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    Семин – об удалении в игре с «Зенитом»: «Никаких оскорблений и грубых высказываний не было»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал свое удаление в матче 20-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0). Специалист получил две желтые карточки.

    «Ничего я судье не сказал. Я лишь показал ему, что этот игрок в третий раз делает нарушение и должен, наверное, за это получить жeлтую карточку. Никаких оскорблений, никаких грубых высказываний не было.

    Первая карточка? То же самое. Я выражал недовольство, и плюс был выход из разрешeнной зоны. Я был недоволен тем, что Бенедикт Хeведес чисто отобрал мяч, а ему дали карточку. Можно сказать, что моe отсутствие на бровке не повлияло на команду. Можно сказать, что могло повлиять», – сказал тренер в эфире телеканала «Матч Премьер».

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1216

      alarm 34 минуты назад

      за спартак очень стыдно

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      Рейтинг: +594

      Гавроша > alarm 26 минут назад

      За лохов тоже!

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      Рейтинг: +1216

      alarm 34 минуты назад

      да-да, шпалыч всегда был образцом подражания для других тренеров. такой вежливый, не орёт, руки за спиной держит. а то, что бутылки на поле швыряет и матом посылает - это нам всем кажется))

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