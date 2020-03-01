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    Пике: «В первом тайме была худшая версия «Реала», что я видел на «Сантьяго Бернабеу»

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался после поражения от «Реала» в матче 26-го тура Примеры.

    «В первом тайме мы контролировали игру. Это была худшая версия «Реала», что я видел на «Сантьяго Бернабеу». После перерыва они смогли отодвинуть нас от своих ворот и забили первый гол после неудачного момента.

    Я никого не критикую. Мы тоже были не слишком хороши. Если бы мы воспользовались своими моментами в первом тайме, соперник бы столкнулся с проблемами. Нас ранили, но не убили. Думаю, наши шансы выиграть Ла Лигу по-прежнему высоки», – сказал Пике.

    • «Реал» победил «Барсу» со счетом 2:0.
    • Теперь мадридцы опережают каталонцев в турнирной таблице Примеры на одно очко.

    Впервые с октября 2014 года «Реал» победил «Барселону» в домашнем матче Примеры

    Источник: Marca

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