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    Ерохин: «Конкуренты просто так не сдадутся. Понимаю, насколько они заряжены именно на «Зенит»

    Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ против «Локомотива», а также от чемпионской гонки в целом.

    «Это матч повышенной интенсивности, легко точно не будет. И «Локомотив», и остальные наши конкуренты в таблице просто так не сдадутся. Читаю интервью ребят из других команд и понимаю, насколько они заряжены именно на «Зенит».

    Так что матч против «Локо» – суперважный и с точки зрения психологии, не только таблицы. Думаю, мы все подготовились. В последних товарищеских матчах все ребята сыграли по 90 минут, все уже в форме», – сказал Ерохин.

    • Матч «Зенит» – «Локомотив» состоится сегодня в 19:00 по московскому времени.
    • Петербуржцы опережают идущий вторым «Краснодар» на 10 очков.
    • 30-летний Ерохин в текущем сезоне забил три гола в 21 матче.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5018

      paracetamol 38 минут назад

      Конкуренты заряжены именно на «Зенит», но кишка у них тонка!

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