Семин – об удалении в игре с «Зенитом»: «Никаких оскорблений и грубых высказываний не было»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал свое удаление в матче 20-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0). Специалист получил две желтые карточки.

«Ничего я судье не сказал. Я лишь показал ему, что этот игрок в третий раз делает нарушение и должен, наверное, за это получить жeлтую карточку. Никаких оскорблений, никаких грубых высказываний не было.

Первая карточка? То же самое. Я выражал недовольство, и плюс был выход из разрешeнной зоны. Я был недоволен тем, что Бенедикт Хeведес чисто отобрал мяч, а ему дали карточку. Можно сказать, что моe отсутствие на бровке не повлияло на команду. Можно сказать, что могло повлиять», – сказал тренер в эфире телеканала «Матч Премьер».