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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Урал
ЦСКА - Урал: обзор матча 29 февраля 2020
ЦСКА
29.02.2020, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Урал
90+1'
М. Фернандес
72'
Э. Бикфалви
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Урал
ГОЛ! 1:1!
М. Фернандес
Пас отдал
К. Бистрович
90'
+1
Замена
К. Кучаев
️️️️
И. Обляков
79'
79'
Замена
П. Погребняк
️️️️
А. Панюков
73'
Замена
Р. Августиняк
️️️️
Н. Димитров
72'
ГОЛ! 0:1!
Э. Бикфалви
Пас отдал
Д. Кулаков
Замена
И. Шкурин
️️️️
А. Дзагоев
72'
Замена
К. Бистрович
️️️️
И. Ахметов
68'
53'
Желтая карточка
Э. Бикфалви
14'
Желтая карточка
Д. Поляков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
10
Арнор Сигурдссон
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Никола Влашич
АП
10
Иван Обляков
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
23
Денис Поляков
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
18
Михал Кухарчик
ЛП
20
Петрус Бумаль
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
17
Николай Димитров
ПП
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
1
Илья Помазун
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
12
Максим Елеев
ПЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
17
Илья Шкурин
ЦФ
Урал
1
Олег Баклов
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
8
Рафал Августиняк
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
10
Артем Юсупов
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
3-2-2-2-1
35
Акинфеев
32
Магнуссон
5
Васин
62
Карпов
10
Сигурдссон
6
Фернандес
97
Ахметов
66
Дзагоев
10
Обляков
10
Влашич
63
Чалов
4-1-3-1-1
31
Годзюр
15
Кулаков
35
Золотов
16
Вилюш
23
Поляков
20
Бумаль
17
Димитров
5
Егорычев
18
Кухарчик
10
Бикфалви
11
Панюков
10
Обляков
18
Кучаев
18
Кучаев
10
Обляков
97
Ахметов
8
Бистрович
8
Бистрович
97
Ахметов
66
Дзагоев
17
Шкурин
17
Шкурин
66
Дзагоев
17
Димитров
8
Августиняк
8
Августиняк
17
Димитров
11
Панюков
88
Погребняк
88
Погребняк
11
Панюков
Остались в запасе
ЦСКА
Урал
12
Максим Елеев
ПЗ
49
Владислав Тороп
ВР
53
Никита Котин
ЦЗ
1
Илья Помазун
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
11
Артем Шаболин
АП
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
1
Олег Баклов
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
12
Максим Елеев
ПЗ
49
Владислав Тороп
ВР
53
Никита Котин
ЦЗ
1
Илья Помазун
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
Остались в запасе
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
11
Артем Шаболин
АП
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
1
Олег Баклов
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча ЦСКА - Урал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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