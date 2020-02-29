Ерохин: «Конкуренты просто так не сдадутся. Понимаю, насколько они заряжены именно на «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ против «Локомотива», а также от чемпионской гонки в целом.

«Это матч повышенной интенсивности, легко точно не будет. И «Локомотив», и остальные наши конкуренты в таблице просто так не сдадутся. Читаю интервью ребят из других команд и понимаю, насколько они заряжены именно на «Зенит».

Так что матч против «Локо» – суперважный и с точки зрения психологии, не только таблицы. Думаю, мы все подготовились. В последних товарищеских матчах все ребята сыграли по 90 минут, все уже в форме», – сказал Ерохин.