят особый характер. Антураж, эмоции, как и обычно в день дерби, будут запредельными. Мне кажется, на такие игры отдельно настраиваться не нужно, а нужно наоборот успокоиться.

Сам я соскучился по большим матчам и в принципе по футболу, готов рвать и метать (улыбается). Силенок бы еще хватало, но чувствую, что постепенно добираю, кондиции улучшаются.

Важнейшая кубковая игра, нам нужна победа, в том числе и для того, чтобы обрести уверенность и продолжать набирать очки в чемпионате», – сказал Дзагоев.