Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Семин: «Может, Алексей Миранчук не хочет уходить. Он в «Локомотиве» себя прекрасно чувствует»

Семин: «Может, Алексей Миранчук не хочет уходить. Он в «Локомотиве» себя прекрасно чувствует»

13 февраля 2020, 22:28
1

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поговорил о возможной продаже полузащитника Алексея Миранчука. Игрок на рынке оценивается в 18 миллионов евро.

«Есть некоторые моменты, которые мне не нравятся. «Мы продаем Миранчука». Есть такие позывы. Миранчука не надо продавать. За Миранчуком должны приходить и предлагать. А тогда нужно думать, хороший клуб или плохой.

Дальше. В большей степени это должно быть решение самого Миранчука. Может быть, он не хочет уходить. Зачем ему уходить, если это клуб невысокого уровня? Он в «Локомотиве» себя прекрасно чувствует, он растет, набирается сил.

Его не надо никуда предлагать. Если он будет достоин, серьезный клуб его сам придет и возьмет, и даст хорошие деньги. Предлагать его не надо, это удешевляет. Он же не игрушка», – сказал Семин в беседе с журналистом Нобелем Арустамяном.

  • Есть информация, что в январе Семин не отпустил Миранчука в «Милан».
  • «Милан» хотел арендовать Миранчука с возможным правом выкупа.
  • «Локомотив» в РПЛ идет пятым.

Источник: YouTube-канал Nobel
Россия. Премьер-лига Локомотив Миранчук Алексей Семин Юрий
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Plyash
1581628120
Правильно,Палыч,говоришь.Серьёзные клубы не зовут,сиди не дёргайся,шлифуй своё мастерство в своём клубе далее.Глядишь,время и придёт.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+