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    Овчинников будет исполнять обязанности главного тренера ЦСКА в матче с «Уралом»

    Сергей Овчинников будет руководить ЦСКА во время матча 20-го тура РПЛ против «Урала».

    49-летний специалист заменит Виктора Гончаренко, который отбывает дисквалификацию за употребление нецензурной лексики в общении с арбитром Василием Казарцевым после игры 19-го тура чемпионата с «Краснодаром» (1:1).

    • Начало игры – в 14:00 по московскому времени.
    • ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, «Урал» – девятое.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Источник: Официальный твиттер ЦСКА

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    Сегодня, 13:17
    Комментарии2
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      Рейтинг: +15651

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Босс садится в своё кресло! Ничего, что ненадолго. Нецензурной лексики, думаю, будет не меньше...

      1
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      Рейтинг: +13059

      sssrspartak > DOCTOR PENALTY 2 минуты назад

      да уж!овчинников тоже любит поматериться то!

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