Алексей Миранчук: «Смолов зазывает в Испанию. Чемпионат там космический»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук поделился мнением о переходе нападающего Федора Смолова в «Сельту».

«Мы списываемся, следим за его выступлениями. Федя говорит, что приняли в команде очень хорошо. Можно сказать, зазывает, потому что чемпионат космический. Только радуемся за него, он выделился в матче с «Реалом», это придаст ему уверенность.

Проблема с нападающими у «Локомотива»? Прошел только один матч. Конечно, если играешь с Федей – это одна игра, когда с Эдером – другая. Это футболисты разного плана.

Федя принял решение что-то поменять к 30 годам, я его поддерживаю. Если бы он этого не сделал, в голове бы потом возникли мысли: «Почему не поехал, не попробовал?». Новый этап всегда дает новые эмоции. Желаем ему только удачи», – сказал Миранчук.

Смолов выступает за «Сельту» на правах полугодовой аренды.

Права на футболиста принадлежат «Локомотиву».

За команду из Виго Смолов провел пять матчей, забил один гол.

Семин: «Может, Алексей Миранчук не хочет уходить. Он в «Локомотиве» себя прекрасно чувствует»