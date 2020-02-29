«Хоффенхайм» и «Бавария» в последние минуты очного матча не шли в атаку в знак протеста

Встречу 24-го тура Бундеслиги между «Хоффенхаймом» и «Баварией» (0:6) два раза прерывали во втором тайме из-за поведения болельщиков. Они оскорбляли президента хозяев Дитмара Хоппа.

Успокаивать фанатов приходилось главному тренеру баварцев Хансу-Дитеру Флику и члену правления клуба Оливеру Кану. Без пауз встречу доиграли после 80-й минуты. С того момента футболисты не шли в атаку, а пасовали мяч в районе центра поля в знак протеста на поведение фанатов.