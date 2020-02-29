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  • «Хоффенхайм» и «Бавария» в последние минуты очного матча не шли в атаку в знак протеста

«Хоффенхайм» и «Бавария» в последние минуты очного матча не шли в атаку в знак протеста

29 февраля 2020, 21:59
9

Встречу 24-го тура Бундеслиги между «Хоффенхаймом» и «Баварией» (0:6) два раза прерывали во втором тайме из-за поведения болельщиков. Они оскорбляли президента хозяев Дитмара Хоппа.

Успокаивать фанатов приходилось главному тренеру баварцев Хансу-Дитеру Флику и члену правления клуба Оливеру Кану. Без пауз встречу доиграли после 80-й минуты. С того момента футболисты не шли в атаку, а пасовали мяч в районе центра поля в знак протеста на поведение фанатов.

  • Команды по ходу встречи покидали поле.
  • «Бавария» лидирует в чемпионате.
  • Хопп – немецкий бизнесмен.

Источник: Goal
Германия. Бундеслига Хоффенхайм Бавария
Комментарии (9)
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zatonn
1583003916
Это очень позорно для ультрасов Баварии. Вы что же, негодяи, хотели сорвать игру, добивались того, чтобы Баварии присудили техническое поражение?
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richi
1583005319
Технарь надо обеим командам давать. Нечего футбол в фарс превращать.
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serppion
1583021151
Вот бараны! И фанаты, и футболеры! Во что футбол превращаете?
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