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    Мхитарян: «Не обращаю внимания на угрозы азербайджанцев. Горд, что я армянин»

    Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян в интервью ютуб-каналу «КраСава» рассказал о своем отношении к угрозам со стороны азербайджанцев.

    • Из-за напряженных отношений между Арменией и Азербайджаном футболист пропустит финал Лиги Европы сезона-2018/19 в Баку.
    • Страны конфликтуют из-за спора о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.
    • Армянским гражданам запрещен въезд в соседнюю страну.

    – Тебе угрожали азербайджанцы?

    – Много раз. Письма в инстаграме, фейсбуке. Не обращаю на это внимания. Горд, что я армянин.

    Мхитарян: «Анжи» предлагал зарплату чуть меньше 20 миллионов евро в год»

    Источник: Ютуб-канал «КраСава»

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