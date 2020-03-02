Мхитарян: «Не обращаю внимания на угрозы азербайджанцев. Горд, что я армянин»

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян в интервью ютуб-каналу «КраСава» рассказал о своем отношении к угрозам со стороны азербайджанцев.
- Из-за напряженных отношений между Арменией и Азербайджаном футболист пропустит финал Лиги Европы сезона-2018/19 в Баку.
- Страны конфликтуют из-за спора о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.
- Армянским гражданам запрещен въезд в соседнюю страну.
– Тебе угрожали азербайджанцы?
– Много раз. Письма в инстаграме, фейсбуке. Не обращаю на это внимания. Горд, что я армянин.
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Источник: Ютуб-канал «КраСава»