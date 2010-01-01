Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    2 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?
    3 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года

    «Хоффенхайм» и «Бавария» в последние минуты очного матча не шли в атаку в знак протеста

    Встречу 24-го тура Бундеслиги между «Хоффенхаймом» и «Баварией» (0:6) два раза прерывали во втором тайме из-за поведения болельщиков. Они оскорбляли президента хозяев Дитмара Хоппа.

    Успокаивать фанатов приходилось главному тренеру баварцев Хансу-Дитеру Флику и члену правления клуба Оливеру Кану. Без пауз встречу доиграли после 80-й минуты. С того момента футболисты не шли в атаку, а пасовали мяч в районе центра поля в знак протеста на поведение фанатов.

    • Команды по ходу встречи покидали поле.
    • «Бавария» лидирует в чемпионате.
    • Хопп – немецкий бизнесмен.

    Источник: Goal

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:59
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1127

      richi 17 минут назад

      Технарь надо обеим командам давать. Нечего футбол в фарс превращать.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2729

      zatonn > richi 10 минут назад

      Так не команды виноваты, а ультрасы Баварии. Зачем выкидывать оскорбительные баннеры?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2729

      zatonn 40 минут назад

      Это очень позорно для ультрасов Баварии. Вы что же, негодяи, хотели сорвать игру, добивались того, чтобы Баварии присудили техническое поражение?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77172
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74885
    #5
    insider_retro
    66022
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru