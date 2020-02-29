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  • Ерохин: «Конкуренты просто так не сдадутся. Понимаю, насколько они заряжены именно на «Зенит»

Ерохин: «Конкуренты просто так не сдадутся. Понимаю, насколько они заряжены именно на «Зенит»

29 февраля 2020, 00:11
4

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ против «Локомотива», а также от чемпионской гонки в целом.

«Это матч повышенной интенсивности, легко точно не будет. И «Локомотив», и остальные наши конкуренты в таблице просто так не сдадутся. Читаю интервью ребят из других команд и понимаю, насколько они заряжены именно на «Зенит».

Так что матч против «Локо» – суперважный и с точки зрения психологии, не только таблицы. Думаю, мы все подготовились. В последних товарищеских матчах все ребята сыграли по 90 минут, все уже в форме», – сказал Ерохин.

  • Матч «Зенит» – «Локомотив» состоится сегодня в 19:00 по московскому времени.
  • Петербуржцы опережают идущий вторым «Краснодар» на 10 очков.
  • 30-летний Ерохин в текущем сезоне забил три гола в 21 матче.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Ерохин Александр
Комментарии (4)
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paracetamol
1582925185
Конкуренты заряжены именно на «Зенит», но кишка у них тонка!
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я борат шевелю аларма
1582949159
ты там в сосну что ли врезался скоморох ермошка хахаххах стыдно то так за зинет
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vladimir-7
1582956462
Ерохин, не конкуренты, а все соперники Зенита настроены отнять очки у вашей команды, из-за раздутого величия команды и неуважения к другим командам, а также предвзятого судейства и неограниченного финансирования команды Газпромом. Жаль, что игроки и болельщики Зенита этого не понимают и считают, что только своей игрой заслуживают чемпионского звания.
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Владислав Vlad
1582957250
На Зенит "заряжены" Сочи и Оренбург - это точно.)))
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