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  • Алексей Миранчук: «Смолов зазывает в Испанию. Чемпионат там космический»

Алексей Миранчук: «Смолов зазывает в Испанию. Чемпионат там космический»

3 марта 2020, 17:28
17

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук поделился мнением о переходе нападающего Федора Смолова в «Сельту».

«Мы списываемся, следим за его выступлениями. Федя говорит, что приняли в команде очень хорошо. Можно сказать, зазывает, потому что чемпионат космический. Только радуемся за него, он выделился в матче с «Реалом», это придаст ему уверенность.

Проблема с нападающими у «Локомотива»? Прошел только один матч. Конечно, если играешь с Федей – это одна игра, когда с Эдером – другая. Это футболисты разного плана.

Федя принял решение что-то поменять к 30 годам, я его поддерживаю. Если бы он этого не сделал, в голове бы потом возникли мысли: «Почему не поехал, не попробовал?». Новый этап всегда дает новые эмоции. Желаем ему только удачи», – сказал Миранчук.

  • Смолов выступает за «Сельту» на правах полугодовой аренды.
  • Права на футболиста принадлежат «Локомотиву».
  • За команду из Виго Смолов провел пять матчей, забил один гол.

Семин: «Может, Алексей Миранчук не хочет уходить. Он в «Локомотиве» себя прекрасно чувствует»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Локомотив Сельта Смолов Федор Миранчук Алексей
Комментарии (17)
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NEONFOL
1583246331
позновато спохватился, надо было не к быкам идти в рассвет карьеры, а ехать туда, и уж тем более переходить к скучным ржд, теперь так, гол реалу и всё что вспомниться, ещё пару матчей не забьёт, сядет на лавку
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Бухбух
1583249668
Тихоходу Миранчуку если и ехать в Испанию, то только в Сегунду.
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Александ1982
1583251616
осталось найти клуб кто тебе будет столько платить за такую игру!!!на сколько Смолов скинул зарплату?и это за бугром
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yarik1_78
1583253119
Вот только беда...Никто не зовёт Миранчука!
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Lester84
1583253530
Ну пока что игра Смолова там - это аналогия х*я в рукомойнике. Телодвижений много, а кроме гола Реалу других опасных моментов у него и не было. Но справедливости ради - там вся команда играет не ахти как. И у других форвардов там не шибко катит. Плюс все-таки Федя вкатывается в игру уже по ходу сезона
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AHTUNGBOL
1583259487
Согласен. Лучше жалеть о том, что сделал, чем потом сожалеть о том, чего не сделал...
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Plyash
1583260696
Смолов хвалит уровень футбола в Испании,насколько мне понятно,а не зазывает тебя,Лёша,как тебе кажется.Да и имеет ли он на это право со своей невнятной игрой?
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Hektor 84
1583263240
Только Смолов средненький космонавт!
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ZAITZEFF2011
1583263973
Смолов по российским меркам середняк а по европейским вообще не тянет на скамейку запасных.
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zigbert
1583328939
Для Феди это вызов но один забитый мяч пока еще маловато.
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