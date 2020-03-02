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  • Пике: «В первом тайме была худшая версия «Реала», что я видел на «Сантьяго Бернабеу»

Пике: «В первом тайме была худшая версия «Реала», что я видел на «Сантьяго Бернабеу»

2 марта 2020, 08:50
7

Защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался после поражения от «Реала» в матче 26-го тура Примеры.

«В первом тайме мы контролировали игру. Это была худшая версия «Реала», что я видел на «Сантьяго Бернабеу». После перерыва они смогли отодвинуть нас от своих ворот и забили первый гол после неудачного момента.

Я никого не критикую. Мы тоже были не слишком хороши. Если бы мы воспользовались своими моментами в первом тайме, соперник бы столкнулся с проблемами. Нас ранили, но не убили. Думаю, наши шансы выиграть Ла Лигу по-прежнему высоки», – сказал Пике.

  • «Реал» победил «Барсу» со счетом 2:0.
  • Теперь мадридцы опережают каталонцев в турнирной таблице Примеры на одно очко.

Впервые с октября 2014 года «Реал» победил «Барселону» в домашнем матче Примеры

Источник: Marca
Испания. Примера Реал Барселона Пике Жерар
Комментарии (7)
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general.lizyukov
1583138113
Если это худшая версия "Реала" - то вы тогда что за гамнище? Проиграли 0-2 худшей версии - молчать надо. Пике вечно идиотские комментарии выдает, раньше хоть троллил немного, а сейчас вообще скатился. Пуйоль нужен.
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neveldomha
1583139333
Советую Пике критиковать свои кривые ноги.
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Plyash
1583143618
На мой взгляд,самая невнятная игра с обеих сторон за последние годы.Логичнее была бы ничья,но Тер Штеген пропустил непонятные для своего уровня два гола.
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portero
1583149991
Барса то какая, ЛЧ покажет продолжение худших игр Барсы.....
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Hektor 84
1583158507
Если это худшая версия реала, то какая версия у барсы?
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zigbert
1583240436
Понятно что для Барсы главной задачей было не проиграть. Может быть поэтому агрессии в атаке было мало.
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