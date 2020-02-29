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  • Овчинников: «Ничья лучше, чем поражение. «Урал» оборонялся всей командой»

Овчинников: «Ничья лучше, чем поражение. «Урал» оборонялся всей командой»

29 февраля 2020, 17:26
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Временно исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Сергей Овчинников дал комментарий после матча 20-го тура РПЛ с «Уралом». Московский клуб вырвал ничью, забив на 91-й минуте встречи.

— В первом тайме имели территориальное преимущество, но создали немного моментов. «Урал» оборонялся всей командой, а мы играли чуть медленно, надо было действовать быстрее. Пропустили необязательный гол. Хорошо, что забили в концовке, ничья лучше, чем поражение. Могли сыграть лучше.

— Осенью у команды часто была проблема: вы владели мячом, но мало забивали. Сегодня получилось так же. Почему?

— У нас очень специфичный чемпионат. Много команд играют чисто от обороны, стоят сзади в надеждах на контратаку. На сборах все команды играют в атаку, там много свободных зон, легче создавать моменты и забивать голы. Мы не перестроились к нашим реалиям. Если бы забили первыми, возможно, результат был бы положительным. Но сложилось так, как сложилось.

— Расскажите о замене Дзагоева. Показалось, что после нее команда потеряла в креативе.

— Он конструктивный игрок, связывает на поле многие вещи. Но мы сделали эту замену.

— Как оцените дебют Шкурина? И в целом уровень игроков из ближнего зарубежья? В следующем сезоне игроки из ЕАЭС не будут считаться легионерами – будете ли искать усиления там?

— Илья дебютировал в официальном матче. У него было не так много времени, чтобы проявить себя во всей красе. Но он сыграл активно, остро. Он может играть лучше, забивать голы. Что касается второй части вопроса – почему не присматриваться, если есть достойные игроки? Наш селекционный отдел следит за всеми.

  • Овчинников возглавлял команду в виду дисквалификации главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко.
  • Армейцы занимают второе место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Урал Овчинников Сергей
Комментарии (4)
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petlyra
1582987057
Пора бы уже тренерам понять, что все в принципе играют с ЦСКА на контратаках, а защита ЦСКА все равно несколько ошибок допустят-вот и результат. А перестроиться команда не может. Ну сыграйте вы вторым номером, посмотрите что получится. А так все игры как под копирку: идет игра, забили гол-два-можно надеяться на ничью(так-как половину вторых таймов команда проигрывает), а если первыми пропустили, то ничья уже за счастье.
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Граф2019
1582991260
очко есть...ну и ладно!
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Бухбух
1583000716
Овчинникову следует признать, что сегодня ЦСКА и Урал практически равны по силам. Если хочешь побеждать, то нужно играть быстрее, и тогда никакая оборона не поможет.
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RUSARM
1583054107
Вот это и есть химия от Гончаренко!! Игры как не было,так и нет,обидно смотреть на уто унылое перекатывание мяча поперек и назад!! ЦСКА превращают в Уфу,очень больно за родную команду!!!
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