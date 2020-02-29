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  • Овчинников будет исполнять обязанности главного тренера ЦСКА в матче с «Уралом»

Овчинников будет исполнять обязанности главного тренера ЦСКА в матче с «Уралом»

29 февраля 2020, 13:17
3

Сергей Овчинников будет руководить ЦСКА во время матча 20-го тура РПЛ против «Урала».

49-летний специалист заменит Виктора Гончаренко, который отбывает дисквалификацию за употребление нецензурной лексики в общении с арбитром Василием Казарцевым после игры 19-го тура чемпионата с «Краснодаром» (1:1).

  • Начало игры – в 14:00 по московскому времени.
  • ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, «Урал» – девятое.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Источник: Официальный твиттер ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Урал Овчинников Сергей
Комментарии (3)
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DOCTOR PENALTY
1582974263
Босс садится в своё кресло! Ничего, что ненадолго. Нецензурной лексики, думаю, будет не меньше...
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portero
1582981555
Супер Марио спас ЦСКА.....
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ruded
1582982290
печально видеть, как некогда грозный клуб становится "крепким середнячком"
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