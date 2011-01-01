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    Мхитарян: «Можно сказать, что Моуринью – самый сложный тренер в моей карьере»

    Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян в интервью ютуб-каналу «КраСава» рассказал о конфликте с Жозе Моуринью во время выступлений за «Манчестер Юнайтед».

    – Моуринью троллили журналисты за то, что ты раньше него приезжал на базу. Он сильно злился, звонил Райоле и говорил: «Мино, почему он приезжает раньше всех? Что он хочет мне доказать?».

    – Да, такое было. Однажды он меня увидел на завтраке и сказал: «Из-за тебя меня критикуют в прессе». Говорю: «В смысле, Мистер? Я не делаю это специально, чтобы вас критиковали». Когда я был в «МЮ», там по три дня в неделю стояли папарацци. Они снимали, как ты доходишь до машины и во что ты одет. Приезжаешь на базу – там опять они. Каждый шаг контролировали.

    – Моуринью – самый сложный тренер в карьере Мхитаряна?

    – Да, так можно сказать. По характеру он – победитель. Ему нужно, чтобы ты выиграл и делал то, что он от тебя требует. Со всеми ему тяжело. Были разногласия и конфликты, но это не повлияло на нашу хорошую работу и три выигранных трофея.

    – Правда, что у вас с Моуринью был конфликт после матча? Он тебя поймал и пихал за теорию, что ты должен был отрабатывать.

    – Да, это правда. С этого все началось. Я подумал: «Мне больше нечего делать в Манчестере». Я работаю, прессингую, помогаю команде, забиваю, а кто-то не доволен. Не хотел терять время и просто играть в футбол.

    Когда был конфликт с Моуринью, Венгер хотел меня видеть в «Арсенале». С детства моя мечта – играть в «Арсенале». Любил «Арсенал», потому что там много французских игроков. С ума сходил. Думал: «Боже мой, попасть в «Арсенал» к Венгеру – сказка».

    • Мхитарян перешел в «МЮ» в июле 2016 года из дортмундской «Боруссии» за 42 миллиона евро.
    • За манчестерский клуб армянин выступал до января 2018 года.
    • В активе хавбека в составе «Юнайтед» 63 матча, 13 голов и 11 ассистов.

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    Источник: Ютуб-канал «КраСава»

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