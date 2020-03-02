Пике: «В первом тайме была худшая версия «Реала», что я видел на «Сантьяго Бернабеу»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался после поражения от «Реала» в матче 26-го тура Примеры.

«В первом тайме мы контролировали игру. Это была худшая версия «Реала», что я видел на «Сантьяго Бернабеу». После перерыва они смогли отодвинуть нас от своих ворот и забили первый гол после неудачного момента.

Я никого не критикую. Мы тоже были не слишком хороши. Если бы мы воспользовались своими моментами в первом тайме, соперник бы столкнулся с проблемами. Нас ранили, но не убили. Думаю, наши шансы выиграть Ла Лигу по-прежнему высоки», – сказал Пике.

«Реал» победил «Барсу» со счетом 2:0.

Теперь мадридцы опережают каталонцев в турнирной таблице Примеры на одно очко.

Впервые с октября 2014 года «Реал» победил «Барселону» в домашнем матче Примеры