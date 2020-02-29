Овчинников: «Ничья лучше, чем поражение. «Урал» оборонялся всей командой»

Временно исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Сергей Овчинников дал комментарий после матча 20-го тура РПЛ с «Уралом». Московский клуб вырвал ничью, забив на 91-й минуте встречи.

— В первом тайме имели территориальное преимущество, но создали немного моментов. «Урал» оборонялся всей командой, а мы играли чуть медленно, надо было действовать быстрее. Пропустили необязательный гол. Хорошо, что забили в концовке, ничья лучше, чем поражение. Могли сыграть лучше.

— Осенью у команды часто была проблема: вы владели мячом, но мало забивали. Сегодня получилось так же. Почему?

— У нас очень специфичный чемпионат. Много команд играют чисто от обороны, стоят сзади в надеждах на контратаку. На сборах все команды играют в атаку, там много свободных зон, легче создавать моменты и забивать голы. Мы не перестроились к нашим реалиям. Если бы забили первыми, возможно, результат был бы положительным. Но сложилось так, как сложилось.

— Расскажите о замене Дзагоева. Показалось, что после нее команда потеряла в креативе.

— Он конструктивный игрок, связывает на поле многие вещи. Но мы сделали эту замену.

— Как оцените дебют Шкурина? И в целом уровень игроков из ближнего зарубежья? В следующем сезоне игроки из ЕАЭС не будут считаться легионерами – будете ли искать усиления там?

— Илья дебютировал в официальном матче. У него было не так много времени, чтобы проявить себя во всей красе. Но он сыграл активно, остро. Он может играть лучше, забивать голы. Что касается второй части вопроса – почему не присматриваться, если есть достойные игроки? Наш селекционный отдел следит за всеми.