«Хоффенхайм» и «Бавария» в последние минуты очного матча не шли в атаку в знак протеста

Технарь надо обеим командам давать. Нечего футбол в фарс превращать.
Встречу 24-го тура Бундеслиги между «Хоффенхаймом» и «Баварией» (0:6) два раза прерывали во втором тайме из-за поведения болельщиков. Они оскорбляли президента хозяев Дитмара Хоппа.
Успокаивать фанатов приходилось главному тренеру баварцев Хансу-Дитеру Флику и члену правления клуба Оливеру Кану. Без пауз встречу доиграли после 80-й минуты. С того момента футболисты не шли в атаку, а пасовали мяч в районе центра поля в знак протеста на поведение фанатов.
- Команды по ходу встречи покидали поле.
- «Бавария» лидирует в чемпионате.
- Хопп – немецкий бизнесмен.