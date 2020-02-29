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  • Семин – об удалении в игре с «Зенитом»: «Никаких оскорблений и грубых высказываний не было»

Семин – об удалении в игре с «Зенитом»: «Никаких оскорблений и грубых высказываний не было»

29 февраля 2020, 21:47
3

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал свое удаление в матче 20-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0). Специалист получил две желтые карточки.

«Ничего я судье не сказал. Я лишь показал ему, что этот игрок в третий раз делает нарушение и должен, наверное, за это получить жeлтую карточку. Никаких оскорблений, никаких грубых высказываний не было.

Первая карточка? То же самое. Я выражал недовольство, и плюс был выход из разрешeнной зоны. Я был недоволен тем, что Бенедикт Хeведес чисто отобрал мяч, а ему дали карточку. Можно сказать, что моe отсутствие на бровке не повлияло на команду. Можно сказать, что могло повлиять», – сказал тренер в эфире телеканала «Матч Премьер».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Семин Юрий
Комментарии (3)
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neveldomha
1583006473
Палыч в себя матерился))) как в немом кино. Просто очень громко получилось.
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Дядя Серёжа
1583044389
В гробу я тебя видал в белых бутсах... и ничего плохого.
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vladimir-7
1583045215
Даже представить невозможно, что будет с судьями, если Зенит не будет чемпионом России, а стоит ему проиграть 3-4 игры и до свидания ЕК и потраченные деньги Газпромом.
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