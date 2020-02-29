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Судьи
Главный судья:
Павел Кукуян (Сочи)
Материалы

ЦСКА - Урал

29.02.2020, Суббота, 14:00 мск Москва, стадион ВЭБ Арена Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 20 тур ЦСКА - Урал
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
11 тур
29 сентября, воскресенье 11:30 Урал 0:3 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
20 тур
16 марта, суббота 14:00 Урал 0:1 ЦСКА
6 тур
1 сентября, суббота 16:30 ЦСКА 4:0 Урал
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
21 тур
3 марта, суббота 14:00 ЦСКА 1:0 Урал
7 тур
19 августа, суббота 15:00 Урал 0:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
17 тур
3 декабря, суббота 14:00 ЦСКА 4:0 Урал
3 тур
13 августа, суббота 15:30 Урал 0:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
26 тур
28 апреля, четверг 17:00 Урал 0:3 ЦСКА
12 тур
17 октября, суббота 14:00 ЦСКА 3:2 Урал
Россия. Кубок (2015/2016)
1/8 финала
28 октября, среда 19:30 ЦСКА 2:1 Урал
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
26 тур
4 мая, понедельник 18:00 ЦСКА 3:1 Урал
9 тур
27 сентября, суббота 13:30 Урал 3:4 ЦСКА
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
25 тур
12 апреля, суббота 14:30 ЦСКА 1:0 Урал
1 тур
17 июля, среда 17:30 Урал 2:2 ЦСКА
Россия. Кубок (2009/2010)
1/16 финала
15 июля, среда 17:00 Урал 1:0 ЦСКА
Чемпионат России 1996
19 тур
3 августа, суббота 00:00 ЦСКА 1:1 Урал
5 тур
30 марта, суббота 00:00 Урал 0:1 ЦСКА
Чемпионат России 1995
16 тур
15 июля, суббота 00:00 ЦСКА 2:0 Урал
9 тур
27 мая, суббота 00:00 Урал 1:0 ЦСКА
Чемпионат России 1994
28 тур
23 октября, воскресенье 00:00 ЦСКА 2:1 Урал
3 тур
26 марта, суббота 00:00 Урал 2:0 ЦСКА
Чемпионат России 1993
29 тур
25 сентября, суббота 00:00 ЦСКА 2:1 Урал
13 тур
5 июня, суббота 00:00 Урал 1:0 ЦСКА
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 13 тур
8 июля, среда 00:00 ЦСКА 2:1 Урал
Первый этап, 5 тур
22 апреля, среда 00:00 Урал 1:1 ЦСКА
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 29 февраля 2020, 16:14

    В ЦСКА один Марио Фернандес эффективно играет, а Этого Облякова
    гнать надо или посадить его вместе с Ахметовым на лавку и пусть посмотрят, как другие играть будут.

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    Рейтинг: +15350

    Hektor 84 29 февраля 2020, 15:57

    Автобус Парфенова припарковался.

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    Рейтинг: +1282

    Джой 29 февраля 2020, 15:56

    Егорычева закопают

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    Рейтинг: +1282

    Джой 29 февраля 2020, 15:48

    https://www.twitch.tv/yurik0001

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 29 февраля 2020, 15:47

    Ерофей, какой Шкурин? Его даже в запасе нет.

    0
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    Рейтинг: +529

    Dguffin 29 февраля 2020, 15:22

    Интересно, когда местные рукожопы наконец починят текстовую трансляцию, чтоб у них не дублировались карточки и голы?

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    Рейтинг: +1871

    Александ1982 29 февраля 2020, 09:03

    всех болельщиков фанатов с открытием сезона!!! посмотрим после зимы!!

    4
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    Рейтинг: +20

    Mister Best 28 февраля 2020, 18:35

    ЦВБП!!!!!!

    3
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