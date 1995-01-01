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    Дзагоев – о матче со «Спартаком»: «Соскучился по большим матчам. Готов рвать и метать»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Олимп Кубка России против «Спартака».

    «Матчи со «Спартаком» всегда носят особый характер. Антураж, эмоции, как и обычно в день дерби, будут запредельными. Мне кажется, на такие игры отдельно настраиваться не нужно, а нужно наоборот успокоиться.

    Сам я соскучился по большим матчам и в принципе по футболу, готов рвать и метать (улыбается). Силенок бы еще хватало, но чувствую, что постепенно добираю, кондиции улучшаются.

    Важнейшая кубковая игра, нам нужна победа, в том числе и для того, чтобы обрести уверенность и продолжать набирать очки в чемпионате», – сказал Дзагоев.

    • Матч «Спартак» – ЦСКА пройдет 4 марта на «Открытие Арене». Начало – в 19:30 мск.
    • В этом сезоне Дзагоев провел пять матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +75

      MU 007 18 минут назад

      До первого матча пока не сломается)

      0
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      Рейтинг: +1251

      alarm 19 минут назад

      заранее стыдно за рылов)

      1
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      Рейтинг: +333

      FROL001 20 минут назад

      Аутсайдеры из Тарасовки вам по силам.

      3
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      Рейтинг: +83

      Волька 22 минуты назад

      Смотри очко не разорви!Верблюд поганый!

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