Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    2 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России
    3 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом

    Овчинников: «Ничья лучше, чем поражение. «Урал» оборонялся всей командой»

    Временно исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Сергей Овчинников дал комментарий после матча 20-го тура РПЛ с «Уралом». Московский клуб вырвал ничью, забив на 91-й минуте встречи.

    — В первом тайме имели территориальное преимущество, но создали немного моментов. «Урал» оборонялся всей командой, а мы играли чуть медленно, надо было действовать быстрее. Пропустили необязательный гол. Хорошо, что забили в концовке, ничья лучше, чем поражение. Могли сыграть лучше.

    — Осенью у команды часто была проблема: вы владели мячом, но мало забивали. Сегодня получилось так же. Почему?

    — У нас очень специфичный чемпионат. Много команд играют чисто от обороны, стоят сзади в надеждах на контратаку. На сборах все команды играют в атаку, там много свободных зон, легче создавать моменты и забивать голы. Мы не перестроились к нашим реалиям. Если бы забили первыми, возможно, результат был бы положительным. Но сложилось так, как сложилось.

    — Расскажите о замене Дзагоева. Показалось, что после нее команда потеряла в креативе.

    — Он конструктивный игрок, связывает на поле многие вещи. Но мы сделали эту замену.

    — Как оцените дебют Шкурина? И в целом уровень игроков из ближнего зарубежья? В следующем сезоне игроки из ЕАЭС не будут считаться легионерами – будете ли искать усиления там?

    — Илья дебютировал в официальном матче. У него было не так много времени, чтобы проявить себя во всей красе. Но он сыграл активно, остро. Он может играть лучше, забивать голы. Что касается второй части вопроса – почему не присматриваться, если есть достойные игроки? Наш селекционный отдел следит за всеми.

    • Овчинников возглавлял команду в виду дисквалификации главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко.
    • Армейцы занимают второе место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:26
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +237

      petlyra 52 минуты назад

      Пора бы уже тренерам понять, что все в принципе играют с ЦСКА на контратаках, а защита ЦСКА все равно несколько ошибок допустят-вот и результат. А перестроиться команда не может. Ну сыграйте вы вторым номером, посмотрите что получится. А так все игры как под копирку: идет игра, забили гол-два-можно надеяться на ничью(так-как половину вторых таймов команда проигрывает), а если первыми пропустили, то ничья уже за счастье.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77172
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74885
    #5
    insider_retro
    66022
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru