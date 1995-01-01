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    Семин: «Может, Алексей Миранчук не хочет уходить. Он в «Локомотиве» себя прекрасно чувствует»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поговорил о возможной продаже полузащитника Алексея Миранчука. Игрок на рынке оценивается в 18 миллионов евро.

    «Есть некоторые моменты, которые мне не нравятся. «Мы продаем Миранчука». Есть такие позывы. Миранчука не надо продавать. За Миранчуком должны приходить и предлагать. А тогда нужно думать, хороший клуб или плохой.

    Дальше. В большей степени это должно быть решение самого Миранчука. Может быть, он не хочет уходить. Зачем ему уходить, если это клуб невысокого уровня? Он в «Локомотиве» себя прекрасно чувствует, он растет, набирается сил.

    Его не надо никуда предлагать. Если он будет достоин, серьезный клуб его сам придет и возьмет, и даст хорошие деньги. Предлагать его не надо, это удешевляет. Он же не игрушка», – сказал Семин в беседе с журналистом Нобелем Арустамяном.

    • Есть информация, что в январе Семин не отпустил Миранчука в «Милан».
    • «Милан» хотел арендовать Миранчука с возможным правом выкупа.
    • «Локомотив» в РПЛ идет пятым.

    Источник: YouTube-канал Nobel

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