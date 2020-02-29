Овчинников будет исполнять обязанности главного тренера ЦСКА в матче с «Уралом»

Сергей Овчинников будет руководить ЦСКА во время матча 20-го тура РПЛ против «Урала».

49-летний специалист заменит Виктора Гончаренко, который отбывает дисквалификацию за употребление нецензурной лексики в общении с арбитром Василием Казарцевым после игры 19-го тура чемпионата с «Краснодаром» (1:1).