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  • Мхитарян: «Не обращаю внимания на угрозы азербайджанцев. Горд, что я армянин»

Мхитарян: «Не обращаю внимания на угрозы азербайджанцев. Горд, что я армянин»

2 марта 2020, 15:18
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Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян в интервью ютуб-каналу «КраСава» рассказал о своем отношении к угрозам со стороны азербайджанцев.

  • Из-за напряженных отношений между Арменией и Азербайджаном футболист пропустит финал Лиги Европы сезона-2018/19 в Баку.
  • Страны конфликтуют из-за спора о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.
  • Армянским гражданам запрещен въезд в соседнюю страну.

– Тебе угрожали азербайджанцы?

– Много раз. Письма в инстаграме, фейсбуке. Не обращаю на это внимания. Горд, что я армянин.

Мхитарян: «Анжи» предлагал зарплату чуть меньше 20 миллионов евро в год»

Источник: Ютуб-канал «КраСава»
Италия. Серия А Рома Мхитарян Генрих
Комментарии (4)
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levon_man
1583153514
Молодец!
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LiveChelsea
1583167984
Во первых - не армянским гражданам, а гражданам Армении... Во вторых - въезд не запрещён. Необходимо заранее уведомить о своём прибытии так как страны находятся в состоянии войны. В третьих - интересно, какую ещё отмазку придумает Генрих)) Вывод: найдите грамотного новостника, разбирающего в политике и удачи Мхтаряну (вроде заиграл наконец)...
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Бан
1583169581
Мне кажется у него какая-то зацикленность на нац вопросе) Уже давно вышел в тираж, кроме узких специалистов никого не интересует, зачем ему что-то кому-то писать? Да и думаю, что уровень тех, кто пишет гадости в Сети по нацпризнаку далек от знания футболиста Мхитаряна)
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