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    Алексей Миранчук: «Смолов зазывает в Испанию. Чемпионат там космический»

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук поделился мнением о переходе нападающего Федора Смолова в «Сельту».

    «Мы списываемся, следим за его выступлениями. Федя говорит, что приняли в команде очень хорошо. Можно сказать, зазывает, потому что чемпионат космический. Только радуемся за него, он выделился в матче с «Реалом», это придаст ему уверенность.

    Проблема с нападающими у «Локомотива»? Прошел только один матч. Конечно, если играешь с Федей – это одна игра, когда с Эдером – другая. Это футболисты разного плана.

    Федя принял решение что-то поменять к 30 годам, я его поддерживаю. Если бы он этого не сделал, в голове бы потом возникли мысли: «Почему не поехал, не попробовал?». Новый этап всегда дает новые эмоции. Желаем ему только удачи», – сказал Миранчук.

    • Смолов выступает за «Сельту» на правах полугодовой аренды.
    • Права на футболиста принадлежат «Локомотиву».
    • За команду из Виго Смолов провел пять матчей, забил один гол.

    Семин: «Может, Алексей Миранчук не хочет уходить. Он в «Локомотиве» себя прекрасно чувствует»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:28
    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +1738

      Бухбух 29 минут назад

      Тихоходу Миранчуку если и ехать в Испанию, то только в Сегунду.

      1
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      Рейтинг: +1857

      Борат 42 минуты назад

      Ну в осасуне муранчук вполне может закрепиться ! Гыгы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +528

      LAY394 44 минуты назад

      новый вызов к 30 вылететь в сегунду? но я желаю удачи Феде!!!

      0
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      Рейтинг: +12942

      slavutiq70 1 час назад

      Сомнения что у Феди пойдёт,,,да забил один,,,у нас много кто забивал и Реалу и Барсе и Ливерпулю и Арсеналу,в еврокубках,,,посмотрим но на 90% Федя не потянет там,,,,

      1
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      Рейтинг: +387

      NEONFOL 1 час назад

      позновато спохватился, надо было не к быкам идти в рассвет карьеры, а ехать туда, и уж тем более переходить к скучным ржд, теперь так, гол реалу и всё что вспомниться, ещё пару матчей не забьёт, сядет на лавку

      3
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      Рейтинг: +119

      А-мне-пох-Я-Был-Пьян 1 час назад

      Какая ему Испания, если в нашем чемпионате играет через пень колоду.

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